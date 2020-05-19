УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4556 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
37 657 99

Кримінальники викрали і жорстоко катували 21-річного ветерана АТО в Покровську: хлопець у важкому стані, злочинців затримано, - поліція

Кримінальники викрали і жорстоко катували 21-річного ветерана АТО в Покровську: хлопець у важкому стані, злочинців затримано, - поліція

У місті Покровську фігуранти викрали чоловіка на очах його рідних і силою примушували вступити до кримінального угрупування. Зв'язаного потерпілого катували протягом двох годин. Поліцейські затримали організатора злочину і трьох його спільників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

Повідомляється, що спецоперацію провели поліцейські управління карного розшуку та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

У результаті оперативної комбінації поліцейські задокументували причетність членів кримінального угруповання до викрадення і катування людини.

Встановлено, що 15 травня близько 00:30 у Покровську четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який є учасником бойових дій під час АТО. Двоє його рідних, які перебували поруч, нічого не змогли вдіяти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одесити викрали киянина та вимагали в нього понад $400 тис., їх затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відомо, що раніше представники криміналітету неодноразово намагалися завербувати до кримінального кола хлопця, який був бійцем добровольчого батальйону, а потім проходив службу на контракті в Збройних силах України. Однак чоловік засуджував їхню діяльність і не збирався ставати найманцем злочинців.

Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де зав’язали скотчем руки, ноги та очі. Потерпілого жорстоко катували. Гроші та ювелірні вироби із золота потерпілого викрадачі забрали собі. Потім полоненого вивезли в багажнику та викинули біля місця, де викрали.

Потерпілого госпіталізували з численними травмами, він перебуває у тяжкому стані.

Поліцейські викрили чотирьох учасників злочинної групи, причетних до нападу на ветерана АТО. Це неодноразово засуджені жителі Покровська, у деяких – по 5-6 судимостей. Один із учасників групи – громадянин Азербайджану. Організатором злочину є 28-річний житель Покровська, який є обвинуваченим у вбивстві, вчиненому у 2018 році. Наразі справа перебуває на розгляді в суді.

Підозрюваним інкримінують три статті Кримінального кодексу: ч.2 ст. 187 (розбій), ст. 146 (викрадення людини), ст. 127 (катування). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

Нацполіція (15130) викрадення (817) Правоохоронні органи (2706) катування (597) силовики (2512) КОРД (137)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+70
а так и скажет - "я сам дочь офицера. не всё так однозначно. там задействованны две стороны"
показати весь коментар
19.05.2020 14:10
+70
"Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде."

Охреневаю с наших законов - обвиняемый в убийстве бандит даже не арестован и свободно продолжает совершать преступления!!
показати весь коментар
19.05.2020 14:12
+60
а что по этому поводу скажет Сивуха?
показати весь коментар
19.05.2020 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что по этому поводу скажет Сивуха?
показати весь коментар
19.05.2020 14:05 Відповісти
а так и скажет - "я сам дочь офицера. не всё так однозначно. там задействованны две стороны"
показати весь коментар
19.05.2020 14:10 Відповісти
Авакова потрібно звільнити і віддати під суд! Ці етнічні мафії кришуються Аваковим!
показати весь коментар
19.05.2020 14:13 Відповісти
"... похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку..." - шо за бред
показати весь коментар
19.05.2020 14:29 Відповісти
згоден, тупо звучить, може хотіли щоб замовлення якесь виконав, досвід стріляти чи з вибухівкою працювати, а він відмовлявся.
показати весь коментар
19.05.2020 15:53 Відповісти
Атовці вже перейшли на ювелірні вироби із золота?
показати весь коментар
20.05.2020 07:25 Відповісти
якщо знаєш більше, то напиши, а не незрозумілі питання. бо я, наприклад, взагалі не вкурсі, що й чому, але така дебільна подача дурналістами матеріалу, що лди сидять і купу версій висувають. і причому тут всі АТОвці, якщо в статті йдеться про якого конкретного.
показати весь коментар
20.05.2020 07:43 Відповісти
В стране кошмар с криминалом. И все это происходит из-за зеленой власти, которая дает минимальные сроки отъявленным преступникам и выпускает за "хорошее поведение". Тюрьмы закрывают, все бандиты на воле, жизнь ухудшается, растет и будет расти преступность и это зеленых идиотов не волнует. А министр юстиции даже говорил, что ему нравятся маньяки, приговоренные пожизненно, он их жалеет. Ну что можно ждать от таких извращенцев и клинических психопатов во власти?
показати весь коментар
20.05.2020 12:25 Відповісти
нічого хорошого, може б вони з ними посиділи так років з 15
показати весь коментар
20.05.2020 14:42 Відповісти
Норм, - скаже Сцивохо, - нейтралізували ще одного бойовика з воїнствующєго мєньшинства.
показати весь коментар
19.05.2020 14:26 Відповісти
а шо цей обісця скажа? "Треба домовлятися"
показати весь коментар
19.05.2020 14:33 Відповісти
Рецидив в прифронтовій зоні. Покарання - розстріл!
показати весь коментар
19.05.2020 14:09 Відповісти
Да, что такое 10 лет для донецкого отморозка ? К стенке и короткий разговор
показати весь коментар
19.05.2020 22:32 Відповісти
Дивна історія... Шита білими нитками легенда. Так затягали у банду, що аж катували? Чи може він ВЖЕ БУВ у банді і щось не поділили???
показати весь коментар
19.05.2020 14:11 Відповісти
Однозначно.
Золотые ювелирные изделия на 20-летнем *******. Ага.
показати весь коментар
19.05.2020 14:31 Відповісти
"Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде."

Охреневаю с наших законов - обвиняемый в убийстве бандит даже не арестован и свободно продолжает совершать преступления!!
показати весь коментар
19.05.2020 14:12 Відповісти
а что там Авакян скажет...
показати весь коментар
19.05.2020 14:15 Відповісти
Він Стерненком зайнятий.
показати весь коментар
19.05.2020 14:16 Відповісти
https://censor.net/user/212656 это герой типа нашего времени ? Там же в видео самого Стерненко с будущим трупом свидетели говорят что он догонял убегающего и добивал ножом когда тот лежал на земле. И экспертиза показала по направлению раны что убитый лежал. И руку Стерненко сам себе порезал.
показати весь коментар
20.05.2020 08:53 Відповісти
ага, он воообще на невинного прохожего напал и руSSкоговорящих младенцев жрал. Знакомо.
показати весь коментар
20.05.2020 09:40 Відповісти
когда дураку нечего сказать против, начинаются бред про снегирей и младенцев. Угол вхождения в тело холодного оружия тоже можно ,,нарисовать,,?
показати весь коментар
20.05.2020 10:06 Відповісти
После "принципа неопределенности Гейзенберга", в экспертизе по Антоненку, ВСЕ т.н. "экспертизы" в Украине - "филькина грамота", прикрывающая срамоту системы правопохерения .
показати весь коментар
20.05.2020 09:43 Відповісти
Меру пресечения выбирает не Авакян, а СУД. Причем выбирает ее - согласно ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
показати весь коментар
19.05.2020 14:44 Відповісти
тот суд, который Садовника с братвой отпустил?
показати весь коментар
20.05.2020 09:42 Відповісти
Именнно так.
показати весь коментар
20.05.2020 10:16 Відповісти
А самое охрененное, что его не смогут привлечь к наказанию зав содеяные преступления, т.к он под следствием за уже совершенное.. такой закон.. самый гуманный... пример если человека задержали за продажу наркотиков, то после начала следсвия, если его выпустили под залог, то он может хоть тонами торговать и ему ничего не будет за это.. сам охреневаю с эитих законов... живу в Покровске... банд формирования могут в суде устроить драку, стрелять и мусорам ничего неизвестно, (весь город знает кто это , а для мусаров секрет, нетзвестность)и никого не могут они задержать... хотя горотдел находится в 20 шагах от места правонарушения..https://www.youtube.com/watch?v=98FyPsVAq7c
показати весь коментар
19.05.2020 14:47 Відповісти
Это пздц, конечно...реформа УК имени Портнова защищает преступников по полной...
показати весь коментар
19.05.2020 14:53 Відповісти
А по моему все законы и до портнова защищали депутатов и преступников...
показати весь коментар
19.05.2020 15:05 Відповісти
чому не буде, буде, якщо впіймають, тоді точно закриють і ще одну справу отримає.
показати весь коментар
19.05.2020 15:56 Відповісти
не будет ничего т.к. уже одно дело открыто... за ним даже слежку запрещено в этом случае вести... законы такие..
показати весь коментар
19.05.2020 16:31 Відповісти
не пишіть дурниць шановний, ну де таке написано.
показати весь коментар
19.05.2020 18:22 Відповісти
Никто не может быть дважды привлечен к ответственности одного вида за одно и то же правонарушение, - указывает ст. 61 Конституции Украины. Кстати, этот принцип был закреплен еще в Своде законов Юстиниана (римское право), где получил название «Non bis in idem».
Это же правило определено и в ч. 1 ст. 19 УПК Украины (никто не может быть дважды обвиняемым или наказанным за уголовное преступление, по которому он был оправдан или осужден на основании приговора суда, вступившего в законную силу).Читайте законы) Я написал по простому, пример, у меня родственник работает в "КОРД", вот он мне и привел пример из личного опыта!! Во время следствия, за подозреваемым нельзя следить и протоколировать снова..(т.е. он уже обвиняемый и повторно его обвинить в подобном преступления нельзя) Так понятно?
показати весь коментар
19.05.2020 20:37 Відповісти
Мда... Передайте своему кордовцу, что он баран))) Как и вы)) Вы сами процитировали Конституцию и статью из УПК))) И не осилили их)) Прочтите ЕЩЕ РАЗ))) И сравните с тем, что вы написали)))
показати весь коментар
19.05.2020 22:59 Відповісти
мені тебе шкода, але я був би радий, щоб ти чи той твій т.з. КОРДовець, хоча яке він має відношення до слідсва і обвинувачення х.з., були б слідчим чи прокурором, а я адвокатом підозрюваного. ти елементарних речей не знаєш і не розумієш, а намагаєся щось розказати. ти не розібрався в різниці один і той самий і повторність злочинів , а тулиш тут фігню, та студент 1 курсу навіть якогось забитого юр.фака, ну крім одного тут зпециалізда Пердиньки, під столом від сміху лазить від твого коментаря.
показати весь коментар
20.05.2020 07:38 Відповісти
Ну да один и тот же самый злочин... я так и написал в примере про наркотики.. разве нет? а по поводу этого преступника, так его за убийство выпустили год назад и за это ему ничего не будет.. я именно это имел ввиду, что ничего ему не будет... сори , но я действительно не верно выразился ... Можем с вами поспорить, что через несколько дней и его выпустят, если уже не выпустили... А кордовец все правильно сказал - про наркоту , это один и тот же злочин.. и повторно его не могут ни задерживать ни осудить... В том году , если помните, в Киеве взяли людей с 400 кг наркотиков, на след день их выпустили, и в принципе для них на этом все и закончилось.. так что вы не те законы изучаете) правосудие дыщло, куда подуло туда и выщло! и таких примеров тьма! или я не прав? можно статистику наказаний поднять)
показати весь коментар
20.05.2020 08:54 Відповісти
поясню тобі по іншому. є підозрюваний чи обвинувачений у вчинені якогось конкретного злочину торгівля наркотичними засобами. його впіймали, і по конкреному факту вчинення злочину чи декількох епізодів що задокументували провели слідство і справу передали в суд, то по цих задокументованих і переданих в суд епізодах, слідчий вже нічого не робить, справа в суді і йому за це дадуть якесь покарання. Але якщо поки справа розглядається в суді, він знову вчинить злочин, то за це буде нова справа, нове слідсвто і новий вирок, ще один, строк якщо по новому буде більший, то до поперднього добавлять різницю, хоч я вважаю, що треба додавати, тобто по закону якщо перший вирок 5 років, а другий 7 то буде сидіти, а треба 12. За те, що він вчинив і справа в суді він отримає тільки одне покарання двічі за один і той самий епізод чи низку епізодів по яких слдство вже було двічі, звичайно, не покарають. але ніщо і ніхто не забороняє по нових епізодах, які раніше не були задокументовані, виявляти вести слідство і передавати справу до суду. Є такі поняття як повторність злочинів, триваючий злочин.
показати весь коментар
20.05.2020 09:28 Відповісти
Що ти пробуєш пояснить? Воно ж "головою вдарене"... І родич його, "КОРДовець", теж "недалеко від нього, відстав... І "Беркут", і "Сокіл", колишні, і цей "КОРД" - просто "бультер"єри", які вміють тільки виконувать команду "фас"... Розумом там і не пахне...
показати весь коментар
20.05.2020 10:58 Відповісти
Да. А детский врач и волонтёр сидит в СИЗО уже полгода ни за что, без единого доказательства.
показати весь коментар
19.05.2020 18:49 Відповісти
Темна історія.
показати весь коментар
20.05.2020 07:31 Відповісти
Зате АТОвці сидять за липовими звинуваченнями. Кримінал для бубочки, як для совка, то своє рідне, "соціально близьке". А от українські патріоти то для клоуна не зрозуміле, за те треба карати.
показати весь коментар
20.05.2020 08:22 Відповісти
Интересно, а в Азербайджане, Грузии, кацапстане, существуют банды злобных рецидивистов Украинцев? Вот почему так складывается, или все потому, что лох это судьба?
показати весь коментар
19.05.2020 14:14 Відповісти
Может потому во власти у нас кто угодно кроме Украинцев, евреи, руцкие, армяне, которые вещают нам про мышебратьев и адиннарот?
показати весь коментар
19.05.2020 14:16 Відповісти
В кацапстане да (за исключением кавказских автономий), в Баку тоже может быть (интернациональный город со старыми уголовными традициями), а вот в Грузии точно нет
показати весь коментар
19.05.2020 14:23 Відповісти
Во Франции есть. Украинцы и болгары. Лютые - Макроша аж пищит.
показати весь коментар
19.05.2020 14:33 Відповісти
Тому що в Грузії і Азерії місцеві б ніколи так не допомагали іноземним бандюкам як це роблять в Україні. Все від людей залежить.
показати весь коментар
19.05.2020 14:50 Відповісти
Злочинець, якого звинувачують у вбивстві гуляє на свободі ічинить інші правопорушення? Типово для Донецької області.
показати весь коментар
19.05.2020 14:15 Відповісти
Ну это ж не Торнадовец... Там все суды нужно перемолоть на мяSоRубке! Ни один през ничего с этим не сделал и не собирается...
показати весь коментар
19.05.2020 14:20 Відповісти
не тільки там, а взагалі
показати весь коментар
20.05.2020 09:43 Відповісти
Только в стране карикатуре Украине, подозреваемый в убийстве, гуляет на свободе и занимаеться криминалом.
показати весь коментар
19.05.2020 14:15 Відповісти
Время не хватает, нужно ведь посадить побольше патриотов, Стерненко того же, Порошенко прищучить за Керченский поход. Предлагаю увеличить штат и финансирование всех этих МВД, ГПУ, НАБУ, че там еще, уже и не вспомнишь...
показати весь коментар
19.05.2020 14:24 Відповісти
До 10 років за те де треба пожиттєве. Вони ще й відсідять з них лише 5. Кончений закон, написаний бандитами для бандитів.
показати весь коментар
19.05.2020 14:17 Відповісти
УПК имени портнова....устраивает все власти... нет даже намека на изменения....
показати весь коментар
19.05.2020 14:26 Відповісти
зробіть їм ваву краще, щоб без копит остались виродки!!!!
показати весь коментар
19.05.2020 14:25 Відповісти
Обвиняемый в убийстве гуляет на свободе и продолжает прест деятельность с рецидивистами!
А волонтеры и врач сидят без доказательств!
ПИЗ_Ц!!!!!!!
показати весь коментар
19.05.2020 14:26 Відповісти
Зімбабве ****.....
показати весь коментар
19.05.2020 14:26 Відповісти
Усик должен ответить. То в чем он снялся - оружие массового поражения, агрессора.
Это нельзя прощать, замалчивать. Потому что оно действует, и мы должны заставить этого горе чемпиона извиниться.

Уголовники похитили и жестоко пытали 21-летнего ветерана АТО в Покровске: парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны, - полиция - Цензор.НЕТ 7405
показати весь коментар
19.05.2020 14:28 Відповісти
що митці, що спорсмени, всі вони ідносяться до сфери розваг і звикли продавати свої вміння за гроші.
показати весь коментар
20.05.2020 09:46 Відповісти
мля.... новини - хоч не читай!
показати весь коментар
19.05.2020 14:34 Відповісти
21-летний ветеран... Чтобы получить медаль "ветеран", надо иметь 25 лет безупречной службы
показати весь коментар
19.05.2020 14:45 Відповісти
Більшість ветеранів 2-ї світової не служили 25 років, нащо ви так про них?
показати весь коментар
19.05.2020 15:08 Відповісти
После ВОВ не было ветеранов, были участники, ветеранами их стали называть в середине 70-х, выдавались юбилейные медали, где не было слова "ветеран", ветеранские медали получали военнослужащие
показати весь коментар
19.05.2020 15:34 Відповісти
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України ,
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
показати весь коментар
19.05.2020 15:54 Відповісти
Є витірани(що 25 років штани протирали на посадах) та ветерани(учасники бойових дій), правда ветеранами вони стануть після закінчення війни, тут я з вами згоден.
показати весь коментар
19.05.2020 16:44 Відповісти
Ветеран, - старый воин (лат)
показати весь коментар
19.05.2020 17:29 Відповісти
https://censor.net/user/468192 это на цензоре если шарился на блокпосте за надцать км от линии то уже автоматически становятся ,,ветеранами,,
показати весь коментар
20.05.2020 08:56 Відповісти
Им грозит до 10 лет, совсем охренели, они никогда не бвдут людьми, повесить и на удобрения.
показати весь коментар
19.05.2020 14:45 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения... Пытали чтобы заставить вступить в криминальную группировку? При этом сняли с 21-леьнего ветерана золото и ювелирные украшения?
Я конечно не дочь офицера, но тут не все так однозначно.
показати весь коментар
19.05.2020 14:47 Відповісти
Бандюки звірують тому що знають що не будуть покарані. Таку систему побудували.
показати весь коментар
19.05.2020 14:48 Відповісти
Можна припустити, що побили за АТО, у Покровську це можливо. Та кримінальні злочинці поза політикою ніби. Вірогідно, що розбірки.
показати весь коментар
20.05.2020 07:44 Відповісти
Почему так мало - 10 лет. За такое минимум двадцатка.
И вообще все три преступления сложить по сумме....

Твари!
показати весь коментар
19.05.2020 14:52 Відповісти
В США бы им только за одно похищение стул светил, или пожизненное в лучшем случае. У нас их еще и выпустят под залог и суд будут оттягивать 3 года чтобы потом 3-4 года дать а то и так выпустят, типа за недоказанностью или отсутствием (потерей, дела, заявления) улик.
показати весь коментар
19.05.2020 17:02 Відповісти
житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году....

В Украине тюрем вообще нет ни одной? То есть нормально когда убийцы гуляют по улице?
показати весь коментар
19.05.2020 14:57 Відповісти
Конечно нормально. Преступникам же обявили день открытых дверей в связи с карантином
показати весь коментар
19.05.2020 22:17 Відповісти
О , гордон повинен взяти в них ітерв'ю - "ета тожє істаріческіє лічнасті".
показати весь коментар
19.05.2020 15:06 Відповісти
Серед них один азєр... Тобто Україна запускає до себе мігрантів не з ситої Франції чи США, а з всяких нікчемних і гнилих росій і Азейрбаджанів... Ось і наслідки.
показати весь коментар
19.05.2020 15:11 Відповісти
"Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц, ... ."
показати весь коментар
19.05.2020 15:11 Відповісти
справжні вбивці розгулюють на волі, а безвинно звинувачені сидять
вірною дорогою йдете таварісчі зелено-авако-бенедиктинці!
показати весь коментар
19.05.2020 15:16 Відповісти
Никого не пугают эти сроки. Уродам они не писаны. Людям конечно нужно давать второй шанс, а иногда лучше пристрелить бешеную собаку, раз уж столько судимостей и рецидива столько же.
показати весь коментар
19.05.2020 15:22 Відповісти
Кримінальники викрали і жорстоко катували 21-річного ветерана АТО в Покровську: хлопець у важкому стані, злочинців затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 6778
показати весь коментар
19.05.2020 16:03 Відповісти
Обміняють на таксистів.
показати весь коментар
19.05.2020 16:37 Відповісти
НЕОБХОДИМО НАЦГВАРДИЮ В ПОКРОВСК ВВЕСТИ И ****** ВСЕХ ЭТИХ БАНДИТОЧЕК !!!
показати весь коментар
19.05.2020 17:04 Відповісти
ПОРА БОРЗЫХ ЗЕЧКОВ ГАСИТЬ !!!
показати весь коментар
19.05.2020 17:07 Відповісти
Так только ж потрясли братки, ты не из них нет? О презумпции слыхал что то, нет?
показати весь коментар
19.05.2020 17:20 Відповісти
Необходимо вводить суд присяжных и выносить судебные решения должны присяжные (добропорядочные жители Украины тайно выбранные компьютером в случайном порядке как это делается в США). Отменить в конце концов мораторий на смертную казнь. А судьи должны иметь только совещательную и разъяснительную роль, присяжные бы хер бы выпустили убийцу под залог а наши судьи за бабло легко... А для самозащиты граждан должен быть принят закон об оружии (огнестрельном, холодном, тяжелом, колющим и т.д.) и четко регламентировать право на самозащиту от преступных посягательств. Страшно уже жить - зимбабве какое то... докатились.
показати весь коментар
19.05.2020 17:18 Відповісти
Это известная банда пассивных гомиков г. Покровска.
показати весь коментар
19.05.2020 18:09 Відповісти
Вот вам правда жизни. Защищал свою страну от врага а сам себя не смог защитить потому что в Украине самооборона и оружие для самообороны запрещено. Какой тогда смысл защищать страну?
показати весь коментар
19.05.2020 22:16 Відповісти
Пойдут на обмен, взамен таксистов выдадут.
показати весь коментар
20.05.2020 10:16 Відповісти
Когда увидел "Пытки ветерана" подумал что в честь 9го мая какую-то акцию устроили и начали деда пытать. Как открыл "ветерана АТО" 21 год... Ну как ветеран посидел немного в секторе и уже ветеран.
показати весь коментар
20.05.2020 10:56 Відповісти
Никифор Ляпис-Трубецкой статейку писал.

Читаем словарь: Ветера́н (лат. veteranus, от vetus, veteris старый!!!) - вышедший в отставку военнослужащий, обычно участвовавший в военных (боевых) действиях; слово также используется для обозначения старого, заслуженного деятеля, работника из иных сфер деятельности.

С такими писателями авторитет Цензора летит вниз стремительным домкратом.
показати весь коментар
20.05.2020 11:46 Відповісти
Треба було виродків гасити на місці
показати весь коментар
20.05.2020 12:11 Відповісти
 
 