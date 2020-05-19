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Новини
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"Голос" веде переговори з іншими партіями про "точкове" об'єднання на місцевих виборах, - глава партії Рудик

Керівник партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що їхня політсила веде переговори з іншими ліберально-демократичними партіями для локального об'єднання на місцевих виборах.

Про це Рудик заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми провадимо переговори із цього приводу. Звісно, до моменту, коли була історія про вибори у 2/3 областей - це були дуже активні переговори, тому що ця новина струсила український політикум", - сказала Рудик в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами керівника партії, нині ж ідеться не так про системне об'єднання, як про точковий союз.

"Нині, я думаю, що це буде швидше не системне об'єднання, а точкові коаліції, тому що це матиме сенс, і плюс ми встигнемо все-таки здійснити всі необхідні приготування. Я тепер уже знаю, що об'єднання партій або вливання однієї партії в іншу - це такий великий організаційний, операційний процес, тому нині треба концентруватися саме на місцевих виборах, а не на ньому", - додала депутат.

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У "Голосі" також не виключають висунення під їхнім партійним брендом уже нинішніх лідерів місцевого самоврядування. "Так, ми розглядаємо такий варіант", - сказала політик.

"У нас є три пункти, за якими можна довідатися: ця людина може висуватися від нас чи ні. Перший - це чітка патріотична позиція, людина має чітко відповісти на запитання, чий Крим і куди має рухатися Україна. Ви знаєте, дуже багато людей не відповідають на це запитання. Друге питання - за час своєї роботи ця людина не має бути помічена в жодному корупційному скандалі, і це досить легко зараз перевіряється. Ну і третє питання - це має бути професійна людина, яка хоче дійсно працювати на благо нашої країни", - сказала Рудик.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+3
Рейтинг 2%, конечно им нужно примазатся хоть к кому-то.
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19.05.2020 12:41
+2
кто вообще мог голосовать за вакарчука?
почему не иво бобул или тина кароль?
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19.05.2020 12:43
+2
А хтось хоче з вами об'єднуватися?
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19.05.2020 12:44
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Рейтинг 2%, конечно им нужно примазатся хоть к кому-то.
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19.05.2020 12:41 Відповісти
кто вообще мог голосовать за вакарчука?
почему не иво бобул или тина кароль?
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19.05.2020 12:43 Відповісти
це місцеві вибори..

Голос виявився шепотом на рівні ВР..
Я Б НА НИХ НЕ СТАВИВ..
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19.05.2020 20:07 Відповісти
Певцы, клоуны, бандиты - а хотя бы за нормальных людей голосовать у людей головы нет ?
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19.05.2020 12:41 Відповісти
кто-то сказал бы 2 года назад, что тут будет партия шария - поржал бы
осталось сделать партию скабеевой, партия киселева и партию соловьёва
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19.05.2020 12:45 Відповісти
А хтось хоче з вами об'єднуватися?
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19.05.2020 12:44 Відповісти
До Смєшко попросіться
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19.05.2020 12:49 Відповісти
объединится щас, чтобы прийти к кормушке и опять сначала? ахаха, иди-те в опу
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19.05.2020 12:52 Відповісти
Голос з ЖОПИ,гарне об"єднання буде.
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19.05.2020 12:52 Відповісти
Ага. С "РусланаВой", "СердючкаСтайл" и "КоляденкоЗаДороги!"
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19.05.2020 13:03 Відповісти
Чудаки на букву "м" ! Дайте хоть какую-то альтернативу "слугам" !
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19.05.2020 13:23 Відповісти
пОРОШЕНКО ПЕРЕД ВИБОРАМИ СПІ..АРАСИВ ВЕСЬ ДЕМОКРАТИЧНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ ФЛАНГ...

заради себе,коханого..
тому зараз немає особливих лідерів,крім вже 'підтоптаних облич' що просто остогидли..

соросят-шабуніних,найємів,юрчишиних і решта пі..арасні не варто вважати якоюсь силою..
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19.05.2020 20:11 Відповісти
"Голос" веде переговори з іншими партіями про "точкове" об'єднання на місцевих виборах, - глава партії Рудик - Цензор.НЕТ 5751
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19.05.2020 20:01 Відповісти
їхня політсила веде переговори з іншими ліберально-демократичними партіями для локального об'єднання на місцевих виборах

1."СЛУГИ НАРОДУ'
2.Самонеміч
3.Галицька партія(маловідома навіть в Галичині)
4. 5.10.15 Балашова ))))
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19.05.2020 20:05 Відповісти
 
 