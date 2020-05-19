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Новини Коронавірус і карантин
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Перші виклики ми пройшли достойно, але до коронавірусу недбало ставитися не можна, - Зеленський

Перші виклики ми пройшли достойно, але до коронавірусу недбало ставитися не можна, - Зеленський

На традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Президенту України Володимиру Зеленському повідомили, що в країні за добу захворіло 260 осіб, а виписано 356.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Коронавірусна епідемія змусила нас усіх приймати нові рішення й нові умови життя. Всі країни у світі переосмислили свої підходи. Сьогоднішня тенденція з кількості тих, хто захворів, і тих, хто одужав, вселяє надію, що перші виклики ми достойно пройшли. Однак це не означає, що ми повинні недбало ставитися до коронавірусної інфекції. Робитимемо все, щоб гарантувати безпеку українців", – зазначив Зеленський.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив Главі держави, що наразі майже всі області виплатили березневі надбавки до 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями.

Також деякі регіони вже почали виплати надбавок за квітень, і до кінця тижня Кабінет Міністрів очікує значного збільшення кількості укладених угод з Національною службою здоров’я, що необхідно для здійснення цих виплат.

Також читайте: У міській лікарні Вінниці не залишилося вільних місць: пацієнтів із COVID-19 направляють у районні медзаклади, - ОДА

Автор: 

Зеленський (23667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Олексій Чернишов (274)


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Топ коментарі
+17
Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897
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19.05.2020 12:41
+10
Он еще танцует? ©
Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6397
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19.05.2020 12:41
+8
особливо "достойно" получилося з вивозом масок, з МП попами зачьот і зустріч літака для Епіцентру.
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19.05.2020 12:52
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Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897
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19.05.2020 12:41 Відповісти
Нарик тошнотворный , иди в ж…
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19.05.2020 12:44 Відповісти
Просто пережити не вийде.
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19.05.2020 13:15 Відповісти
Он еще танцует? ©
Первые вызовы мы прошли достойно, но к коронавирусу небрежно относиться нельзя, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6397
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19.05.2020 12:41 Відповісти
бубочка і достойно - в одному реченні?
ги
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19.05.2020 12:43 Відповісти
він мав на увазі "отстойно".
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Вы прошли - никто не сомневается, а разгребать кому?
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19.05.2020 12:51 Відповісти
особливо "достойно" получилося з вивозом масок, з МП попами зачьот і зустріч літака для Епіцентру.
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19.05.2020 12:52 Відповісти
К коронавирусу небрежно относиться нельзя, его нужно беречь и лелеять, и он должен жить вечно. А то бубочке оторвут его бубочки.
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Согласен!И не только короновирус " беречь и лелеять"- а и информационно "увеличивать его в размерах и продолжительности"!!! Ведь Другой возможности по списанию экономического провала и дерибана бюджетных денег,на кого то другого-у зелебобиков,может и не быть!!!!
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19.05.2020 14:18 Відповісти
з епіцентром теж "достойно"...
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19.05.2020 13:49 Відповісти
Достойно? Удалось протащить два закона и будет ещё третий - игорный.
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19.05.2020 12:54 Відповісти
будем делать всё ... опять глобальные планы , а что именно - всё , корабль с масками купленными коммерческой структурой , встретишь ? или что всё ?
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19.05.2020 12:55 Відповісти
встреча самолета президентом входит в тариф чартера) а Бубочка за гонорар потом для врачей костюмы покупает...))
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19.05.2020 12:56 Відповісти
20% заболевших врачей, достойнее некуда...опять зеленая моча в глаза
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19.05.2020 12:57 Відповісти
...когда хочешь пересесть с Таврии на Вольво, а оказываешься в Жигулях...
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Якщо "достойно" це, як те "достоїнство" яким Бубочка грає на роялі то тоді все вірно 😕
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19.05.2020 13:09 Відповісти
Если это было "достойно", то мне страшно подумать что будет, когда они признаются, что обосрались...
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19.05.2020 13:09 Відповісти
Та ви і так плісняві малороси тупо все перекинули на плечі населення, не ввівши карантин а тупо обмеживши права громадян - залишивши обов'язки
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19.05.2020 13:48 Відповісти
а що воно таке зеленский
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19.05.2020 14:03 Відповісти
Лайно...,кажуть
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19.05.2020 14:36 Відповісти
всё верно сказал.
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19.05.2020 16:32 Відповісти
 
 