В Україні поки немає інформації про потреби системи охорони здоров'я: цього ніхто ніколи не рахував, - Степанов
В Україні відсутня інформація про повну потребу у фінансуванні системи охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"На жаль, в Україні зараз немає людини, яка могла б сказати, скільки нам потрібно грошей витрачати на медицину. Цього ніхто ніколи не рахував. Ми маємо розуміти, скільки ми витрачаємо грошей зараз і скільки будемо витрачати в майбутньому", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Міністр повідомив, що МОЗ до кінця 2020 року має намір розробити стандарти якості надання медичної допомоги, які мають лягти в основу оновленої стратегії реформування.
"Я сподіваюся, що до кінця 2020 року ми зможемо завершити роботу з оновлення стратегії реформування", - сказав він.
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Целенаправленно считал или просто это необходимо было озвучить?
Навєрно сильна в нього стратегія буде,якщо тільки її розробка до зими триватиме !