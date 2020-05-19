РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів, - ГУР

Командування ЗС РФ під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ в літньому періоді навчання ц.р. підсилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Так, минулого тижня з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів доставлено три вагони з боєприпасами, у т.ч. для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків, з них три нових, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до тридцяти автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі приховано доставляють на вогневі позиції боєприпаси забороненого калібру, - розвідка

Крім того, російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів постачання зброї на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях нібито "загрозою наступу" підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня ц.р.