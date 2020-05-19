Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії"
Міністерство у справах ветеранів України просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Дмитра Гордона з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською і громадянином РФ, терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).
"Міністерство у справах ветеранів та вся ветеранська спільнота засуджують дії журналіста, оскільки, за нашою думкою, дане інтерв’ю є прямою пропагандою збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, анексії Криму та має на меті, в тому числі, популяризацію військових злочинів на території України", - йдеться в заяві Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.
У зв'язку з цим у міністерстві звертаються до правоохоронних органів з проханням дати оцінку цим інтерв’ю відповідно до чинного законодавства.
Крім цього, Мінветеранів закликає всіх громадян України аналізувати і критично сприймати інформацію, а журналістів, які дозволяють собі такі інтерв'ю, - ігнорувати.
"Кожного дня, вже понад 6 років, Українські військові та добровольці з мужністю відстоюють територіальну цілісність, мир в нашій державі, протистоять збройній та інформаційній агресії з боку незрозумілих озброєних угрупувань та країни агресора – Росії. Однак, саме в той в час, коли необхідно консолідуватися та продовжувати боротьбу на всіх фронтах, інформаційний простір заповнюється пропагандою агресії на Сході України та незаконної анексії Криму", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.Джерело: https://censor.net/ua/n3196391
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Вороги України займають своє місце в інформаційному просторі попри загальне обурення.
Їхню думку чують, потім її приймуть, а згодом з нею змиряться.
За цим послідує прощення, примирення і дружба. Дружба з нашим одвічним ворогом.
Це не журналістика. Це гібридна війна. І Го
рндон Овертона у цій війні - на боці ворога. - https://censor.net/b3196336
До уваги СБУ - це не причина не відкрити провадження проти Гордона. всі інші "резони" для невідкриття будуть вказувати на те,що СБУ зараз підконтрольна ФСБ.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Поэтому Гондон будет неприкосновенен и под личной защиты Зельца
Что, все ветераны всем довольны, все инвалиды получили компенсации? Кстати, почему инвалиды должны требовать законную компенсацию через суд?