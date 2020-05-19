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Новини Коронавірус і карантин
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До епідемії коронавірусу на оснащення лабораторій в Україні ніхто не звертав уваги, - Степанов

До епідемії коронавірусу на оснащення лабораторій в Україні ніхто не звертав уваги, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що на оснащення лабораторій в Україні до початку епідемії COVID-19 практично не звертали уваги.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ми маємо чесно сказати, що до COVID-19, на жаль, ні на оснащення лабораторій, ні на забезпечення їх кваліфікованим персоналом ніхто особливо не звертав уваги", - зазначив міністр.

Степанов повідомив, що для збільшення пропускної спроможності лабораторій "потрібно було докуповувати обладнання, набирати лаборантів і дуже швидко їх навчати".

"Ми купували за гроші держбюджету, в деяких лабораторіях обладнання закуповувалося за рахунок місцевих бюджетів. Крім того, були модернізовані деякі лабораторії, які перебувають у віданні не МОЗ, а інших органів, наприклад, МінАПК, приватні лабораторії", - наголосив глава МОЗ.

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Автор: 

карантин (18172) медицина (2114) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
А кто обращал внимание с нового года и до конца марта месяца? Когда стала понятна необходимость тестирования огромного количества людей. Три месяца не хватило дооснастить лаборатории?
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19.05.2020 13:43
+5
До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов - Цензор.НЕТ 1948
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19.05.2020 13:44
+4
Как пид... врет и лицемерить, обвиняя всех . А кто кроме власти ЗЕ и его команды должен обращать внимание?
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19.05.2020 13:35
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А Я обращал , - как будто Музей , и если бы они знали сколько стоит Их Раритет .
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19.05.2020 13:30 Відповісти
Капитан Очевидность, ёпт... Та у нас только и обращают внимание на то, где бы свиздить по-больше
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Как пид... врет и лицемерить, обвиняя всех . А кто кроме власти ЗЕ и его команды должен обращать внимание?
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19.05.2020 13:35 Відповісти
До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов - Цензор.НЕТ 6243
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19.05.2020 13:40 Відповісти
Звернули увагу бо нікуди було подітись, а так би лікувались по різним ізраілям.
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19.05.2020 13:43 Відповісти
А кто обращал внимание с нового года и до конца марта месяца? Когда стала понятна необходимость тестирования огромного количества людей. Три месяца не хватило дооснастить лаборатории?
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19.05.2020 13:43 Відповісти
да вы поматали все средства которые выделили.да плюс великая врач супрун реформировала.так что имей совесть сказать что деньги не украли а в тупую ********.паскудники.
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19.05.2020 13:44 Відповісти
До эпидемии коронавируса на оснащение лабораторий в Украине никто не обращал внимания, - Степанов - Цензор.НЕТ 1948
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19.05.2020 13:44 Відповісти
минет беда, и папизже снова все пох...ят...
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19.05.2020 13:44 Відповісти
Простите, а что за первое слово? И как оно относится к зебобикам?
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19.05.2020 13:52 Відповісти
Та до Стєпанова,по ходу,лікувались подорожником і зєльонкою.
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19.05.2020 13:48 Відповісти
Заставят еще все анализы за всю жизнь пересдать. За свои средства, разумеется.
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19.05.2020 13:53 Відповісти
Проведение лабораторных исследований должен быть частный конкурентный бизнес. А государство должно оснастить только контрольную лабораторию и заниматься проверкой работы и аттестацию часников.
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19.05.2020 13:55 Відповісти
Владні тварини повинні були бити на сполох ще тоді коли зявився вирус *****, коли в 2015 році деякі (непідкуплені) вчені США попереджували щоб мерзотники не займались штучним отриманням коронавірусу бо буде повна дупа. І говорлива СБУ, яка треться там де можна щось стирити чомусь теж проспала пандемію. Тому вважаю що патологічна дурість це вундерваффе наших еліт.
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19.05.2020 14:03 Відповісти
Тобто два попередника Степанова даром отримували зарплату. Нехай кошти повернуть. Сажати пора, весна закінчується.
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19.05.2020 14:40 Відповісти
 
 