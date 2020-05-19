Смертність від COVID-19 серед медпрацівників у РФ у 16 разів вища, ніж в інших країнах, - ЗМІ
Смертність від коронавірусної інфекції серед лікарів у Росії у 16 разів вища, ніж у країнах з порівнянними масштабами епідемії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі підрахунки провела "Медиазона".
Видання підтвердило смерть лікарів від COVID-19 у 186 випадках зі "Списку пам'яті". У ньому на 18 травня було 222 прізвища.
Зазначається, що офіційно в Росії за даними на 18 травня зареєстрували 2864 померлих від COVID-19. Тобто частка медиків у загальній кількості смертей від інфекції - майже 7%.
Для порівняння, в Італії ця частка - 0,65%, у США - 0,48%, в Ірані - 1,59%.
За припущенням "Медіазони", ситуацію зі смертністю серед російських лікарів можна пояснити заниженою статистикою загалом щодо померлих від COVID-19 і високим професійним ризиком через те, що медикам не вистачає засобів індивідуального захисту.
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Издание подтвердило смерть врачей от COVID-19 в 186 случаях из https://sites.google.com/view/covid-memory/home "Списка памяти"Источник: https://censor.net/n3196492"
А не один ли хрен, что подтвердили или опровергли одни антиправительственные общественники, опираясь на данные других таких же? А может быть познавательнее будет сравнить число умерших врачей с общим числом выявленных больных и прийти к выводу, что число умерших врачей в РФ относительно всех заболевших такое же, а вот работают они во много раз эффективнее, потому смертность пациентов много ниже, чем в США?
Дядьку, так смертність лікарів і показує, що москалі занижують загальні втрати від Covid19. То яка там "много раз эффективнее".
смертність лікарів в рашці не набагато більша ніж в Україні. а можливоі менше(згідно цифр у виступі Порошенко)
просто інфікованих ковід не 300 000 а 3 млн
і смертей рашці не 2 722,а всі 30-40 тис..
записують просто під COVID-19 в останню чергу...
Загалом вірно,тільки цифри різні..
Что интересно, у примерно 15% жителей обнаруживается иммунитет к коронавирусу. Откуда он взялся - совершенно непонятно. Если бы он был после выздоровления от коронавируса - то в РФ должны бы были переболеть более 20 млн.
Даунбаси -більш стійкий народ... Загартований незгодами.. їм нафік лікарі взагалі...
Не знаю как считают погибших врачей в Италии и США, но думаю всё-же имеются ввиду врачи, которые реально лечили от COVID-19, а не все у кого есть диплом или запись в трудовой книжке.
ПРОСТО СМЕРТЕЙ у рашці від ковід не 10 000 а як мінімум 100 тис..