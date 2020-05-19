В Україні поки немає інформації про потреби системи охорони здоров'я: цього ніхто ніколи не рахував, - Степанов

В Україні відсутня інформація про повну потребу у фінансуванні системи охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На жаль, в Україні зараз немає людини, яка могла б сказати, скільки нам потрібно грошей витрачати на медицину. Цього ніхто ніколи не рахував. Ми маємо розуміти, скільки ми витрачаємо грошей зараз і скільки будемо витрачати в майбутньому", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Міністр повідомив, що МОЗ до кінця 2020 року має намір розробити стандарти якості надання медичної допомоги, які мають лягти в основу оновленої стратегії реформування.

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"Я сподіваюся, що до кінця 2020 року ми зможемо завершити роботу з оновлення стратегії реформування", - сказав він.