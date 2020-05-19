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Новини Коронавірус і карантин
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Транспорт, який відновив роботу, перевозитиме не більш як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований, - Кличко

Транспорт, який відновив роботу, перевозитиме не більш як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований, - Кличко

Міська влада готується відновити після 22 травня роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Нагадаю, що місто готується до відновлення роботи наземного комунального громадського транспорту в звичайному режимі, що має відбутися після 22 травня. І ми поступово збільшуємо кількість маршрутів і транспорту на них. Сьогодні почали працювати ще три маршрути: від станції метро "Святошин" до житлового масиву Західний (с. Чайки), з вулиці Митрополита Шептицького на вулицю Чавдар, і з Бортничів - до метро "Харківська". І в наступні дні ми будемо нарощувати кількість маршрутів", - розповів мер.

Кличко зазначив, що і комунальний наземний громадський транспорт, і приватний громадський транспорт, який відновить роботу, зможе перевозити одночасно не більш як половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Контролювати дотримання цих правил має поліція. Допомагати правоохоронцям буде муніципальна охорона.

Водії та кондуктори мають носити маску або респіратор, рукавички. У масках мають бути і пасажири. А також - не нехтувати рукавичками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні", - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19408) Кличко (3507) транспорт (1390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Это будут очереди на остановках и скандалы с водителями ограничивающими вход в транспорт.
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19.05.2020 12:30
+2
В метро будут проводники?
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19.05.2020 12:30
+2
Да, чуть не забыл. Еще они пьют кровь христианских младенцев - как в чистом виде, так и в мацу подмешивают. Ужас
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19.05.2020 12:42
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Лицензии перевозчикам необходимо выдавать, как предлагал Порошенко, чтобы был стимул у водителей выполнять правила безопасного поведения...
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19.05.2020 12:27 Відповісти
В метро будут проводники?
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19.05.2020 12:30 Відповісти
Это будут очереди на остановках и скандалы с водителями ограничивающими вход в транспорт.
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19.05.2020 12:30 Відповісти
Идет лето, вместо того что бы ослабить каррантин и дать части насчеления переболеть этой хренью, евреии массово готовяться уже ближайшей зимой освободить территориию Украины для пейсатых!
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19.05.2020 12:31 Відповісти
Конечно. А еще эти евреи отравляют колодцы, как в Испании в 15-м веке.
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19.05.2020 12:41 Відповісти
Про Испанию в 15м веке ничего не знаю! Знаю только что отравляют жизнь в Украине - украинцам!
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Конечно, отравляют. Вот и коронавирус зарустили. И за Зе проголосвал исключительно евреи - их в Украине аж 73%!
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19.05.2020 23:25 Відповісти
Еще скажите что в 32-33 10млн заморенных голодом украинцев это не еврейских рук дело!?
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19.05.2020 12:53 Відповісти
Конечно, еврейских. И главных среди этих евреев - тов. Сталин.
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19.05.2020 23:23 Відповісти
Да, чуть не забыл. Еще они пьют кровь христианских младенцев - как в чистом виде, так и в мацу подмешивают. Ужас
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19.05.2020 12:42 Відповісти
Все может быть...!
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19.05.2020 12:48 Відповісти
Кстати, а ведь Илон маск высрал шо 1 - до 1000000000 шо наш мир не искуственной сборки... так что я то атеист, но есть нюанс
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19.05.2020 12:50 Відповісти
Это еще кто такой?
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19.05.2020 12:51 Відповісти
Авторитет, который знает че к чему.
Очень крепкий японец такой.
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19.05.2020 12:58 Відповісти
Ну для тебя может и авторитет!
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19.05.2020 13:13 Відповісти
да ладно, если такое чет и есть, то ты немного вперед задвинул.
хотя я не против быть рабом этих, нежели пресмыкаться перед всякими путиными и прочими ахметками, кхи-кхи(стирает все с компа)
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19.05.2020 12:48 Відповісти
Не против быть? Так ты уже их раб! Гои это их рабы, ну они так считают!
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19.05.2020 12:51 Відповісти
ну а я че - буду как в романе Г.Уэллса - в "Войне миров"?
уде технологии такие шо ты ой как не побегаешь с винтовочкой по лесам, клепая ПЗРК и охотясь на штурмовые группы "масонов".
просто сейчас, если смотреть с твоей точки зрения - ты: цель(если что-то начнется)
покупай дробовик(реклама)
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Это уже проходили!
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19.05.2020 13:14 Відповісти
Цель не только я, а и ты. Думаешь в случае чего ты скажешь, - хлопцы, я же свой! И все? Такое тоже уже проходили, совсем недавно!
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19.05.2020 13:16 Відповісти
Не даєте змоги людям добиратися на роботу так заморозьте аренду плату і виплати по кредитах взятих до карантину!!
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19.05.2020 13:07 Відповісти
Чомусь інтереси мафії влада постійно і тверджо відстоює, а інтереси громадян їй ДСС. Маршрутки це добре, однак де метро , де комунальний транспорт, де дії щодо розведення роботи в часі підприємств? Сидіти як ідіоти, це не вихід. Вихід це розумне поєднання протиепідемічних заходів з заходами щодо розвитку економіки.
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19.05.2020 13:38 Відповісти
 
 