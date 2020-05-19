Смертність від COVID-19 серед медпрацівників у РФ у 16 разів вища, ніж в інших країнах, - ЗМІ

Смертність від коронавірусної інфекції серед лікарів у Росії у 16 разів вища, ніж у країнах з порівнянними масштабами епідемії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі підрахунки провела "Медиазона".

Видання підтвердило смерть лікарів від COVID-19 у 186 випадках зі "Списку пам'яті". У ньому на 18 травня було 222 прізвища.

Зазначається, що офіційно в Росії за даними на 18 травня зареєстрували 2864 померлих від COVID-19. Тобто частка медиків у загальній кількості смертей від інфекції - майже 7%.

Для порівняння, в Італії ця частка - 0,65%, у США - 0,48%, в Ірані - 1,59%.

За припущенням "Медіазони", ситуацію зі смертністю серед російських лікарів можна пояснити заниженою статистикою загалом щодо померлих від COVID-19 і високим професійним ризиком через те, що медикам не вистачає засобів індивідуального захисту.

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