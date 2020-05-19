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Новини Коронавірус і карантин
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У Харківській області одужала 5-місячна дитина, у якої було підтверджено коронавірус

У Харківській області одужала 5-місячна дитина, у якої було підтверджено коронавірус

За минулу добу в Харківській області 26 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомив глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 26 випадків захворювання на COVID-19... Виписано 25 осіб", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що серед осіб, які видужали, найменший із захворілих - 5-місячна дитина з Лозівського району області.

Загалом станом на ранок вівторка в Харківській області зафіксовано 1318 підозр на COVID-19 (в тому числі 33 за останню добу). З них 815 підтверджено, 332 спростовано. Решта - на стадії перевірки.

З 815 хворих 186 одужали, 30 осіб померли. Госпіталізовано 256 осіб (в тому числі 5 у реанімації: 2 особи підключені до апарату ШВЛ, 3 - на кисневій підтримці (масці). Крім того, з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 124 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первомайська дитяча поліклініка на Харківщині закривається на карантин через спалах коронавірусу серед співробітників

Автор: 

карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Слава Богу!...
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19.05.2020 13:28
+1
а яким чудом .якщо ліків не існує та вакцини не існує?
Доки люди будуть вірити у цю маячню!
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19.05.2020 13:30
+1
Иммунитет. Если поборол, то хорошо. Если аутоиммунная реакция началась - готовь деньги на 2х1
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19.05.2020 13:32
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Слава Богу!...
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19.05.2020 13:28 Відповісти
Повезло....недавно была похожая новость но с другим исходом для младенца
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19.05.2020 13:28 Відповісти
тот что от вич инфекции умер
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19.05.2020 13:31 Відповісти
а яким чудом .якщо ліків не існує та вакцини не існує?
Доки люди будуть вірити у цю маячню!
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19.05.2020 13:30 Відповісти
Иммунитет. Если поборол, то хорошо. Если аутоиммунная реакция началась - готовь деньги на 2х1
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19.05.2020 13:32 Відповісти
тест на незрозуміло що існує)
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Значит должен Выполнить миссию на этой Земле Созидательную Желательно.
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19.05.2020 13:33 Відповісти
Знаю двоих переболевших короновирусом. Обычно как ОРЗ, пять дней и симптомы пррстуды прошли. Панику нагнетают. У моей знакомой тетка от сердечного приступа умерла, записали, что от короновируса. Карантиное безумие.
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19.05.2020 13:34 Відповісти
Т.е. умерла не от того, что был нажат спусковой крючок, а от пули?
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19.05.2020 13:50 Відповісти
Нет. Умерла от того, что в Украине полно идиотов типа тебя, поддающихся панике и верящих всему тому, что транслируется с зомбиящика. Записали медики женщину в короновирусные, чтобы им доплату дали.
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19.05.2020 14:54 Відповісти
Только бы осложнений с возрастом не было бы... Тьфу, тьфу, тьфу
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19.05.2020 13:43 Відповісти
https://www.srf.ch/news/international/corona-bilanz-in-norwegen-in-keinem-fall-wurde-das-virus-von-jungen-menschen-*********** «Ни в коем случае вирус не передавался молодыми людьми» Норвежский орган здравоохранения оценивает меры по предотвращению распространения коронавируса. Интересно: согласно отчету, некоторые меры не были бы необходимы в Норвегии, например закрытие школ. Сотрудник SRF Северной Европы Бруно Кауфманн объясняет детали.
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19.05.2020 14:13 Відповісти
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-saarbruecken-lafontaine-kritisiert-lobbyismus-und-bill-gates-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200513-99-41802 Лафонтен критикует лоббизм и Билла Гейтса Оскар Лафонтен резко раскритиковал лоббизм в системе здравоохранения. Он вызвал «большое недоверие», когда вы услышите, что Всемирная организация здравоохранения ВОЗ в настоящее время финансируется только на 20 процентов из государственного бюджета и на 80 процентов финансируется из частных источников, сказал он в среду во время дебатов в парламенте штата Саар. Если бывший глава Microsoft Билл Гейтс "финансирует большую часть деятельности ВОЗ, особенно в области вакцин", люди станут подозрительными «И они вправе быть подозрительными, если вы знаете, что этот финансист также участвует в компаниях, которые в конечном итоге занимаются вакцинным бизнесом».
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19.05.2020 14:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EqfXFDQIMK8 Ви маєте знати склад майбутньої вакцини Дослідження, про які розповідає професор Shaw вражають. За наступні 8 років десятки нових досліджень щодо нейротоксичності вакцинного алюмінію провели та опублікували також вчені з: - Великобританії (група, що її очолює Dr. Christopher Exley), - Франції (Dr. Romain K. Gherardi, Dr. Jérôme Authier), - Ізраїлю (Dr. Yehuda *********), - Китаю (Zhibin Yao). Також літом 2017-го Dr. Christopher A. Shaw (Канада), Dr. Christopher Exley (Великобританія) та Dr. Romain K. Gherardi (Франція) оприлюднили відкриті листи до регулятивних органів США з підтримкою тези про зв'язок епідемії аутизму з вакцинацією загалом і зокрема з використанням у вакцинах алюмінієвих ад'ювантів. Скани оригіналів цих листів та їх переклад українською можна знайти в мене на BEZDOZ.INFO в розділі "Персоналії".
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19.05.2020 14:28 Відповісти
 
 