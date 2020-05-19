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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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На мусульманському кладовищі окупованого Криму невідомі осквернили могили кримських татар, - адвокатка Авамілєва

На мусульманському кладовищі окупованого Криму невідомі осквернили могили кримських татар, - адвокатка Авамілєва

У селі Владиславівка Нижньогірського району окупованого Криму на мусульманському кладовищі виявлено повалені надгробні камені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила адвокатка Еміне Авамілєва з посиланням місцевих жителів, які виявили розбиті могили своїх рідних.

За словами Авамілєвої, кримські татари звернулися в окупаційні "правоохоронні органи", проте там вважають це "внутрішньородинними сварками".

"16 травня родичі на мусульманському кладовищі виявили повалені надгробні камені. Це близько 5-6 надгробних каменів. Коли вони звернулися в правоохоронні органи, там визнали, що це внутрішньосімейні сварки. Щодо один до одного якісь неприязні, навіть нібито ворожі відносини і що це ніяке не розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вони просто спробували звести цю справу нанівець", - повідомила адвокатка.

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Авамілєва припускає, що це провокація. Тому що повалені надгробні камені були виявлені напередодні річниці геноциду кримськотатарського народу.

"Які б внутрішні сімейні сварки не відбувалися, у кримських татар не прийнято у такий спосіб розбиратися між собою, тим більше поглумитися над похованнями. Такого в історії кримських татар, в історичних хроніках такого немає. Це не прийнято у нас, у мусульман, так цинічно, вандальним способом поглумитися над похованнями", - підкреслила адвокатка.

Автор: 

адвокат (934) Крим (14125) вандалізм (425) кримські татари (2003)


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Топ коментарі
+11
русские - это чистой воды бесы!
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19.05.2020 13:17
+9
Дурні кацапи це, окупанти.
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19.05.2020 13:19
+5
Решили мертвых Достать .Но никто даже не может подумать , как это может Аукнутся Живым сделавший Это.Мертвые , а Живые духом Мстят .
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19.05.2020 13:19
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русские - это чистой воды бесы!
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19.05.2020 13:17 Відповісти
Дурні кацапи це, окупанти.
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19.05.2020 13:19 Відповісти
Решили мертвых Достать .Но никто даже не может подумать , как это может Аукнутся Живым сделавший Это.Мертвые , а Живые духом Мстят .
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19.05.2020 13:19 Відповісти
"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия..
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19.05.2020 13:27 Відповісти
почему неизвестные? пьяная и обкуренная кацапская свинья! очень все ясно и понятно.
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19.05.2020 13:28 Відповісти
Всем давно известно что это делает путенская вата.
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19.05.2020 13:48 Відповісти
Сходил по ссылкам. Органы "правоохранительными" (именно в кавычках), назвал только Цензор. Что у адвоката, что у крысчан они таки "правоохранительные" (без кавычек). Что хотели - то и хавайте
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19.05.2020 14:27 Відповісти
Чому невіждомі - це діти і внуки "асвабалітєлів" сатаністи-православні мацковської церкви.
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19.05.2020 17:43 Відповісти
Татары должны рэзать головы мацкалам
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19.05.2020 17:52 Відповісти
 
 