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Новини
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Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина

Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина

Новий кандидат на посаду заступника міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко отримує зарплату в компанії "Лінк-Медитал", яка продавала в Україну матеріали для діалізу за завищеною ціною.

Про це пише журналістка проєкту "Схеми" Євгенія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.

Єгошина, зокрема, посилається на подану сьогодні Іващенком декларацію.

"Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи Іващенка - від ТОВ "Лінк-Медитал". Це та сама фірма, яка кілька років тому була однією з двох, що постачали в Україну матеріали для перитонеального діалізу - тоді, коли матеріали для діалізу в Україні коштували втричі дорожче, ніж у сусідній Польщі", - пише журналістка, посилаючись на розслідування.

Водночас, наголошує Єгошина, одна з цих фірм ("Діавіта". - Ред.) хотіла виключити з ціни корупційну маржу, але за неї тоді взялося Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, очолюване скандальним Сергієм Семочком.

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Журналістка також стверджує, що фірма "Лінк-Медитал" знайома і самому міністру Степанову.

"У 2017-му в Одесі за бюджетні кошти відремонтували центр гемодіалізу, а приватна компанія передала обладнання на десятки мільйонів гривень - губернатор Степанов тоді дуже радів. Тільки згодом виявилося, що обладнання це може працювати лише на матеріалах, які поставляє "Лінк-Медитал".

Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина 01
Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина 02

Автор: 

МОЗ (5390) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+9
Ничего необычного. Фарм мафия просто снова пришла к власти. Все как во времена Овоща и Богатыревой.
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19.05.2020 13:56
+7
Кстати, ее люди снова на постах в МОЗе. Просто очередное "достижение" зеленой пошести.
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19.05.2020 13:57
+5
Дружина Степанова контролює всю нефрологію України, а ця фірма Лінк-Медітал належить подружжю Степанових. Степанов просто переводить свого менеджера в свої заступники.
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19.05.2020 13:59
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Ничего необычного. Фарм мафия просто снова пришла к власти. Все как во времена Овоща и Богатыревой.
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19.05.2020 13:56 Відповісти
Кстати, ее люди снова на постах в МОЗе. Просто очередное "достижение" зеленой пошести.
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19.05.2020 13:57 Відповісти
Дружина Степанова контролює всю нефрологію України, а ця фірма Лінк-Медітал належить подружжю Степанових. Степанов просто переводить свого менеджера в свої заступники.
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19.05.2020 13:59 Відповісти
А тебе чего не нравится? Ты же именно за это проголосовал весной 2019 года. Тож смачного.
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19.05.2020 14:02 Відповісти
Я проголосував за нову владу, а Степанов це менеджер мафії, який за порошенка провально керував Одеською областю і не зробив нічого успішного крім нефрологічної лікарні для своєї дружини!
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19.05.2020 14:10 Відповісти
Ну вот и радуйся тому "новому", что и наголосовал. Чего недоволен? Только не подавись дерьмом.
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19.05.2020 14:43 Відповісти
Цікава штука: у Блазня зашквар за зашкваром, але жоден з них, на превеликий жаль для порохоботів, не є реабілітовчим для Бариги. Адже усі ці чи подібні зашквари були і за "сивочолого гетьмана".
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19.05.2020 16:28 Відповісти
Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 8857
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19.05.2020 16:33 Відповісти
Фарм мафия никуда и не уходила.

"одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко."

Это тот самый ставленник Порошенко Семочко, который ради своей борьбы за коррупционные откаты заблокировал поставки аппаратов для диализа в Украину и погубил 200 человек.
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19.05.2020 14:16 Відповісти
Высралось? Полегчало? Так это оказывается Порох и его люди до сих пор при власти и всем здесь командуют? Не знал. Тогда встречный вопрос -- А чем тогда занимается бубочка с монобольшинством монобыдла? Это раз. И факты говорят совершенно о обратном:

При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео) 09:49, 15 февраля 2019

Эксперт отметил, что министерство здравоохранения при руководстве Супрун впервые в истории Украины открыло все свои данные.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
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19.05.2020 14:46 Відповісти
Высыраешься тут ты, ботяра. А я твои высеры на чистую воду вывожу.

И да, Супрун - единственная министр при Порошенко, которая реально проводила реальные реформы - за Супрун без Потрошка я обеими руками за.
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19.05.2020 14:51 Відповісти
Неужели? Да ты шо! Что же ты тогда написало вранье и что же ты тогда голосовало чтобы она ушла?
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19.05.2020 14:54 Відповісти
Одной Супрун МАЛО, чтобы поддерживать целого облажавшегося олигарха Порошенко.
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19.05.2020 16:39 Відповісти
Да вам всего было мало. Вот вы и выбрали много, только много зеленого дерьма. Смачного.
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19.05.2020 16:45 Відповісти
Не надо про "всего" звиздеть. Одного ио министра явно не достаточно для того, чтобы поддерживать целого президента при всей его лаже и нежелании бороться с коррупцией.
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19.05.2020 16:52 Відповісти
Зато теперь все ваше. Такое и родное.

Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 6584
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19.05.2020 17:13 Відповісти
О, у тебе прям заготовка з методички є - ні разу не палишся, ботяра.

Більш за все подобається пункт "стабілізація гривні" - ви навіть девальвацію гривні у 2 с гаком рази додумались Потрошку у заслуги записати...кретини просто...
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19.05.2020 17:16 Відповісти
Хорошо. Без проблем. Арифметика для упоротого:

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD

Средняя зарплата середины 2013 - 2936 грн -- 2936 / 8 = 367,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD

Я специально беру спокойное время середины 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже 12. И к концу правления Пороха средняя зарплата достигла максимальных значений за все время в долларовом эквиваленте. Вот же барыга и мародер.
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19.05.2020 17:42 Відповісти
А это отдельно про коррупцию. Им тоже звиздеть будешь?

Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 9096
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19.05.2020 17:14 Відповісти
Это чушь собачья, отдельно ниачем.
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19.05.2020 17:17 Відповісти
Ну да, что тупому дебилу мировые рейтинги - это ниочем. Ктобы сомневался.
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19.05.2020 17:31 Відповісти
Ви помиляєтеся. Супрун не "единственная министр при Порошенко", а єдина в.о. міністра за Порошенка. Бо Баризі її реформи так само були до дупи, як і Зеленій Шмарклі.
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19.05.2020 16:30 Відповісти
Врешь. Причем тупо. Она всегда былв человеком Пороха, он ей и ее мужу гражданство лично сам давал. И ее не давали полноценно поставить Ляшко, Юля и некоторые из Фронта. Костями против нее ложились. Особенно старались Юля и Ляшко на теме "геноцида". Мосийчук Ляшка заявы пачками строчил. И фейк про "геноцид" Супрун активно использовали против Пороха в избирательной компании. Или уже забыло?
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19.05.2020 16:44 Відповісти
Она никогда не была человеком твоего Потроха, не бреши. Она даже в его партию не входила и не входит.
А БЮТ и Ляшко не входили в коалицию - соответственно не надо врать про то, что они что-то там блокировали.
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19.05.2020 16:53 Відповісти
Неужели? Да ты шо? А не врать не пробовал? Может тогда и попустит?

Представители пяти украинских партий - "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Батькивщины" - подписали соглашение о создании коалиции в новом парламенте.
Представители всех партий, входящих в новую коалицию, подписали пять экземпляров документа.https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141121_ukraine_coalition_agreement
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19.05.2020 17:35 Відповісти
Врешь тут именно ты, ибо подписали они сие в 2014м году и в 2014м же и 2015м из коалиции официально вышли - на момент назначения Супрун в коалиции официально были 2 партии - БПП и НФ.
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19.05.2020 18:01 Відповісти
Да неужели? Пеляешь уже? Прочитаем еще раз дословно твое вранье. "А БЮТ и Ляшко не входили в коалицию - соответственно не надо врать про то, что они что-то там блокировали". Так они входили или не входили?
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19.05.2020 18:40 Відповісти
На момент появления на горизонте Супрун - уже НЕ входили. Коалиция на тот момент состояла из НФ+БПП и коалиция была - ведь иначе ПО ЗАКОНУ нужно было распускать Верховную Раду.
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20.05.2020 10:24 Відповісти
Супрун "появилась на горизонте" в 2013-2014 году на Майдане. 11 июля 2015 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун. Она была с осени 2015 года основателем и директором Школы реабилитационной медицины Украинского католического университета. Также была внештатным консультантом комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения и советником Порошенко.
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20.05.2020 10:48 Відповісти
Не придуривайся - ты прекрасно понял, что я имел ввиду время, когда Супрун стала ио министра.
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20.05.2020 11:04 Відповісти
Как аукнулось - так и откликнулось. Ты тоже все прекрасно понял, когда начал дурковать. Я не говорил, что Юля и Ляшко были в коалиции, когда костями ложились против ее назначения. Повторить?

"Врешь. Причем тупо. Она всегда былв человеком Пороха, он ей и ее мужу гражданство лично сам давал. И ее не давали полноценно поставить Ляшко, Юля и некоторые из Фронта. Костями против нее ложились. Особенно старались Юля и Ляшко на теме "геноцида". Мосийчук Ляшка заявы пачками строчил. И фейк про "геноцид" Супрун активно использовали против Пороха в избирательной компании. Или уже забыло?"
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20.05.2020 11:56 Відповісти
"Я не говорил, что Юля и Ляшко были в коалиции, когда костями ложились против ее назначения"

Если они не было в коалиции, значит никак не могли помешать ее назначению, ибо колалиция на то и коалиция, чтобы иметь голоса для принятия решений.
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20.05.2020 13:40 Відповісти
Чукча читать умеет? Что значит фраза "... и некоторые из Фронта"? И Фронт был партией Пороха?
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20.05.2020 13:49 Відповісти
Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, в три дорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина - Цензор.НЕТ 3170
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19.05.2020 14:01 Відповісти
Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, в три дорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина - Цензор.НЕТ 3276
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19.05.2020 14:05 Відповісти
Иващенко (замдиректора "Линк-Медитал") вместе с Геной Нерсесяном (директор "Линк-Медитал") очень успешно трудились на ниве госзакупок МОЗа в 2011-2014 в команде Богатыревой -Богачова Романа. После майдана их подобрал в компанию "Линк-Медитал" ее владелец - Алексей Барышевский (кум рэкетира-сбушника Коли Беззубенко). И эта ОПГ срубила на госзакупках в 2015-2020 не один миллиард (!) бюджетных денег, выводя их через прокладки-офшоры (в том числе и через родную сестру Барышевского - Катерину в Венгрию - компания Immedex Kft). Именно эта венгерская прокладка уже который год "поставляет" в Украину препараты для лечения гемофилии через ПРООН, накручивая на офшоре до 70% - деньги на крови), а потом на украденные деньги строит элитный жилой комплекс в Будапеште https://www.skylineresidence.hu/ru/виденье/) Степанов во время каденции в Одессе тесно сошелся с Баышевским - диализный центр, заточенный исключительно под Линк-Медитал ежегодно отоваривал (и продолжает) более 100 млн грн в год. Настала очередь МОЗа - новые рубежи, новые победы. Кто-то вообще смотрит, кого назначает??? Да там клеймо ставить негде - именно Иващенко по согласованию с "орлами Семочко" из СБУ в 2016-2017 заваливал жалобами АМКУ, блокируя закупку жизненно важных лекарств для диализа. 200 смертей. Кого вы назначаете? Убийцу пациентов???
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19.05.2020 14:54 Відповісти
Да вы что, не может этого быть - зебилы и коррупция не совместимы!
А то что жена министра здравоохранения, в день назначения своего мужа, открыла частные медфирмы, это все обман и ложь!
Эти фирмы были ей подарены мамой, А МАМА ЛЮБИТ ФИРМЫ!
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19.05.2020 19:05 Відповісти
 
 