Кримінальники викрали і жорстоко катували 21-річного ветерана АТО в Покровську: хлопець у важкому стані, злочинців затримано, - поліція
У місті Покровську фігуранти викрали чоловіка на очах його рідних і силою примушували вступити до кримінального угрупування. Зв'язаного потерпілого катували протягом двох годин. Поліцейські затримали організатора злочину і трьох його спільників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.
Повідомляється, що спецоперацію провели поліцейські управління карного розшуку та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва прокуратури Донецької області.
У результаті оперативної комбінації поліцейські задокументували причетність членів кримінального угруповання до викрадення і катування людини.
Встановлено, що 15 травня близько 00:30 у Покровську четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який є учасником бойових дій під час АТО. Двоє його рідних, які перебували поруч, нічого не змогли вдіяти.
Відомо, що раніше представники криміналітету неодноразово намагалися завербувати до кримінального кола хлопця, який був бійцем добровольчого батальйону, а потім проходив службу на контракті в Збройних силах України. Однак чоловік засуджував їхню діяльність і не збирався ставати найманцем злочинців.
Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де зав’язали скотчем руки, ноги та очі. Потерпілого жорстоко катували. Гроші та ювелірні вироби із золота потерпілого викрадачі забрали собі. Потім полоненого вивезли в багажнику та викинули біля місця, де викрали.
Потерпілого госпіталізували з численними травмами, він перебуває у тяжкому стані.
Поліцейські викрили чотирьох учасників злочинної групи, причетних до нападу на ветерана АТО. Це неодноразово засуджені жителі Покровська, у деяких – по 5-6 судимостей. Один із учасників групи – громадянин Азербайджану. Організатором злочину є 28-річний житель Покровська, який є обвинуваченим у вбивстві, вчиненому у 2018 році. Наразі справа перебуває на розгляді в суді.
Підозрюваним інкримінують три статті Кримінального кодексу: ч.2 ст. 187 (розбій), ст. 146 (викрадення людини), ст. 127 (катування). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Золотые ювелирные изделия на 20-летнем *******. Ага.
Охреневаю с наших законов - обвиняемый в убийстве бандит даже не арестован и свободно продолжает совершать преступления!!
Это же правило определено и в ч. 1 ст. 19 УПК Украины (никто не может быть дважды обвиняемым или наказанным за уголовное преступление, по которому он был оправдан или осужден на основании приговора суда, вступившего в законную силу).Читайте законы) Я написал по простому, пример, у меня родственник работает в "КОРД", вот он мне и привел пример из личного опыта!! Во время следствия, за подозреваемым нельзя следить и протоколировать снова..(т.е. он уже обвиняемый и повторно его обвинить в подобном преступления нельзя) Так понятно?
А волонтеры и врач сидят без доказательств!
ПИЗ_Ц!!!!!!!
Это нельзя прощать, замалчивать. Потому что оно действует, и мы должны заставить этого горе чемпиона извиниться.
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
Я конечно не дочь офицера, но тут не все так однозначно.
И вообще все три преступления сложить по сумме....
Твари!
В Украине тюрем вообще нет ни одной? То есть нормально когда убийцы гуляют по улице?
вірною дорогою йдете таварісчі зелено-авако-бенедиктинці!
Читаем словарь: Ветера́н (лат. veteranus, от vetus, veteris старый!!!) - вышедший в отставку военнослужащий, обычно участвовавший в военных (боевых) действиях; слово также используется для обозначения старого, заслуженного деятеля, работника из иных сфер деятельности.
С такими писателями авторитет Цензора летит вниз стремительным домкратом.