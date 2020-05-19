Суд заарештував на 60 днів чоловіка, підозрюваного у вбивстві школяра в Дніпрі
Самарський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві 12-річного хлопчика у вигляді утримання під вартою.
Про це йдеться в повідомленні суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Таким чином, судді задовольнили клопотання прокуратури. Чоловік буде утримуватися в СІЗО протягом 60 днів.
Як повідомлялося, днями в Дніпрі патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дитини.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весь колектив Асоціації Футболу Дніпропетровської області приносить щирі співчуття родині молодого футболіста і просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти фінансово бабусі Радіона Свиридовій Тамілі Михайлівні (5168757324721770 ПриватБанк).
Вічна пам`ять…