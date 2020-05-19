Кримінальники викрали і жорстоко катували 21-річного ветерана АТО в Покровську: хлопець у важкому стані, злочинців затримано, - поліція

У місті Покровську фігуранти викрали чоловіка на очах його рідних і силою примушували вступити до кримінального угрупування. Зв'язаного потерпілого катували протягом двох годин. Поліцейські затримали організатора злочину і трьох його спільників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Донецькій області.

Повідомляється, що спецоперацію провели поліцейські управління карного розшуку та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

У результаті оперативної комбінації поліцейські задокументували причетність членів кримінального угруповання до викрадення і катування людини.

Встановлено, що 15 травня близько 00:30 у Покровську четверо зловмисників напали на вулиці на 21-річного чоловіка, який є учасником бойових дій під час АТО. Двоє його рідних, які перебували поруч, нічого не змогли вдіяти.

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Відомо, що раніше представники криміналітету неодноразово намагалися завербувати до кримінального кола хлопця, який був бійцем добровольчого батальйону, а потім проходив службу на контракті в Збройних силах України. Однак чоловік засуджував їхню діяльність і не збирався ставати найманцем злочинців.

Нападники вивезли заручника у невідомому напрямку, де зав’язали скотчем руки, ноги та очі. Потерпілого жорстоко катували. Гроші та ювелірні вироби із золота потерпілого викрадачі забрали собі. Потім полоненого вивезли в багажнику та викинули біля місця, де викрали.

Потерпілого госпіталізували з численними травмами, він перебуває у тяжкому стані.

Поліцейські викрили чотирьох учасників злочинної групи, причетних до нападу на ветерана АТО. Це неодноразово засуджені жителі Покровська, у деяких – по 5-6 судимостей. Один із учасників групи – громадянин Азербайджану. Організатором злочину є 28-річний житель Покровська, який є обвинуваченим у вбивстві, вчиненому у 2018 році. Наразі справа перебуває на розгляді в суді.

Підозрюваним інкримінують три статті Кримінального кодексу: ч.2 ст. 187 (розбій), ст. 146 (викрадення людини), ст. 127 (катування). Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.