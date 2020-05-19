Чисельність населення України за три місяці зменшилася на 71,8 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2020 року становила 41830,6 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.

Протягом січня-березня 2020 року чисельність населення зменшилася на 71,8 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 47 живонароджених.





Географічний охоплення. Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областей.

Методологія та визначення. Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).

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Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.

Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення). Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міграційний приріст (скорочення) населення - різниця між кількістю прибулих на певну територію і кількістю вибулих за її межі.

Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).