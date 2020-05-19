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Суд заарештував на 60 днів чоловіка, підозрюваного у вбивстві школяра в Дніпрі

Суд заарештував на 60 днів чоловіка, підозрюваного у вбивстві школяра в Дніпрі

Самарський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві 12-річного хлопчика у вигляді утримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином, судді задовольнили клопотання прокуратури. Чоловік буде утримуватися в СІЗО протягом 60 днів.

Як повідомлялося, днями в Дніпрі патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дитини.

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Автор: 

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В нашій футбольній родині сталося горе…16-го травня згвалтували і вбили Волкова Радіона Дмитровича 03.08.2008 року народження, який був гравцем дитячої Футбольної школи «Енергія». 19.05.2020р, о 12:00 за адресою вул.Бехтерєва, 4 відбудеться відспівування Радіона. Похорони пройдуть завтра на кладовищі «Старе Ігренське» за адресою вул.Туркменська 16-А о 13:00.
Весь колектив Асоціації Футболу Дніпропетровської області приносить щирі співчуття родині молодого футболіста і просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти фінансово бабусі Радіона Свиридовій Тамілі Михайлівні (5168757324721770 ПриватБанк).
Вічна пам`ять…
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19.05.2020 13:00 Відповісти
боже допоможи батькам та рідним перенести це горе... А того вилупка кращеб батьку віддати...
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19.05.2020 13:36 Відповісти
А что с полицейскими что пристрелили пятилетнего ребенка, там похоже уже замяли дело.
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19.05.2020 14:48 Відповісти
 
 