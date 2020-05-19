Транспорт, який відновив роботу, перевозитиме не більш як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований, - Кличко

Міська влада готується відновити після 22 травня роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Нагадаю, що місто готується до відновлення роботи наземного комунального громадського транспорту в звичайному режимі, що має відбутися після 22 травня. І ми поступово збільшуємо кількість маршрутів і транспорту на них. Сьогодні почали працювати ще три маршрути: від станції метро "Святошин" до житлового масиву Західний (с. Чайки), з вулиці Митрополита Шептицького на вулицю Чавдар, і з Бортничів - до метро "Харківська". І в наступні дні ми будемо нарощувати кількість маршрутів", - розповів мер.

Кличко зазначив, що і комунальний наземний громадський транспорт, і приватний громадський транспорт, який відновить роботу, зможе перевозити одночасно не більш як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Контролювати дотримання цих правил має поліція. Допомагати правоохоронцям буде муніципальна охорона.

Водії та кондуктори мають носити маску або респіратор, рукавички. У масках мають бути і пасажири. А також - не нехтувати рукавичками.

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