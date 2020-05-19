"Голос" веде переговори з іншими партіями про "точкове" об'єднання на місцевих виборах, - глава партії Рудик

Керівник партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що їхня політсила веде переговори з іншими ліберально-демократичними партіями для локального об'єднання на місцевих виборах.

Про це Рудик заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми провадимо переговори із цього приводу. Звісно, до моменту, коли була історія про вибори у 2/3 областей - це були дуже активні переговори, тому що ця новина струсила український політикум", - сказала Рудик в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами керівника партії, нині ж ідеться не так про системне об'єднання, як про точковий союз.

"Нині, я думаю, що це буде швидше не системне об'єднання, а точкові коаліції, тому що це матиме сенс, і плюс ми встигнемо все-таки здійснити всі необхідні приготування. Я тепер уже знаю, що об'єднання партій або вливання однієї партії в іншу - це такий великий організаційний, операційний процес, тому нині треба концентруватися саме на місцевих виборах, а не на ньому", - додала депутат.

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У "Голосі" також не виключають висунення під їхнім партійним брендом уже нинішніх лідерів місцевого самоврядування. "Так, ми розглядаємо такий варіант", - сказала політик.

"У нас є три пункти, за якими можна довідатися: ця людина може висуватися від нас чи ні. Перший - це чітка патріотична позиція, людина має чітко відповісти на запитання, чий Крим і куди має рухатися Україна. Ви знаєте, дуже багато людей не відповідають на це запитання. Друге питання - за час своєї роботи ця людина не має бути помічена в жодному корупційному скандалі, і це досить легко зараз перевіряється. Ну і третє питання - це має бути професійна людина, яка хоче дійсно працювати на благо нашої країни", - сказала Рудик.

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