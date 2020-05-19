Працівники "Укравтодору" заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: "Просимо вжити термінових заходів". ДОКУМЕНТ

Комісія з корупційних ризиків Служби автодоріг у Кіровоградській області встановила, що дії нового виконувача обов'язків голови САД Ігоря Вишневського містять корупційну складову.

Про це зазначено в протоколі засідання комісії від 17 квітня, копія якого є в розпорядженні "Наших грошей", передає Цензор.НЕТ.

Комісія звернулась до президента України, прем’єр-міністра та правоохоронних органів з метою вжити невідкладних заходів щодо термінового припинення порушення законодавства України. Також працівники Служби попросили уряд та президента надати правову і політичну оцінку рішенню голови "Укравтодору" Олександра Кубракова про призначення на посаду керівника САД Ігоря Вишневського 8 квітня.

Ідеться про ремонт дороги Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя на загальну суму 1,40 млрд гривень. При попередньому начальнику Олексієві Царенку САД оголосила 14 тендерів приблизно по 100 млн грн кожен, взяти участь у них могла велика кількість компаній.

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Однак після оголошення цих процедур Кубраков звільнив Царенка, якого він же призначив керівником САД лише у грудні 2019 року (на той момент Царенко був помічником нардепа Ігоря Мурдія із "Слуги народу"), і призначив тимчасовим виконуючим обов’язки Кіровоградської САД Ігоря Вишневського.

Ігор Вишневський до роботи в "Укравтодорі" був керівником у двох компаніях – "Універсальна транспортна компанія" та "Форест Сіті". Власником останньої за часів Януковича була Тетяна Присяжнюк – дружина ексміністра АПК Миколи Присяжнюка. Під час Майдану він втік за кордон, де і переховується від слідства. Також у засновниках значились Андрій Адамовський – бізнесмен, партнер екс-депутата Олександра Грановського з БПП, та Ольга Джарти – донька нині покійного Василя Джарти, що у якості міністра екології був причетний до афери з передачею Межигіря Януковичу.

"Універсальною транспортною компанією", де Вишневський значився директором, нині володіє житель Канади – Дмитро Адамовський, син того самого Андрія Адамовського. За часів Порошенка Адамовський-старший був причетний до найбільшого постачальника палива армії та залізниці "Трейд коммодіті", проти якого НАБУ вело кримінальне провадження.

Із протоколу засідання відомо, що новопризначений очільник служби Вишневський, користуючись службовим становищем, зайшов у систему "Прозоро" від імені тендерного комітету Служби та фізично скасував всі 14 процедур без рішення тендерного комітету.

За словами уповноваженої з антикорупційної діяльності Тетяни Сакари, Вишневський намагався залякати членів тендерного комітету для того, аби вони підготували документи на нові тендери. Після відмови намагався змусити переобрати тендерний комітет, але працівники служби відмовились це робити теж. Після цього Вишневський призначив нового уповноваженого з публічних закупівель – свого помічника Олега Нагулу. Який вже і оголосив нові тендери на поточний середній ремонт робіт на дорозі Н-23.

Нові процедури вже були з більш жорсткими вимогами до учасників. По-перше, було оголошено не 14, а три процедури закупівель, і ділянки в них були укрупнені приблизно до 500 млн грн кожна. Також була прописана дискримінаційну заточку щодо аналогічного досвіду учасників – наявність досвіду у розмірі 100% по виконаним на 85% в останні п’ять років договорам.

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У результаті укрупнення тендерів і внесення заточки, виріс об’єм аналогічного досвіду, який замовник вимагає від учасника. Якщо спрощено: для участі в тендері на 100 мільйонів потрібно доводити аналогічний досвід на суму 100 мільйонів по виконаній майже повністю угоді. Таку умову може виконати багато компаній. Але якщо тендери об’єднати до 500 мільйонів, то відповідно треба буде доводити досвід у більшому в п’ять разів розмірі. А це відразу обмежує кількість фірм, що можуть бути допущеними до торгів, до невеликої кількості компаній з Національної асоціації дорожників України, які і є фаворитами "Укравтодору" останніх років.

Тому Комісія вирішила, що дії Вишневського та Нагули мають ознаки правопорушень по статті 364 Кримінального Кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

У протоколі також вказано, що, за словами працівників САДу, Ігор Вишневський проводив численні зустрічі з потенційними підрядниками, що суперечить прийнятому раніше механізму запобігання корупції. Згідно до нього, зустріч з потенційними підрядними організаціями не могла відбуватись без залучення уповноваженого з питань запобігання корупції, яка мала здійснювати аудіофіксацію таких зустрічей. Але ці зустрічі в.о очільника Служби проводив без інших осіб.

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На засіданні уповноважена з антикорупційної діяльності також повідомила, що чула, як з кабінету очільника Кіровоградського автодору виходила людина, яка по телефону доповіла співрозмовнику, що надала Вишневському "тридцять, що для початку достатньо". Це на думку членів комісії може свідчити про отримання неправомірної вигоди Ігорем Вишневським.

Головний бухгалтер Служби, Юлія Мельниченко, також повідомила, що Ігор Вишневський видав наказ, згідно з яким взяв на роботу колишнього головного бухгалтера Служби автодоріг – Василя Григор‘єва. Згідно до наказу Григор’єв має тепер інспектувати діяльність головного бухгалтера служби. Нині щодо Григор’єва проводиться службове розслідування, у зв’язку з виявленою нестачею у кіровоградському автодорі основних засобів на 1,02 мільярда гривень (паливо-мастильні матеріали тощо). За словами головного бухгалтера, Василь Григор’єв одразу після призначення почав вилучати з бухгалтерії матеріали службового розслідування щодо нього.

Учасники засідання вирішили направити дані про вказані порушення на мільярдні суми президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю, Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, у ДБР та голові Кіровоградської ОДА. Жодної публічної реакції від цих персонажів наразі немає.



















