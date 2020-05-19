У Харківській області одужала 5-місячна дитина, у якої було підтверджено коронавірус

За минулу добу в Харківській області 26 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомив глава Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За останню добу в області лабораторно підтверджено 26 випадків захворювання на COVID-19... Виписано 25 осіб", - повідомив Кучер.

Він зазначив, що серед осіб, які видужали, найменший із захворілих - 5-місячна дитина з Лозівського району області.

Загалом станом на ранок вівторка в Харківській області зафіксовано 1318 підозр на COVID-19 (в тому числі 33 за останню добу). З них 815 підтверджено, 332 спростовано. Решта - на стадії перевірки.

З 815 хворих 186 одужали, 30 осіб померли. Госпіталізовано 256 осіб (в тому числі 5 у реанімації: 2 особи підключені до апарату ШВЛ, 3 - на кисневій підтримці (масці). Крім того, з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 124 особи.

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