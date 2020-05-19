В Ужгороді поліція перевіряє інформацію про спалах коронавірусу в супермаркеті, - ЗМІ

Правоохоронці перевіряють інформацію про спалах коронавірусу в одному із супермаркетів міста Ужгород на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, попри захворювання шести працівників закладу, супермаркет продовжує працювати.

Правоохоронці наразі перевіряють інформацію. Зокрема, під час розслідування експерти мають перевірити дотримання санітарних правил і норм.

Попередня правова кваліфікація в цьому провадженні - ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням).

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