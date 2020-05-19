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"Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону

Глава фракции "Слуга народа" считает министра здравоохранения Максима Степанова эффективным менеджером, у которого есть конкретная дорожная карта.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, у него поначалу было скептическое отношение к нынешнему министру здравоохранения, но увидев его в бою, оно сильно изменилось в позитивную сторону.

"Он все-таки менеджер, а там действительно нужен менеджер. Кроме того, я еще увидел презентацию, как он, будучи главой Одесской областной госадминистрации, воплотил в жизнь идею телемедицины. Телемедицина с нашим довольно низким уровнем урбанизации, очень необходимое направление. В Украине много маленьких сел, удаленных от региональных центров с их клиниками и врачами разных профилей, и телемедицина, по сути, - это единственное спасение в этой ситуации", - рассказал глава фракции "Слуга народа".

Арахамия отметил, что у Степанова есть конкретная дорожная карта.

"Просто карантин, вызванный пандемией коронавируса, сбил немного приоритеты, но после выхода страны из карантина, министр вернется на стезю по внедрению телемедицины, по расширению этого пилота из Одесской области на всю страну", - объяснил Арахамия.

Также читайте: На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Минздрав (5391) Арахамия Давид (1103) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+6
"Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону - Цензор.НЕТ 5755
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19.05.2020 12:54
+6
Телемедицина
"Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону - Цензор.НЕТ 5285

Арахамія бажає собі і своїм рідним такого лікування?
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19.05.2020 13:02
+4
Конверт заносит регулярно?
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19.05.2020 12:54
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Конверт заносит регулярно?
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19.05.2020 12:54 Відповісти
***
ну...пока в сельской местности нет телемедицины,
все анализы просьба сдавать в радио
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19.05.2020 12:54 Відповісти
лучше по цветному радио. информативности больше )
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19.05.2020 12:56 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону - Цензор.НЕТ 5755
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19.05.2020 12:54 Відповісти
Дурак дурака...
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19.05.2020 12:55 Відповісти
))) напомнило классику видения боя, - ".........как его бьют!"
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19.05.2020 12:55 Відповісти
Арахамия, не позорься...Нашел менеджера...
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19.05.2020 12:56 Відповісти
вінне має понття про сором.
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19.05.2020 13:09 Відповісти
арахамія, слуга каламойши, пішов нх.
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19.05.2020 12:59 Відповісти
\\ "Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону\\
Б4я... значить воровать стали ещё ЭФФЕКТИВНЕЕ
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19.05.2020 13:00 Відповісти
Программа Здоровье по телеку от врачей из 95-го квартала.
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19.05.2020 13:01 Відповісти
Телемедицина
"Слуга народа" Арахамия о Степанове: Увидев его "в бою", отношение поменял в позитивную сторону - Цензор.НЕТ 5285

Арахамія бажає собі і своїм рідним такого лікування?
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Чим телемедицина Арахамії відрізняється від самолікування?
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19.05.2020 13:04 Відповісти
Сам собі так не нашкодиш.
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19.05.2020 13:06 Відповісти
Ну если Ара Ххамия похвалил. То конечно))) Зверь))))
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Бойцы не видимого фронта с сусликами.
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19.05.2020 13:26 Відповісти
Оце живу в селі,х.з.,як ми тут раніше без телемедицини Стєпанова раньше жили !
Закривайте оті сільські амбулаторії з останніми фельдшерами !
Ще пропоную платну послугу :"доктор по тєлєфону" (платну,щоб пєнсіонєри на лінії не висіли)
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Оно и идея неплохая как раз для фельдшеров, но не в этих руках: Интернета толком нет - ни учиться, ни лечиться. Диджитализаторы...
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19.05.2020 13:36 Відповісти
Неужели наш президент поведется на оголтелых депутатов - соросят, таких как Стефанишина, которрые получили гранды на развал медицины, выделили 10% некоторым клиникам финансирования в полном обьеме, а остальным по всей Украине денег нет, потому что соросята их уже с Радуцким по карманам потырили. Степанов и команда проводят аудит, а Стефанишина и ей подобные боятся, что вскроются жаренные факты. А по-поводу закупки медицинских костюмов, то это к Скалецкой их подруги. Степанова тогда еще не назначили министром. Завизжали соросята, значит есть за что . Боятся.
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19.05.2020 14:05 Відповісти
А хирургия тоже будет теле-.
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19.05.2020 14:07 Відповісти
Только представьте себе, Арахамия в БОЮ! Сбежав из Абхазии, не стал на защиту своей земли и говорит про бой!

Арахамия, бежал быстрее лани.
Быстрей чем заяц от орла.
бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь грузинская текла.
Их кровь текла и просила мщенья,

Забыв свой долг забыв свой стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!
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19.05.2020 14:47 Відповісти
Это просто смешно. Эта хламидия оценивает людей и делает "глубоуомысленные " выводы. А сам только с рекламной пальмы слез. Кроме как торговать рожей ничего не умеет.
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19.05.2020 15:48 Відповісти
 
 