Найманці РФ випустили понад 50 мін зі 120- і 82-мм гармат по позиціях ЗСУ на Донбасі. З початку доби - 4 ворожі обстріли, - Міноборони

З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано вже чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В трьох випадках ворог використовував заборонене важке озброєння. Загалом противник випустив 30 мін 82-го та 22 міни 120-го калібрів по наших позиціях.

На Луганському напрямку, зранку, з мінометів 120 мм та 82 мм ворог двічі відкривав вогонь по наших захисниках неподалік Новотошківського. Також з аналогічного важкого озброєння та великокаліберних кулеметів, окупаційні війська вели обстріл оборонців Оріхового.

На Донецькому напрямку, зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі Богданівки.

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"Наші мужні воїни надали гідну відсіч на провокації російських окупантів. За наявною інформацією, втрат серед українських захисників, в результаті підступних обстрілів, немає", - сказано в повідомленні.