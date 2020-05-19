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Новини
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Працівники "Укравтодору" заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: "Просимо вжити термінових заходів". ДОКУМЕНТ

Працівники

Комісія з корупційних ризиків Служби автодоріг у Кіровоградській області встановила, що дії нового виконувача обов'язків голови САД Ігоря Вишневського містять корупційну складову.

Про це зазначено в протоколі засідання комісії від 17 квітня, копія якого є в розпорядженні "Наших грошей", передає Цензор.НЕТ.

Комісія звернулась до президента України, прем’єр-міністра та правоохоронних органів з метою вжити невідкладних заходів щодо термінового припинення порушення законодавства України. Також працівники Служби попросили уряд та президента надати правову і політичну оцінку рішенню голови "Укравтодору" Олександра Кубракова про призначення на посаду керівника САД Ігоря Вишневського 8 квітня.

Ідеться про ремонт дороги Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя на загальну суму 1,40 млрд гривень. При попередньому начальнику Олексієві Царенку САД оголосила 14 тендерів приблизно по 100 млн грн кожен, взяти участь у них могла велика кількість компаній.

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Однак після оголошення цих процедур Кубраков звільнив Царенка, якого він же призначив керівником САД лише у грудні 2019 року (на той момент Царенко був помічником нардепа Ігоря Мурдія із "Слуги народу"), і призначив тимчасовим виконуючим обов’язки Кіровоградської САД Ігоря Вишневського.

Ігор Вишневський до роботи в "Укравтодорі" був керівником у двох компаніях – "Універсальна транспортна компанія" та "Форест Сіті". Власником останньої за часів Януковича була Тетяна Присяжнюк – дружина ексміністра АПК Миколи Присяжнюка. Під час Майдану він втік за кордон, де і переховується від слідства. Також у засновниках значились Андрій Адамовський – бізнесмен, партнер екс-депутата Олександра Грановського з БПП, та Ольга Джарти – донька нині покійного Василя Джарти, що у якості міністра екології був причетний до афери з передачею Межигіря Януковичу. 

"Універсальною транспортною компанією", де Вишневський значився директором, нині володіє житель Канади – Дмитро Адамовський, син того самого Андрія Адамовського. За часів Порошенка Адамовський-старший був причетний до найбільшого постачальника палива армії та залізниці "Трейд коммодіті", проти якого НАБУ вело кримінальне провадження.

Із протоколу засідання відомо, що новопризначений очільник служби Вишневський, користуючись службовим становищем, зайшов у систему "Прозоро" від імені тендерного комітету Служби та фізично скасував всі 14 процедур без рішення тендерного комітету.

За словами уповноваженої з антикорупційної діяльності Тетяни Сакари, Вишневський намагався залякати членів тендерного комітету для того, аби вони підготували документи на нові тендери. Після відмови намагався змусити переобрати тендерний комітет, але працівники служби відмовились це робити теж. Після цього Вишневський призначив нового уповноваженого з публічних закупівель – свого помічника Олега Нагулу. Який вже і оголосив нові тендери на поточний середній ремонт робіт на дорозі Н-23.

Нові процедури вже були з більш жорсткими вимогами до учасників. По-перше, було оголошено не 14, а три процедури закупівель, і ділянки в них були укрупнені приблизно до 500 млн грн кожна. Також була прописана дискримінаційну заточку щодо аналогічного досвіду учасників – наявність досвіду у розмірі 100% по виконаним на 85% в останні п’ять років договорам.

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У результаті укрупнення тендерів і внесення заточки, виріс об’єм аналогічного досвіду, який замовник вимагає від учасника. Якщо спрощено: для участі в тендері на 100 мільйонів потрібно доводити аналогічний досвід на суму 100 мільйонів по виконаній майже повністю угоді. Таку умову може виконати багато компаній. Але якщо тендери об’єднати до 500 мільйонів, то відповідно треба буде доводити досвід у більшому в п’ять разів розмірі. А це відразу обмежує кількість фірм, що можуть бути допущеними до торгів, до невеликої кількості компаній з Національної асоціації дорожників України, які і є фаворитами "Укравтодору" останніх років.

Тому Комісія вирішила, що дії Вишневського та Нагули мають ознаки правопорушень по статті 364 Кримінального Кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

У протоколі також вказано, що, за словами працівників САДу, Ігор Вишневський проводив численні зустрічі з потенційними підрядниками, що суперечить прийнятому раніше механізму запобігання корупції. Згідно до нього, зустріч з потенційними підрядними організаціями не могла відбуватись без залучення уповноваженого з питань запобігання корупції, яка мала здійснювати аудіофіксацію таких зустрічей. Але ці зустрічі в.о очільника Служби проводив без інших осіб.

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На засіданні уповноважена з антикорупційної діяльності також повідомила, що чула, як з кабінету очільника Кіровоградського автодору виходила людина, яка по телефону доповіла співрозмовнику, що надала Вишневському "тридцять, що для початку достатньо". Це на думку членів комісії може свідчити про отримання неправомірної вигоди Ігорем Вишневським.

Головний бухгалтер Служби, Юлія Мельниченко, також повідомила, що Ігор Вишневський видав наказ, згідно з яким взяв на роботу колишнього головного бухгалтера Служби автодоріг – Василя Григор‘єва. Згідно до наказу Григор’єв має тепер інспектувати діяльність головного бухгалтера служби. Нині щодо Григор’єва проводиться службове розслідування, у зв’язку з виявленою нестачею у кіровоградському автодорі основних засобів на 1,02 мільярда гривень (паливо-мастильні матеріали тощо). За словами головного бухгалтера, Василь Григор’єв одразу після призначення почав вилучати з бухгалтерії матеріали службового розслідування щодо нього.

Учасники засідання вирішили направити дані про вказані порушення на мільярдні суми президенту Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Денису Шмигалю, Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, у ДБР та голові Кіровоградської ОДА. Жодної публічної реакції від цих персонажів наразі немає.

Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 01
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 02
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 03
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 04
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 05
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 06
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 07
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 08
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 09
Працівники Укравтодору заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: Просимо вжити термінових заходів 10

Автор: 

дороги (3056) Зеленський Володимир (23667) корупція (4676) Укравтодор (1200) Венедіктова Ірина (829) Кубраков Олександр (447) Денис Шмигаль (4546) Ігор Вишневський (1) Кіровоградська область (566)


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Топ коментарі
+9
Хех! Там Бубачка в долі. Знайшли до кого звертатись.
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19.05.2020 13:53
+4
янєлох прімєт мєри-уволіт работніков автодора, а на іх мєсто назначіт работніков квартала.
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19.05.2020 13:56
+4
Велике будівництво доріг закінчиться грандіозним судовим процесом де посадять всіх причетних до розкрадання 87 млрд. грн! Сьогодні ремонти доріг ведуться не за діючими нормами - ДБН та СНіПами, технологія виконання робіт скрізь порушується, асфальт кладуть під дощем, дорожний насип ніхто не посилює і не вирівнює а тупо накатують новий асфальт на стару знищену дорогу, яку потрібно повністю переробляти! Таке говнобудівництво Україні не потрібно! Це злочинна витрата державних коштів на фальсифікацію ремонтів доріг! Капітальний ремонт доріг передбачає заміну всіх комунікацій під дорогами, заміну всіх ливневих та дощових колекторів, труб, коробів, заміну всіх мостів на більшу вантажнопідйомність та більшу ширину, асфальтування та переоблаштування зупинок громадського транспорту на дорозі, асфальтування та переоблаштування з'їздів з дороги на другорядні дороги, вирівнювання профілю дороги, горбів та провалів, щоб нова дорога не була пральною дошкою - нічого з цього не робиться, просто накатують новий шар асфальту на стару дорогу! Це не капітальний ремонт доріг, це повна фальсифікація роботи і за це буде кримінальна відповідальність!
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19.05.2020 14:08
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Хех! Там Бубачка в долі. Знайшли до кого звертатись.
показати весь коментар
19.05.2020 13:53 Відповісти
Велике будівництво доріг закінчиться грандіозним судовим процесом де посадять всіх причетних до розкрадання 87 млрд. грн! Сьогодні ремонти доріг ведуться не за діючими нормами - ДБН та СНіПами, технологія виконання робіт скрізь порушується, асфальт кладуть під дощем, дорожний насип ніхто не посилює і не вирівнює а тупо накатують новий асфальт на стару знищену дорогу, яку потрібно повністю переробляти! Таке говнобудівництво Україні не потрібно! Це злочинна витрата державних коштів на фальсифікацію ремонтів доріг! Капітальний ремонт доріг передбачає заміну всіх комунікацій під дорогами, заміну всіх ливневих та дощових колекторів, труб, коробів, заміну всіх мостів на більшу вантажнопідйомність та більшу ширину, асфальтування та переоблаштування зупинок громадського транспорту на дорозі, асфальтування та переоблаштування з'їздів з дороги на другорядні дороги, вирівнювання профілю дороги, горбів та провалів, щоб нова дорога не була пральною дошкою - нічого з цього не робиться, просто накатують новий шар асфальту на стару дорогу! Це не капітальний ремонт доріг, це повна фальсифікація роботи і за це буде кримінальна відповідальність!
показати весь коментар
19.05.2020 14:08 Відповісти
Да какая разница...
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19.05.2020 13:53 Відповісти
аяяяяйаайй)) і кто ета здєлал???
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19.05.2020 13:54 Відповісти
Ага.В ООН і "Космолот" ще напишіть.Мужик чесно посаду в Єрмака купив,тепер бабло відбиває.Мамєдов підтвердить.
До речі
Работники "Укравтодора" заявили Зеленскому о коррупции руководства по тендерам на 1,4 млрд грн: "Просим принят срочные меры" - Цензор.НЕТ 645
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19.05.2020 13:54 Відповісти
Грёбаный совок! Укравтодор уже давно не имеет права на существование
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19.05.2020 13:56 Відповісти
янєлох прімєт мєри-уволіт работніков автодора, а на іх мєсто назначіт работніков квартала.
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19.05.2020 13:56 Відповісти
да-да, зеля...... и про обещанные 10% не забудь.....
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19.05.2020 14:00 Відповісти
Ну, все як завжди. А при кому там не крали л'ярдами?
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19.05.2020 14:05 Відповісти
А я то думаю куда этот мужчина, на вид 42-43 года, в строгом костюме, на велике помчался... А он, оказывается, поехал бороться с корупцией! Я сразу так и подумал: "ну вот явно не лох"
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19.05.2020 14:23 Відповісти
Ну просто челобитная барину,а шо Органи дрочать органи.!
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19.05.2020 14:25 Відповісти
Работники "Укравтодора" работали со "своими" фирмами, а тут какие-то "компании из Национальной ассоциации дорожников Украины, которые и являются фаворитами Укравтодора последних лет" помешали. Ай йайай. Так а где воровство? Похоже оно хотело быть, но не получилось у работников "своих" пропихнуть.
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19.05.2020 14:30 Відповісти
Только расстрелы...
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19.05.2020 14:32 Відповісти
Завтра им запорожского губера в начальники пришлют, они и не такое увидят...
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19.05.2020 15:17 Відповісти
НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ !)
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19.05.2020 15:20 Відповісти
Какие такие дороги не видете карантин у зели всесвит надо спосать и мир в ОРДЛО.
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19.05.2020 16:32 Відповісти
Завтр Зе приїде запитає "де айфони взяли?" Потім запиши фамілії корупціонерів і на цьому кіно закінчится! а ще до чорта Баканова позвонить, щоб чортів на касу розвести!
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19.05.2020 16:44 Відповісти
Спешу всех успокоить! Дороги как были так и будут, ну там асвальтные, иль каменный, ну на худой конец глинено-земельные, но они будут! та что по факту работа сделана, пора в дубай всем ни камишка ни калдое..бин!!!)))))))))))))
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19.05.2020 16:52 Відповісти
Ну кому вопрос к царю так нет управленца есть его шобло которое это и крышует а ему некогда он занят другими вопросами а все отдано на растерзание любым блазням и проходимцам
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19.05.2020 18:22 Відповісти
Зеленский сам там в доле, поэтому они так нагло себя ведут!! Зеленский только на экранах ТВ чесный и принципиальный, а в натуре все его соратники воры высшей гильдии!! Посмотрим какое решение примет президент!! Могу наперёд сказать, что ни хрена он не решит по кировограду!!!! Он всех своих воров прикрывает! Пример :Братья воры ЕРМАКИ!!
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19.05.2020 18:58 Відповісти
 
 