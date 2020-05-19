На мусульманському кладовищі окупованого Криму невідомі осквернили могили кримських татар, - адвокатка Авамілєва

У селі Владиславівка Нижньогірського району окупованого Криму на мусульманському кладовищі виявлено повалені надгробні камені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила адвокатка Еміне Авамілєва з посиланням місцевих жителів, які виявили розбиті могили своїх рідних.

За словами Авамілєвої, кримські татари звернулися в окупаційні "правоохоронні органи", проте там вважають це "внутрішньородинними сварками".

"16 травня родичі на мусульманському кладовищі виявили повалені надгробні камені. Це близько 5-6 надгробних каменів. Коли вони звернулися в правоохоронні органи, там визнали, що це внутрішньосімейні сварки. Щодо один до одного якісь неприязні, навіть нібито ворожі відносини і що це ніяке не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вони просто спробували звести цю справу нанівець", - повідомила адвокатка.

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Авамілєва припускає, що це провокація. Тому що повалені надгробні камені були виявлені напередодні річниці геноциду кримськотатарського народу.

"Які б внутрішні сімейні сварки не відбувалися, у кримських татар не прийнято у такий спосіб розбиратися між собою, тим більше поглумитися над похованнями. Такого в історії кримських татар, в історичних хроніках такого немає. Це не прийнято у нас, у мусульман, так цинічно, вандальним способом поглумитися над похованнями", - підкреслила адвокатка.