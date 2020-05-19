РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів, - ГУР
Командування ЗС РФ під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ в літньому періоді навчання ц.р. підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.
Так, минулого тижня з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів доставлено три вагони з боєприпасами, у т.ч. для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків, з них три нових, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до тридцяти автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів.
Крім того, російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів постачання зброї на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях нібито "загрозою наступу" підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня ц.р.
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рашенпропаганду 2014 повторювати ?
Бо таковій війні у Донбасі -НЕМАЄ ШАНСІВ.
Розбудить нашого харанта, нехай щось вирішує.
я ж хочу бачити реакцію цієї морди.
плюс есть разведчики, беспилотники
занятно, чем на это ответит наш преЗЕдент .
За месяц ВВП упал на треть.
Вторую волну можем не пережить
Прилетела официальная статистика по ВВП. Месяц карантина обошелся дорого и ударил больно. В апреле этот самый ВВП рухнул аж на 28%, до 6,3 трлн руб. Всякие экономисты говорят, что цифры будут идти вниз еще год. Во 2 квартале он снизится ещё на 11%, и так до конца года. А рост может случиться не раньше 2 квартала 2021, и понятно, что еще где-то год он будет таким себе.
Беда в том, что уже дефицит бюджета на фоне короны составляет 5-6% ВВП. А тут уже и падение нефти играет. В марте бюджет недополучил от нефти 22,0 млрд, в апреле - 55,8 млрд, а вот в мае эта цифра достигнет 190,1 млрд. Короче, это если у вас зп 60к, и при этом вы постоянно в долгах, а каждый месяц она дополнительно падает ещё на несколько тысяч.
Но это еще все куда ни шло, как говорится, на картошке выживем. А вот если вторая волна захлестнет, будет беда. А шансы есть. В Китае начали снова закрывать людей на карантин. Причем в провинции, которая граничит с Приморским краем. Китайцы подозревают, что новые случаи как раз из России ломятся. История повторяется: под замком больше 100 млн человек, транспорт не ходит, закрыты школы. Местные говорят, что меры ввели даже жестче мартовских.
Теперь целые районы со случаями заражения закрывают, их может покидать только один человек от семьи каждые два дня.
А ведь многие страны уже начали границы открывать. Турки с 20 мая иностранцев пускают, некоторые европейцы готовы возобновлять авиасообщение в июне. И второй круг этого ада видится вполне реальным. А вот как наша экономика перенесет еще месяц-два изоляции - большой вопрос. Надежда на то, что уже большинство переболело незаметно и власти это примут во внимание. Тогда, правда, придется здоровых изолировать.
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а от з засиллям косяпенпропаганди треба щось робити...
Ведь кому то значит выгодно эта поставка...?
https://maidan.org.ua/2018/02/ukrajinske-vijsko-bahato-zrobleno-bahato-sche-treba-zrobyty
Якщо такі реальні фати є, то потрібно їх широко поширювати і не в так в нас як на Заході. Потрібно Росію тикати носом постійно і на всіх платформах та форумах. Цим і потрібні займатмся наші дипломати та ЗМІ. А то і далі слідуємо політиці "несердитипутіна"- скажемо десь на якомусь сайті і все.
Ну или как всегда, нажалуемся на Путина Меркель и Макрону.
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!