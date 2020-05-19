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Новини Коронавірус і карантин
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В Ужгороді поліція перевіряє інформацію про спалах коронавірусу в супермаркеті, - ЗМІ

В Ужгороді поліція перевіряє інформацію про спалах коронавірусу в супермаркеті, - ЗМІ

Правоохоронці перевіряють інформацію про спалах коронавірусу в одному із супермаркетів міста Ужгород на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, попри захворювання шести працівників закладу, супермаркет продовжує працювати.

Правоохоронці наразі перевіряють інформацію. Зокрема, під час розслідування експерти мають перевірити дотримання санітарних правил і норм.

Попередня правова кваліфікація в цьому провадженні - ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням).

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Автор: 

карантин (18172) Ужгород (338) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Новая волна телефонного терроризма? Раньше звонили и "минировали" а сейчас звонят и кашляют?
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19.05.2020 13:47 Відповісти
6 человек выявили с ковидом. дезинфекцию плохо проводили.
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19.05.2020 13:52 Відповісти
або бухали разом. Птьфу ти, дезинфікувалися разом.
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19.05.2020 14:02 Відповісти
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19.05.2020 13:50 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 13:52 Відповісти
а хіба грип, СНІД чи туберкульоз це жарти?
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19.05.2020 14:03 Відповісти
так це ж не якийсь базар, а супербазар.
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19.05.2020 14:00 Відповісти
роз"яснення киянам...

Супермаркет у Карпатах -це великий магазин з касовим апаратом і "корзинками"..
Соціальна дистанція там величина ,яка вимірюється так ,як і кілометр в горах,тільки навпаки... )))
тобто не 1.5 м а 50 см..
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19.05.2020 15:44 Відповісти
 
 