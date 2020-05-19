Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина

Новий кандидат на посаду заступника міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко отримує зарплату в компанії "Лінк-Медитал", яка продавала в Україну матеріали для діалізу за завищеною ціною.

Про це пише журналістка проєкту "Схеми" Євгенія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

Єгошина, зокрема, посилається на подану сьогодні Іващенком декларацію.

"Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи Іващенка - від ТОВ "Лінк-Медитал". Це та сама фірма, яка кілька років тому була однією з двох, що постачали в Україну матеріали для перитонеального діалізу - тоді, коли матеріали для діалізу в Україні коштували втричі дорожче, ніж у сусідній Польщі", - пише журналістка, посилаючись на розслідування.

Водночас, наголошує Єгошина, одна з цих фірм ("Діавіта". - Ред.) хотіла виключити з ціни корупційну маржу, але за неї тоді взялося Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, очолюване скандальним Сергієм Семочком.

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Журналістка також стверджує, що фірма "Лінк-Медитал" знайома і самому міністру Степанову.

"У 2017-му в Одесі за бюджетні кошти відремонтували центр гемодіалізу, а приватна компанія передала обладнання на десятки мільйонів гривень - губернатор Степанов тоді дуже радів. Тільки згодом виявилося, що обладнання це може працювати лише на матеріалах, які поставляє "Лінк-Медитал".



