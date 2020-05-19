Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників
Невідомі, які зламали кабінет заступниці міністра юстиції, увійшли через балконні двері, піднявшись пожежною драбиною. На поверх їх пустила людина, яка мала туди доступ. З огляду на те, що там встановлено електронні замки, за попередньою версією, такий доступ міг мати хтось зі співробітників міністерства.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук, коментуючи подробиці вчорашнього скандального інциденту.
Вона уточнила, що проникнути безперешкодно в приймальню та її кабінет непрохані гості не змогли.
"Оскільки з іншого боку дверей був вставлений ключ, очевидно, використовували болгарку або інший інструмент, щоб спиляти ригелі. Але намагалися це зробити так, щоб ми не помітили. Спиляні ригелі вони забрали, поставили нові. Коли я вранці прийшла в кабінет, то відразу нічого не помітила. Оскільки серцевина замка залишилася тією ж, я відкрила двері кабінету своїм ключем. На залишені зловмисниками сліди звернули увагу колеги з департаменту, які прийшли вранці на нараду", - розповіла заступниця міністра.
За її словами, поліція не знайшла ні вибухівки, ні отруйних речовин у кабінеті, з нього нічого не зникло. "Було видно, що зловмисників зацікавив мій робочий ноутбук з точки зору отримання з нього інформації. Приватної інформації, будь-яких месенджерів на цьому ноутбуці у мене немає, тільки робоча інформація. Документів, будь-яких цінностей у кабінеті я не зберігаю, сейфа я не маю, тому брати їм було нічого, - зазначила Оніщук. - Що ними рухало, не знаю. Переживала, що підкинули щось з метою мене дискредитувати під час проведення, наприклад, якихось слідчих дій. А, можливо, у них просто було бажання показати мені, що вони можуть ось так запросто проникнути до мене в кабінет і бути тут як удома".
Відповідаючи на питання про те, хто міг таким чином передати їй привіт, чи був він від рейдерів, заступник міністра сказала, що назвати конкретного замовника не може. "Це може бути хто завгодно, наприклад, ті, хто контролював систему, яку ми ламаємо. Ми знаємо, що це була серйозна розгалужена система, яка працювала по всій території України. Починаючи від "чорних" комунальних підприємств, які займалися не реєстрацією, а виконували злочинні дії, закінчуючи іншими особами, які вдавали, що вони нічого не порушують, але стояли за всім цим, - підкреслила Оніщук. - На засіданнях Антирейдерської колегії минулого тижня ми розглянули дуже багато складних кейсів. Я дала завдання співробітникам винести на розгляд усі проблемні об'єкти".
Ми також уточнили, чи не знаходили в її кабінеті прослушку. Оскільки вчора, після інциденту з проникненням у кабінет, міністр юстиції заявив, що в міністерстві неодноразово знаходили спеціальну апаратуру.
"У моїх колег - керівників департаменту, який у моєму підпорядкуванні, таку апаратуру раніше знаходили, у мене ні. Але ми її, чесно вам скажу, і не шукали. Ми розуміли, що така апаратура точно є. Насправді, не створювали з цього проблему, оскільки працюємо прозоро, нам нема чого приховувати. Якщо це встановлюють правоохоронні органи, маючи відповідні документи, будь ласка. Тут нічого протизаконного не відбувається, щоб вони не фіксували. Але, звичайно, ми хвилюємося, що такі пристрої можуть бути встановлені сторонніми особами. Вчора перевіряли і на предмет техніки, але розповідати подробиці в інтересах слідства не можу", - резюмувала Оніщук.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, за фактом проникнення в кабінет заступниці міністра юстиції Нацполіція відкрила кримінальне провадження.
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Опытный вор не спеша разобрал бы стену и потом уходя,без особой суеты замесил раствор и сложил бы её по новой.Еще и полы помыл бы.
Побрезговали, значит.....
Здається мені, там точно Малюська з нею "сфери впливу" ділить почав, і щось там шукав... А "шум" підняв, щоб відвести підозри...
Де вони їх взяли і звідки знали, які саме потрібні?! З собою принесли! На все про все їм знадобилось пару годин, не меньше.
Це означає, що приходили чуваки з цілим ящиком інструментів.
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1262769517362417664 3 мин
Зеленский, МВД, СБУ молчат что рыбы об лед о незаконном проникновении в Минюст Оно ж понятно. Попасть в Минюст ночью без помощи охраны просто невозможно, там кругом электронные замки и фиксацией.
Кто то арестован? Проводятся следственные действия - НЕТ ! Это было санкционировано высшим руководством страны?
которые охраняются людями с оружием.........
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/565020151084360?__cft__[0]=AZXrIt0lah0cLlc1JKDQjfMsNrj1zWrvijS1Aw3yKv-IJwN7_F4QCCGa1miFFATJmHouhOoeLphKd9zQbrm2zplKoSAr7EktGTDuHKFXv_bG_SfOvctv2wFnlTOo-bQAA7E&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
ДОБРОГО містично-хорорного ранку Секта!
Лютый треш и полтергейст стали происходить в минюсте "соросятни", у которых права человека не в приоритете...
Телеграфирует нам из своего рабочего кабинета в здании минюста целый замминистра... отвечающий за "борьбу с рейдерами"!
«привіт» від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. До мого робочого кабінету навідалися непрохані «гості» (хоча й не голуби, але нагадити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і «сюрпризи» на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі))!!
Какие негодяи эти рейдеры! Нарушили душевное равновесие ваааах какого товарища! Но уже в следующем абзаце "антирейдер" поражает злых рейдеров в самое сердце! Прямо из-за рабочего стола!
"Переконана, що наша команда рухається правильним шляхом - вражаємо рейдерів та замовників рейдерства у саме серце!"
Напрашивается ДВА вопроса:
1. Если МинЮст сам себя защитить от рейдеров не может, то кого и что и он вообще может защитить?!
2. А может все просто? Негласные следственные действия?
Такие вещи аккурат на выходных и происходят. Все чиновники это знают. Приходят товарищи с ухвалой суда и...
Но поражает другое - чья ж контора так похабно то решение исполнила? Или специально похабно исполнила?
*****? Подскользнулись на кедах из кожи налогоплательщика? Или носки тактические ноги жали?
Чи может СБУ или МВД? В наглых рейдеров на выходных в здании минюста как-то не веритсо - там таких турникетов понаставляли, что даже криси (пардон миши) не просочатся - уже молчу о гражданах...
Уж кто-кто, а Пеца, чтоб он не делал, не то что не дурак, а вообще очень умный и хитрый. Хрен кто до него докопается - он, если и мародерствовал, то точно не своими руками.
Значить у малюські щось появиться скоро.