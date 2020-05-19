Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників

Невідомі, які зламали кабінет заступниці міністра юстиції, увійшли через балконні двері, піднявшись пожежною драбиною. На поверх їх пустила людина, яка мала туди доступ. З огляду на те, що там встановлено електронні замки, за попередньою версією, такий доступ міг мати хтось зі співробітників міністерства.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра юстиції Ольга Оніщук, коментуючи подробиці вчорашнього скандального інциденту.

Вона уточнила, що проникнути безперешкодно в приймальню та її кабінет непрохані гості не змогли.

"Оскільки з іншого боку дверей був вставлений ключ, очевидно, використовували болгарку або інший інструмент, щоб спиляти ригелі. Але намагалися це зробити так, щоб ми не помітили. Спиляні ригелі вони забрали, поставили нові. Коли я вранці прийшла в кабінет, то відразу нічого не помітила. Оскільки серцевина замка залишилася тією ж, я відкрила двері кабінету своїм ключем. На залишені зловмисниками сліди звернули увагу колеги з департаменту, які прийшли вранці на нараду", - розповіла заступниця міністра.

За її словами, поліція не знайшла ні вибухівки, ні отруйних речовин у кабінеті, з нього нічого не зникло. "Було видно, що зловмисників зацікавив мій робочий ноутбук з точки зору отримання з нього інформації. Приватної інформації, будь-яких месенджерів на цьому ноутбуці у мене немає, тільки робоча інформація. Документів, будь-яких цінностей у кабінеті я не зберігаю, сейфа я не маю, тому брати їм було нічого, - зазначила Оніщук. - Що ними рухало, не знаю. Переживала, що підкинули щось з метою мене дискредитувати під час проведення, наприклад, якихось слідчих дій. А, можливо, у них просто було бажання показати мені, що вони можуть ось так запросто проникнути до мене в кабінет і бути тут як удома".

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Відповідаючи на питання про те, хто міг таким чином передати їй привіт, чи був він від рейдерів, заступник міністра сказала, що назвати конкретного замовника не може. "Це може бути хто завгодно, наприклад, ті, хто контролював систему, яку ми ламаємо. Ми знаємо, що це була серйозна розгалужена система, яка працювала по всій території України. Починаючи від "чорних" комунальних підприємств, які займалися не реєстрацією, а виконували злочинні дії, закінчуючи іншими особами, які вдавали, що вони нічого не порушують, але стояли за всім цим, - підкреслила Оніщук. - На засіданнях Антирейдерської колегії минулого тижня ми розглянули дуже багато складних кейсів. Я дала завдання співробітникам винести на розгляд усі проблемні об'єкти".

Ми також уточнили, чи не знаходили в її кабінеті прослушку. Оскільки вчора, після інциденту з проникненням у кабінет, міністр юстиції заявив, що в міністерстві неодноразово знаходили спеціальну апаратуру.

"У моїх колег - керівників департаменту, який у моєму підпорядкуванні, таку апаратуру раніше знаходили, у мене ні. Але ми її, чесно вам скажу, і не шукали. Ми розуміли, що така апаратура точно є. Насправді, не створювали з цього проблему, оскільки працюємо прозоро, нам нема чого приховувати. Якщо це встановлюють правоохоронні органи, маючи відповідні документи, будь ласка. Тут нічого протизаконного не відбувається, щоб вони не фіксували. Але, звичайно, ми хвилюємося, що такі пристрої можуть бути встановлені сторонніми особами. Вчора перевіряли і на предмет техніки, але розповідати подробиці в інтересах слідства не можу", - резюмувала Оніщук.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, за фактом проникнення в кабінет заступниці міністра юстиції Нацполіція відкрила кримінальне провадження.

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