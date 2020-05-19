Чисельність населення України за три місяці зменшилася на 71,8 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2020 року становила 41830,6 тис. осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.
Протягом січня-березня 2020 року чисельність населення зменшилася на 71,8 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 47 живонароджених.
Географічний охоплення. Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областей.
Методологія та визначення. Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.
Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.
Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення). Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.
Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.
Міграційний приріст (скорочення) населення - різниця між кількістю прибулих на певну територію і кількістю вибулих за її межі.
Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).
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Вот вам и численность
Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации
Те если чел уехал и не снялся с укр регистрации, то по статистике он и не уезжал. Обсуждать подобную статистику бессмысленно. Что интересно, реальный учет "уехали-приехали" погранцы ведут постоянно, но Госстат постоянно эти цифири в упор видеть не желает.
Ещу одну свою функцию - госстатистику - государство Украина выполнять не желает.
Власне, нинішню пандемію і реакції на неї, я б розглядав як, можливо перший такого рівня глобальності, соціальний експеримент. Як населення поводиться в ситуації тотального карантину? Що необхідно і якого рівня потрібна паніка, щоб переважна більшість населення добровільно себе тримало заарештованим.
Можливо найважливіші проблеми, які поставила всесвітня пандемія - це питання етики і кордонів мислення.
По-перше, відсутність критичного мислення в публічному просторі. Тобто є і мислителі, і критика, але домінуючими в публічному просторі є аж ніяк не вони. І ця ситуація показує, наскільки легко, за допомогою глобальних медіа та емоцій страху, створюється паніка і підміняється критична рефлексія.
Нет и не было на Украине нормальной статистики населения последние лет 20 .....