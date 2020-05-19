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Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників

Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників

Невідомі, які зламали кабінет заступниці міністра юстиції, увійшли через балконні двері, піднявшись пожежною драбиною. На поверх їх пустила людина, яка мала туди доступ. З огляду на те, що там встановлено електронні замки, за попередньою версією, такий доступ міг мати хтось зі співробітників міністерства.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук, коментуючи подробиці вчорашнього скандального інциденту.

Вона уточнила, що проникнути безперешкодно в приймальню та її кабінет непрохані гості не змогли.

"Оскільки з іншого боку дверей був вставлений ключ, очевидно, використовували болгарку або інший інструмент, щоб спиляти ригелі. Але намагалися це зробити так, щоб ми не помітили. Спиляні ригелі вони забрали, поставили нові. Коли я вранці прийшла в кабінет, то відразу нічого не помітила. Оскільки серцевина замка залишилася тією ж, я відкрила двері кабінету своїм ключем. На залишені зловмисниками сліди звернули увагу колеги з департаменту, які прийшли вранці на нараду", - розповіла заступниця міністра.

За її словами, поліція не знайшла ні вибухівки, ні отруйних речовин у кабінеті, з нього нічого не зникло. "Було видно, що зловмисників зацікавив мій робочий ноутбук з точки зору отримання з нього інформації. Приватної інформації, будь-яких месенджерів на цьому ноутбуці у мене немає, тільки робоча інформація. Документів, будь-яких цінностей у кабінеті я не зберігаю, сейфа я не маю, тому брати їм було нічого, - зазначила Оніщук. - Що ними рухало, не знаю. Переживала, що підкинули щось з метою мене дискредитувати під час проведення, наприклад, якихось слідчих дій. А, можливо, у них просто було бажання показати мені, що вони можуть ось так запросто проникнути до мене в кабінет і бути тут як удома".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук пробралися невідомі, поліція шукає вибухівку. ФОТО

Відповідаючи на питання про те, хто міг таким чином передати їй привіт, чи був він від рейдерів, заступник міністра сказала, що назвати конкретного замовника не може. "Це може бути хто завгодно, наприклад, ті, хто контролював систему, яку ми ламаємо. Ми знаємо, що це була серйозна розгалужена система, яка працювала по всій території України. Починаючи від "чорних" комунальних підприємств, які займалися не реєстрацією, а виконували злочинні дії, закінчуючи іншими особами, які вдавали, що вони нічого не порушують, але стояли за всім цим, - підкреслила Оніщук. - На засіданнях Антирейдерської колегії минулого тижня ми розглянули дуже багато складних кейсів. Я дала завдання співробітникам винести на розгляд усі проблемні об'єкти".

Ми також уточнили, чи не знаходили в її кабінеті прослушку. Оскільки вчора, після інциденту з проникненням у кабінет, міністр юстиції заявив, що в міністерстві неодноразово знаходили спеціальну апаратуру.

"У моїх колег - керівників департаменту, який у моєму підпорядкуванні, таку апаратуру раніше знаходили, у мене ні. Але ми її, чесно вам скажу, і не шукали. Ми розуміли, що така апаратура точно є. Насправді, не створювали з цього проблему, оскільки працюємо прозоро, нам нема чого приховувати. Якщо це встановлюють правоохоронні органи, маючи відповідні документи, будь ласка. Тут нічого протизаконного не відбувається, щоб вони не фіксували. Але, звичайно, ми хвилюємося, що такі пристрої можуть бути встановлені сторонніми особами. Вчора перевіряли і на предмет техніки, але розповідати подробиці в інтересах слідства не можу", - резюмувала Оніщук.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, за фактом проникнення в кабінет заступниці міністра юстиції Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах"

Автор: 

Мін'юст (1586) злам (60) Оніщук Ольга (8)


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Топ коментарі
+18
Карл, ты только подумай! Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции. Карл, ты только представь себе, Карл! В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции!!!!!!!
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19.05.2020 14:41
+17
https://twitter.com/tZEinform/status/1262576779304239104?s=20 К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"
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19.05.2020 14:42
+8
Воры нынче пошли-сплошные дилетанты.Двери спилили и по новой установили.Ха..
Опытный вор не спеша разобрал бы стену и потом уходя,без особой суеты замесил раствор и сложил бы её по новой.Еще и полы помыл бы.
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19.05.2020 14:47
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они телепартировались
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19.05.2020 14:08 Відповісти
рука малюські
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6231
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19.05.2020 20:12 Відповісти
Папа Карсон совместно с Гномиком .Смените название Юстиция на что то Соответствующее. А как собираетесь Людей защищать , если сами с собя не можете. По моему после первой Информации , пошло , что то не так и Они Остаточно Заврались.
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19.05.2020 14:10 Відповісти
Крутяк, це вам не тепловізор! Тут скандал міжнародного рівня.
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19.05.2020 14:10 Відповісти
Більшість навіть уявити не може якого рівня ця подія.
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19.05.2020 14:11 Відповісти
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6897 Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6897
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20.05.2020 08:02 Відповісти
Карл, ты только подумай! Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции. Карл, ты только представь себе, Карл! В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции!!!!!!!
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19.05.2020 14:41 Відповісти
Болгарка наверное была с глушителем, поэтому никто не слышал...
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19.05.2020 21:33 Відповісти
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 9798
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20.05.2020 08:04 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1262576779304239104?s=20 К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"
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19.05.2020 14:42 Відповісти
Воры нынче пошли-сплошные дилетанты.Двери спилили и по новой установили.Ха..
Опытный вор не спеша разобрал бы стену и потом уходя,без особой суеты замесил раствор и сложил бы её по новой.Еще и полы помыл бы.
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19.05.2020 14:47 Відповісти
А что, дверь разве не унесли с собой??
Побрезговали, значит.....
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19.05.2020 21:52 Відповісти
"Казки дідуся Панаса"... Вихідний день. Будівля пуста. В кабінетах і коридорах - тиша. На всіх поверхах, в коридорах - купа відеокамер, в кабінетах, крім того - датчики руху. В приміщенні охорони - кілька чоловік, що періодично здійснюють обходи. У "зловмисників" що, "болгарка безшумна?
Здається мені, там точно Малюська з нею "сфери впливу" ділить почав, і щось там шукав... А "шум" підняв, щоб відвести підозри...
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19.05.2020 14:48 Відповісти
і це при тому, що замість спиляних рігелів "поставили нові"!
Де вони їх взяли і звідки знали, які саме потрібні?! З собою принесли! На все про все їм знадобилось пару годин, не меньше.
Це означає, що приходили чуваки з цілим ящиком інструментів.
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19.05.2020 19:21 Відповісти
... а можливо й не раз.
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20.05.2020 08:00 Відповісти
Украли честно наворованое?
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19.05.2020 14:57 Відповісти
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6061
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19.05.2020 20:14 Відповісти
Так і Малюську можуть трахнути в кабінеті. Так що ходіть там з кришками на сраці! Цирк!
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19.05.2020 16:30 Відповісти
Так і Малюську можуть трахнути в кабінеті. Так що ходіть там з кришками на сраці! Цирк!
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19.05.2020 16:31 Відповісти
Прослушку поставили.
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19.05.2020 17:06 Відповісти
...і пронюшку
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20.05.2020 08:05 Відповісти
А ЧТО ДОЛГО ИСКАТЬ КТО ВПУСТИЛ !!!???
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19.05.2020 17:11 Відповісти
скорее всего какая то из спецслужб проводила НСРД , єто могло и быть и НАБУ и СБУ.. обычное дело. Минюст как был так и остается верхушкой системной коррупции..вот и ищут...слушают, смотрят...работа такая. И нечего дурня клеить , типа не в курсе...воры проникли и т.п.))) Наверняка знают где и что ищут))
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19.05.2020 17:38 Відповісти
Согласен. Сеть продажно-покупных нотариусов и госрегистраторов, крышуемая миндустом, и есть этой самой системой. Ну и, само собой, негодяйская "в квадрате" (с) "судебная" ветвь компрадорской власти врагов Украины.
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20.05.2020 08:13 Відповісти
оо, это штото Саакашвили мутит, его почерк))
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19.05.2020 17:45 Відповісти
скажу за себя про минюст . . . там или вредители или руко-шопые . . . мне выставили счет на 1500 грн - а арестовали рахунки в банках на 177 тыщ, что в 100 раз больше . . . потом ошибку исправили на сайте минюста - только в банк сообщить забыли . . . после уплаты всего чего хотели - арест не сняли даже через 22 дня, хотя должны были это сделать на следующий день . . . ну . . . сами понимаете как я хочу их назвать . . .пЫ . . . ры
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19.05.2020 17:49 Відповісти
це держвиконавець хабаря хотів.
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19.05.2020 18:37 Відповісти
а в тюрьму он не хочет?
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19.05.2020 18:45 Відповісти
не хоче, боїться, але фігню робить щоб самі запропонували, а там як повезе. бити їх треба, нещадно, палками, різками, батогами щоб інший раз не хотілось.
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20.05.2020 07:41 Відповісти
вони не відкрили замок, бо ключ з середини, ЯК? або є інші двері і вийшла тудою, чому вони тудою не зайшли. зрвзали ригель, це дуже голосно і поставили новий замість зрізаного. Хтось тут бреше, і мабуть т.з. заступниця міністера
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19.05.2020 18:41 Відповісти
Вона вилізла через вікно....
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19.05.2020 21:40 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1262769517362417664 3 мин

Зеленский, МВД, СБУ молчат что рыбы об лед о незаконном проникновении в Минюст Оно ж понятно. Попасть в Минюст ночью без помощи охраны просто невозможно, там кругом электронные замки и фиксацией.

Кто то арестован? Проводятся следственные действия - НЕТ ! Это было санкционировано высшим руководством страны?
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19.05.2020 18:42 Відповісти
Я .уею без баяна. Что тогда говорить о пэресичных украинцах,если взламывают кабинеты,
которые охраняются людями с оружием.........
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19.05.2020 18:46 Відповісти
пересічним треба мисливцями стававти.
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20.05.2020 08:04 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXrIt0lah0cLlc1JKDQjfMsNrj1zWrvijS1Aw3yKv-IJwN7_F4QCCGa1miFFATJmHouhOoeLphKd9zQbrm2zplKoSAr7EktGTDuHKFXv_bG_SfOvctv2wFnlTOo-bQAA7E&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/565020151084360?__cft__[0]=AZXrIt0lah0cLlc1JKDQjfMsNrj1zWrvijS1Aw3yKv-IJwN7_F4QCCGa1miFFATJmHouhOoeLphKd9zQbrm2zplKoSAr7EktGTDuHKFXv_bG_SfOvctv2wFnlTOo-bQAA7E&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

ДОБРОГО містично-хорорного ранку Секта!

Лютый треш и полтергейст стали происходить в минюсте "соросятни", у которых права человека не в приоритете...

Телеграфирует нам из своего рабочего кабинета в здании минюста целый замминистра... отвечающий за "борьбу с рейдерами"!

«привіт» від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. До мого робочого кабінету навідалися непрохані «гості» (хоча й не голуби, але нагадити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і «сюрпризи» на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі))!!

Какие негодяи эти рейдеры! Нарушили душевное равновесие ваааах какого товарища! Но уже в следующем абзаце "антирейдер" поражает злых рейдеров в самое сердце! Прямо из-за рабочего стола!

"Переконана, що наша команда рухається правильним шляхом - вражаємо рейдерів та замовників рейдерства у саме серцеДеталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 1842!"

Напрашивается ДВА вопроса:

1. Если МинЮст сам себя защитить от рейдеров не может, то кого и что и он вообще может защитить?!
2. А может все просто? Негласные следственные действия?

Такие вещи аккурат на выходных и происходят. Все чиновники это знают. Приходят товарищи с ухвалой суда и...

Но поражает другое - чья ж контора так похабно то решение исполнила? Или специально похабно исполнила?

*****? Подскользнулись на кедах из кожи налогоплательщика? Или носки тактические ноги жали?

Чи может СБУ или МВД? В наглых рейдеров на выходных в здании минюста как-то не веритсо - там таких турникетов понаставляли, что даже криси (пардон миши) не просочатся - уже молчу о гражданах...
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19.05.2020 19:01 Відповісти
Шото мало ботокса в щеках. Надо так, шоп глазов нє відно било. Ботокс - за щот народа.
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19.05.2020 20:03 Відповісти
а с помощью етой машини можна любую стєну убрать? (С)
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 7335
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19.05.2020 20:10 Відповісти
Білявка...
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19.05.2020 22:22 Відповісти
...малявка.
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20.05.2020 08:13 Відповісти
Молюска головоногая.
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20.05.2020 08:17 Відповісти
Щезло діло парашенки.
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19.05.2020 23:57 Відповісти
Да не. Это "дело" на одном листочке главпрокурва Бенядиктова носит у себя в своих байковых труселях. Надежное место она считает.
Уж кто-кто, а Пеца, чтоб он не делал, не то что не дурак, а вообще очень умный и хитрый. Хрен кто до него докопается - он, если и мародерствовал, то точно не своими руками.
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20.05.2020 08:23 Відповісти
В личном ноутбуке онищук злоумышленников интересовали краткий курс по ботоксной терапии и методы получения высокой должности при отсутствии ума и присутствии влагалища.
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20.05.2020 07:03 Відповісти
Хто на шо учився.
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20.05.2020 08:07 Відповісти
Это, ***, не министр Малюська, а какой-то молюск двустворчатый в кресле министра.
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20.05.2020 08:07 Відповісти
Диму без вогню не буває.
Значить у малюські щось появиться скоро.
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20.05.2020 08:12 Відповісти
Я так сЩитаю, что там уже терабайты разговоров записаны и, конечно, при необходимости они будут слиты в информпространство.
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20.05.2020 08:16 Відповісти
 
 