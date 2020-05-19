До епідемії коронавірусу на оснащення лабораторій в Україні ніхто не звертав уваги, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на оснащення лабораторій в Україні до початку епідемії COVID-19 практично не звертали уваги.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо чесно сказати, що до COVID-19, на жаль, ні на оснащення лабораторій, ні на забезпечення їх кваліфікованим персоналом ніхто особливо не звертав уваги", - зазначив міністр.

Степанов повідомив, що для збільшення пропускної спроможності лабораторій "потрібно було докуповувати обладнання, набирати лаборантів і дуже швидко їх навчати".

"Ми купували за гроші держбюджету, в деяких лабораторіях обладнання закуповувалося за рахунок місцевих бюджетів. Крім того, були модернізовані деякі лабораторії, які перебувають у віданні не МОЗ, а інших органів, наприклад, МінАПК, приватні лабораторії", - наголосив глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні має бути індивідуальна ліцензія на медпрактику, - Степанов