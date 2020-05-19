Суд заарештував на 60 днів чоловіка, підозрюваного у вбивстві школяра в Дніпрі

Самарський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві 12-річного хлопчика у вигляді утримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином, судді задовольнили клопотання прокуратури. Чоловік буде утримуватися в СІЗО протягом 60 днів.

Як повідомлялося, днями в Дніпрі патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дитини.

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