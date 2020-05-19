Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії"

Міністерство у справах ветеранів України просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Дмитра Гордона з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською і громадянином РФ, терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

"Міністерство у справах ветеранів та вся ветеранська спільнота засуджують дії журналіста, оскільки, за нашою думкою, дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, анексії Криму та має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України", - йдеться в заяві Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим у міністерстві звертаються до правоохоронних органів з проханням дати оцінку цим інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.

Крім цього, Мінветеранів закликає всіх громадян України аналізувати і критично сприймати інформацію, а журналістів, які дозволяють собі такі інтерв'ю, - ігнорувати.

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"Кожного дня, вже понад 6 років, Українські військові та добровольці з мужністю відстоюють територіальну цілісність, мир в нашій державі, протистоять збройній та інформаційній агресії з боку незрозумілих озброєних угрупувань та країни агресора – Росії. Однак, саме в той в час, коли необхідно консолідуватися та продовжувати боротьбу на всіх фронтах, інформаційний простір заповнюється пропагандою агресії на Сході України та незаконної анексії Криму", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.Джерело: https://censor.net/ua/n3196391