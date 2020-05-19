Кандидат на заступника голови МОЗ Іващенко працює у фірмі, яка втридорога постачала матеріали для діалізу, - журналістка Єгошина
Новий кандидат на посаду заступника міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко отримує зарплату в компанії "Лінк-Медитал", яка продавала в Україну матеріали для діалізу за завищеною ціною.
Про це пише журналістка проєкту "Схеми" Євгенія Єгошина, передає Цензор.НЕТ.
Єгошина, зокрема, посилається на подану сьогодні Іващенком декларацію.
"Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи Іващенка - від ТОВ "Лінк-Медитал". Це та сама фірма, яка кілька років тому була однією з двох, що постачали в Україну матеріали для перитонеального діалізу - тоді, коли матеріали для діалізу в Україні коштували втричі дорожче, ніж у сусідній Польщі", - пише журналістка, посилаючись на розслідування.
Водночас, наголошує Єгошина, одна з цих фірм ("Діавіта". - Ред.) хотіла виключити з ціни корупційну маржу, але за неї тоді взялося Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, очолюване скандальним Сергієм Семочком.
Журналістка також стверджує, що фірма "Лінк-Медитал" знайома і самому міністру Степанову.
"У 2017-му в Одесі за бюджетні кошти відремонтували центр гемодіалізу, а приватна компанія передала обладнання на десятки мільйонів гривень - губернатор Степанов тоді дуже радів. Тільки згодом виявилося, що обладнання це може працювати лише на матеріалах, які поставляє "Лінк-Медитал".
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"одна из этих фирм ("Диавита". - Ред.) хотела исключить из цены коррупционную маржу, но за нее тогда взялось Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, возглавляемое скандальным Сергеем Семочко."
Это тот самый ставленник Порошенко Семочко, который ради своей борьбы за коррупционные откаты заблокировал поставки аппаратов для диализа в Украину и погубил 200 человек.
При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео) 09:49, 15 февраля 2019
Эксперт отметил, что министерство здравоохранения при руководстве Супрун впервые в истории Украины открыло все свои данные.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
И да, Супрун - единственная министр при Порошенко, которая реально проводила реальные реформы - за Супрун без Потрошка я обеими руками за.
Більш за все подобається пункт "стабілізація гривні" - ви навіть девальвацію гривні у 2 с гаком рази додумались Потрошку у заслуги записати...кретини просто...
Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD
Средняя зарплата середины 2013 - 2936 грн -- 2936 / 8 = 367,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD
Я специально беру спокойное время середины 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже 12. И к концу правления Пороха средняя зарплата достигла максимальных значений за все время в долларовом эквиваленте. Вот же барыга и мародер.
А БЮТ и Ляшко не входили в коалицию - соответственно не надо врать про то, что они что-то там блокировали.
Представители пяти украинских партий - "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Батькивщины" - подписали соглашение о создании коалиции в новом парламенте.
Представители всех партий, входящих в новую коалицию, подписали пять экземпляров документа.https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/141121_ukraine_coalition_agreement
"Врешь. Причем тупо. Она всегда былв человеком Пороха, он ей и ее мужу гражданство лично сам давал. И ее не давали полноценно поставить Ляшко, Юля и некоторые из Фронта. Костями против нее ложились. Особенно старались Юля и Ляшко на теме "геноцида". Мосийчук Ляшка заявы пачками строчил. И фейк про "геноцид" Супрун активно использовали против Пороха в избирательной компании. Или уже забыло?"
Если они не было в коалиции, значит никак не могли помешать ее назначению, ибо колалиция на то и коалиция, чтобы иметь голоса для принятия решений.
А то что жена министра здравоохранения, в день назначения своего мужа, открыла частные медфирмы, это все обман и ложь!
Эти фирмы были ей подарены мамой, А МАМА ЛЮБИТ ФИРМЫ!