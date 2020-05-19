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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів, - ГУР

РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів, - ГУР

Командування ЗС РФ під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ в літньому періоді навчання ц.р. підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Так, минулого тижня з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів доставлено три вагони з боєприпасами, у т.ч. для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків, з них три нових, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до тридцяти автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка

Крім того, російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів постачання зброї на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях нібито "загрозою наступу" підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня ц.р.

Автор: 

Міноборони (7304) зброя (7435) розвідка (3854) росія (64911) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+15
Главное перестать стрелять.
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19.05.2020 13:06
+14
Это в то время, пока Гордоны и иже с ними приучают украинцев к мысли: понять и простить. Никто не заступится за Украину, пока она сама себя не защитит, это аксиома.
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19.05.2020 13:10
+10
Я увидел мир в отверстии пушки танка...
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19.05.2020 13:06
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Главное перестать стрелять.
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19.05.2020 13:06 Відповісти
Я увидел мир в отверстии пушки танка...
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19.05.2020 13:06 Відповісти
РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів, - ГУР - Цензор.НЕТ 9375
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19.05.2020 14:25 Відповісти
У нас разоружение по всем фронтам, у них вооружение. У Главнокомандующего в голове же война закончена, вот и последствия. Завтра войдут в Киев, а армии то по сути нет, защитить будет не чем. У кого-то есть сомнения в адекватности Главнокомандующего?
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19.05.2020 13:13 Відповісти
ти йо..нулась,свєточка ?
рашенпропаганду 2014 повторювати ?
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19.05.2020 13:35 Відповісти
Порошенко это агент Кремля. Его детеще все военные поражения в 2014-2015 годах.
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20.05.2020 04:38 Відповісти
Несомненно он совершенно адекватен. Ведь он вполне адекватно проводит политику дестабилизаци вооруженных сил перед вторжением оккупанта.
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19.05.2020 13:56 Відповісти
а щоб були.. ))
Бо таковій війні у Донбасі -НЕМАЄ ШАНСІВ.
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19.05.2020 13:34 Відповісти
Это в то время, пока Гордоны и иже с ними приучают украинцев к мысли: понять и простить. Никто не заступится за Украину, пока она сама себя не защитит, это аксиома.
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Готується до відведення ? Не думаю...
Розбудить нашого харанта, нехай щось вирішує.
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19.05.2020 13:15 Відповісти
Що цей клоун може вирішити?
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19.05.2020 13:17 Відповісти
а це нехай його виборці переймаються.
я ж хочу бачити реакцію цієї морди.
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19.05.2020 13:21 Відповісти
пока война не войдет в дом каждому из 73% зебилов, делов, я так полагаю, не будет.....
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19.05.2020 13:33 Відповісти
А что вы уважаемый от людей ждете? Да зебилы идиоты и что, кому от этого легче? Но это же наши идиоты куда их денешь? Оружие в Украине для гражданского населения по прежнему под запретом, закона об оружии как не было так и нет. К чему вы там о домах каждого 73% зебила пишете, остальные нормальные граждане на луне по вашему обитают или в их дома кацапы не войдут? Дело я полагаю в руководящей воле и желании, или не желании, или договоренностях и предательстве.
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19.05.2020 17:50 Відповісти
А святкувати курбан байрам вирішив же, що вам ще потрібно...
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19.05.2020 18:23 Відповісти
лучше не надо . закон 2689 уже придумал с наказанием военных за агрессивные боевые действия \ это же какой пи№дец нужно в голове иметь для такого \ растормошите наркомана он в бреду кумарном ещё чё ни будь похлеще изобретёт .
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19.05.2020 13:25 Відповісти
не понимаю почему не мочат эшелоны, пристрелялся и вали, хотя бы рельсы. и новое вооружение которые коцапы повадились тут испытывать, тоже неплохо шкварить чтоб им затратно было
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19.05.2020 13:17 Відповісти
кому мочить? Самолеты туда не пролетят, Раша своим ПВО все закрыла. Ракетой не получится, т.к. новости про прохождение приходят уже после того, как эшелон прошел. Агентуры похоже у Украины нет. Все на уровне сплетен.
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19.05.2020 14:55 Відповісти
та хотя-бы рельсы мочить, стрелять каждое утро в одну точку
плюс есть разведчики, беспилотники
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19.05.2020 16:21 Відповісти
Ой да было бы желание... беспилотниками уничтожать ПВО можно, семиты показали как, и байрактары есть - пылятся хз где, что тоже низзя да?
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19.05.2020 17:55 Відповісти
походу, прячут по шахтам.
занятно, чем на это ответит наш преЗЕдент .
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19.05.2020 13:19 Відповісти
Пора задействовать турецкие дроны , опыт Ливии и Сирии .
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19.05.2020 13:23 Відповісти
Раша эти дроны повырубала после первых пары дней. Они могут летать только там где нет РЭБ и ПВО.
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19.05.2020 14:56 Відповісти
Ватный рашистский длбб,идешь на 3 веселых буквы ,без вопросов и возражений ,выполняй
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19.05.2020 18:28 Відповісти
По факту возразить нечего? Понятно. Взрывом упоротого пердака удовлетворен.
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20.05.2020 10:01 Відповісти
Зеленський побачив це "добро" в очах фюрера православного рейха? Що там Будапештскі умиротворителі аннексій, крокують стопами Мюнхена до третьої світової.Ну ну.
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19.05.2020 13:29 Відповісти
росія.ОБНАДІЙЛИВІ НОВИНИ.



За месяц ВВП упал на треть.
Вторую волну можем не пережить
Прилетела официальная статистика по ВВП. Месяц карантина обошелся дорого и ударил больно. В апреле этот самый ВВП рухнул аж на 28%, до 6,3 трлн руб. Всякие экономисты говорят, что цифры будут идти вниз еще год. Во 2 квартале он снизится ещё на 11%, и так до конца года. А рост может случиться не раньше 2 квартала 2021, и понятно, что еще где-то год он будет таким себе.
Беда в том, что уже дефицит бюджета на фоне короны составляет 5-6% ВВП. А тут уже и падение нефти играет. В марте бюджет недополучил от нефти 22,0 млрд, в апреле - 55,8 млрд, а вот в мае эта цифра достигнет 190,1 млрд. Короче, это если у вас зп 60к, и при этом вы постоянно в долгах, а каждый месяц она дополнительно падает ещё на несколько тысяч.
Но это еще все куда ни шло, как говорится, на картошке выживем. А вот если вторая волна захлестнет, будет беда. А шансы есть. В Китае начали снова закрывать людей на карантин. Причем в провинции, которая граничит с Приморским краем. Китайцы подозревают, что новые случаи как раз из России ломятся. История повторяется: под замком больше 100 млн человек, транспорт не ходит, закрыты школы. Местные говорят, что меры ввели даже жестче мартовских.
Теперь целые районы со случаями заражения закрывают, их может покидать только один человек от семьи каждые два дня.
А ведь многие страны уже начали границы открывать. Турки с 20 мая иностранцев пускают, некоторые европейцы готовы возобновлять авиасообщение в июне. И второй круг этого ада видится вполне реальным. А вот как наша экономика перенесет еще месяц-два изоляции - большой вопрос. Надежда на то, что уже большинство переболело незаметно и власти это примут во внимание. Тогда, правда, придется здоровых изолировать.
СМОТРЯЩИЙ (https://t.me/joinchat/AAAAAETDq_b_gH1GeCx4zA)
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19.05.2020 13:31 Відповісти
135-я серия бесконечного сериала "Все, теперь Раше точно 3,14зда!".
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19.05.2020 14:53 Відповісти
танками Кацапія Україну вже не налякає.. власні "Стугни" в достатній кількості"...


а от з засиллям косяпенпропаганди треба щось робити...
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19.05.2020 13:33 Відповісти
А сколько эшелонов уничтожено за все эти годы...?
Ведь кому то значит выгодно эта поставка...?
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19.05.2020 13:33 Відповісти
а чому не випробувати "вільху" в місце вигрузки?
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19.05.2020 13:36 Відповісти
Все йде, як попереджали експерти ще у 2018 році. Війни не уникнути, хіба що Путін "відкине ласти". І то не факт.
https://maidan.org.ua/2018/02/ukrajinske-vijsko-bahato-zrobleno-bahato-sche-treba-zrobyty
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19.05.2020 14:03 Відповісти
Подібні повідомлення це форма десиденства на кухні-жодної користі від них немає.
Якщо такі реальні фати є, то потрібно їх широко поширювати і не в так в нас як на Заході. Потрібно Росію тикати носом постійно і на всіх платформах та форумах. Цим і потрібні займатмся наші дипломати та ЗМІ. А то і далі слідуємо політиці "несердитипутіна"- скажемо десь на якомусь сайті і все.
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19.05.2020 14:06 Відповісти
Мы уничтожим эшелоны из высокоточного оружия Турчинова или с турецких ударных беспилотников Байтрактар.

Ну или как всегда, нажалуемся на Путина Меркель и Макрону.
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19.05.2020 14:08 Відповісти
А наш Зелёный утилизирует миллионы мин?
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19.05.2020 14:46 Відповісти
Так Раша уже ж разорилась, равалилась и её давно нет. Уже раз 15 с 2014 года, по мнению упоротых патриотов. Не?
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19.05.2020 14:52 Відповісти
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.05.2020 14:52 Відповісти
КООРДИНАТЫ ЕСТЬ !!! ОТРАБОТАЙТЕ !)
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19.05.2020 15:29 Відповісти
 
 