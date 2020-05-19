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Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії"

Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською:

Міністерство у справах ветеранів України просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Дмитра Гордона з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською і громадянином РФ, терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

"Міністерство у справах ветеранів та вся ветеранська спільнота засуджують дії журналіста, оскільки, за нашою думкою, дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, анексії Криму та має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України", - йдеться в заяві Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим у міністерстві звертаються до правоохоронних органів з проханням дати оцінку цим інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.

Крім цього, Мінветеранів закликає всіх громадян України аналізувати і критично сприймати інформацію, а журналістів, які дозволяють собі такі інтерв'ю, - ігнорувати.

Також читайте: СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона

"Кожного дня, вже понад 6 років, Українські військові та добровольці з мужністю відстоюють територіальну цілісність, мир в нашій державі, протистоять збройній та інформаційній агресії з боку незрозумілих озброєних угрупувань та країни агресора – Росії. Однак, саме в той в час, коли необхідно консолідуватися та продовжувати боротьбу на всіх фронтах, інформаційний простір заповнюється пропагандою агресії на Сході України та незаконної анексії Криму", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.Джерело: https://censor.net/ua/n3196391

Автор: 

Гордон (114) пропаганда (2795) Поклонська (166) Гіркін (189) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+35
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 41
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19.05.2020 12:44
+31
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 3336
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19.05.2020 12:47
+29
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 6156
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19.05.2020 12:43
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Оценку и ответку за погибших друзей ,делайте сами , там такие же продажные, как и четырежды уклонист 🤡🤢, ими командующий
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Алла, пойми , война - дело жестокое. Еси бы в Одессе, Харькове,Запорожье не дали по мозгам нашей и кацапской вате ( в том числе и с жертвами ),то представь, сколько их было бы на сегодня. Пожалели десятки, потеряли тысячи...
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19.05.2020 13:01 Відповісти
В Одессе, Харькове,Запорожье дали по мозгам ВАТЕ, а не бомбили всех подряд.
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19.05.2020 13:05 Відповісти
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 6156
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19.05.2020 12:43 Відповісти
Усі знають, як працює вікно Овертона?
Вороги України займають своє місце в інформаційному просторі попри загальне обурення.
Їхню думку чують, потім її приймуть, а згодом з нею змиряться.
За цим послідує прощення, примирення і дружба. Дружба з нашим одвічним ворогом.

Це не журналістика. Це гібридна війна. І Горндон Овертона у цій війні - на боці ворога. - https://censor.net/b3196336
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19.05.2020 12:46 Відповісти
Вот именно это и сделано, когда "представителями" сделали граждан паРаши, а потом можно будет их убрать и оставить... "представительство"...
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19.05.2020 12:51 Відповісти
БУДЕ ГОТОВИЙ МАТЕРІАЛ ,ЯКЩО ДРУГ ПУТЛЕРА,І ТВЙ КУМИР НЕ СПАЛИТЬ ТЕБЕ В ГАЗОВІЙ КАМЕРІ, ДО НЮРБЕРГА.
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19.05.2020 13:17 Відповісти
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 41
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19.05.2020 12:44 Відповісти
В бан ,курва.
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19.05.2020 13:52 Відповісти
зрадник - предыдущий, этот вообще нихрена не понимает, какой-то план "Б", который не придумали.... наращивать армию, только не как петька, а по-настоящему и бить морду, вот и весь план "Б"....
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19.05.2020 16:31 Відповісти
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 1341
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Какой пропаганда, слюшай? То агент СБУ "Контрацептив" проводил важное секретное задание. Ничего не понимаете, вах.
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19.05.2020 12:47 Відповісти
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 3336
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19.05.2020 12:47 Відповісти
ГО-ДОН,Я НЕ МАЮ ЧАСУ НА БАЛАЧКИ У МЕНЕ ВІЙНА В УКРАЇНІ,ЄВРЙСЬКИМ І ІНШИМИ ПИТАНННЯМИ ЗАЙМАЄТЬСЯ ТВОЇМИ БРАТАМИ,МІЙ СКОРЦЕНІ ГІРКИН,ЗВЕРТАЙСЯ ДО НЬОГО ВІН ВАМ РОЗПОВІСТЬ,ТАК ЩО ВИ ВСЕ ПРОЧУСТВУЄТЕ НА СВОЇЙ,ШКІРІ
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19.05.2020 13:24 Відповісти
ти за кого голосував на президентських виборах в 2019 році?
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19.05.2020 13:27 Відповісти
Можно нескромный вопрос? Там уже все вытерли, у Гордона? Уже давно 9 минуло. Просто интересно. Ах да, а Петр Лексеевич уже стал на колени?
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Пусть Г-он сам подотрет.
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19.05.2020 12:51 Відповісти
782 761 просмотр, и ложил Гордон с прибором на всех. Человек делает свой маленький бизнес
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19.05.2020 12:51 Відповісти
также как он в нищие 90-годы сколотил себе капитал на глупых доверчевых украинских старушках на своих сеансах по здоровью и оболваниванию
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19.05.2020 13:03 Відповісти
Этот контрацептив всю жизнь переступал через мораль! Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 8571
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19.05.2020 13:04 Відповісти
Дмитрий Гандон мерзкая ватная шваль.
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19.05.2020 12:51 Відповісти
По твоему Дмитрий Гандон какой-то особенный ватник, которому позволено гадить Украине?
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19.05.2020 13:08 Відповісти
этого лысого я давно рассмотрел кто он
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19.05.2020 12:51 Відповісти
Мой приятель, посмотрев его пару месяцев, сказал, что он и нашим и вашим...
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19.05.2020 13:00 Відповісти
Так и есть. Заигрался...
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19.05.2020 15:27 Відповісти
Ми всі так дружно і блискавично перетнули ті "красні і прекрасні лінії", шо вже й забулися про таке явище - тепер ніяких перепон і уявних меж - НАСТУПИЛА ЕРА БЄСПРЄДЄЛА
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19.05.2020 12:53 Відповісти
Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Это прямая пропаганда вооруженной агрессии" - Цензор.НЕТ 6419
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19.05.2020 12:55 Відповісти
Шо то слабо "агент пирамидка" отработал
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19.05.2020 12:55 Відповісти
а Зе брав інтерв'ю https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-putin-samit-paryzh/30316492.html у путіна в перерві "нормандської четвірки"..
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19.05.2020 12:55 Відповісти
на коленях?
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19.05.2020 12:56 Відповісти
Ху@ло - эксперт в вербовке...
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19.05.2020 13:02 Відповісти
На Ютубе есть функция-пожаловаться в правом углу под видео(три точки-жмете на них)-жмите и отправляйте.Если жалоб будет много,уверен этому гандону лысому канал могут заблокировать,потому что то что это оно сделало-прямая пропаганда терроризма и плевок во всех Украинцев-кто бы чего не говорил
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19.05.2020 13:03 Відповісти
"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона. Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання, як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв'язання війни на сході нашої держави"

До уваги СБУ - це не причина не відкрити провадження проти Гордона. всі інші "резони" для невідкриття будуть вказувати на те,що СБУ зараз підконтрольна ФСБ.
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19.05.2020 13:18 Відповісти
Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії" - Цензор.НЕТ 8730

Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії" - Цензор.НЕТ 42
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19.05.2020 15:30 Відповісти
гордон любит лайки.. как и Вошьдь зебилов.. для них это - ВСЁ
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19.05.2020 13:43 Відповісти
Я не понял, а кто коменты трет и за чем Кому то не понравилось про Шеколад , или то что колону Гиркина пропустили в Донецк , шо не так , И я хотелбы обратить внимание еще на Мамедова и Саакошвили , эти ребята впряглись защищать Гардона
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19.05.2020 14:11 Відповісти
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.05.2020 14:56 Відповісти
Оценка - Кондом кошерно-рвано-пупырчатый. Чего спрашивать?
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19.05.2020 15:11 Відповісти
Го*дон - проныра. Желание служить кацапне сильнее инстинкта самосохранения. Что бы он ни звиздел в свое оправдание (все таки ему бздошно, что башку могут проломить), - четко понимает, что идет тотальный реванш. Зелено-ватная блевотина захватывает власть. А торговец пирпмидками держит нос по ветру. Плохой симптом, граждане Украины...
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19.05.2020 16:34 Відповісти
всех спасет Пётр Алексеич....или я не прав?
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19.05.2020 16:47 Відповісти
Не надо передергивать. Спасет представитель национальной политической элиты, которой нет. Над этим надо работать. А не над созданием коалиции тупорылых безграмотных шлюх народа...
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19.05.2020 20:40 Відповісти
Молодец Гордон, патриот Украины. Заставил этого таракана разговориться.
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19.05.2020 16:37 Відповісти
Гордон это один из тех кто привел Зеленского к власти выпустив долгое интервью с ним накануне выборов в Президенты.
Поэтому Гондон будет неприкосновенен и под личной защиты Зельца
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19.05.2020 17:43 Відповісти
Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії" - Цензор.НЕТ 3928
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19.05.2020 20:53 Відповісти
У министерства нет другой работы как комментировать ненадлежащую работу другой службы - СБУ?
Что, все ветераны всем довольны, все инвалиды получили компенсации? Кстати, почему инвалиды должны требовать законную компенсацию через суд?
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20.05.2020 06:40 Відповісти
Гиркин в сущности оправдывал Путина, мол Крым, ладно, отжали, а вот на восток Украины он не лез, мол я сам с ополчением, а он козел, не поддержал. Эти флешки с путинским "алиби" и хотела ФСБ передать в Гаагу с помощью этого дурочка Гордона (или, не исключено, предателя).
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20.05.2020 09:01 Відповісти
Интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным показывает какие волчары войны - имперцы нам противостоят и как они бьют по площадям наше хуторянско-кумовское болото , а минветеранов пусть скажут почему выплаты атовцам ни на гривну не больше выплат афганцам,кубинцам, вьетнамцам -ведь у нас война тут и сейчас а не где то и при совке и почему в распечатке на пенсию атовцу идет доплата за виконання інтернаціонального обов,язку - вот этим и займитесь , а не лезте в информвойну вояки хреновы...
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20.05.2020 09:14 Відповісти
 
 