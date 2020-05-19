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Чисельність населення України за три місяці зменшилася на 71,8 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Чисельність населення України за три місяці зменшилася на 71,8 тис. осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 квітня 2020 року становила 41830,6 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.

Протягом січня-березня 2020 року чисельність населення зменшилася на 71,8 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 47 живонароджених.

Чисельність населення України за три місяці зменшилася на 71,8 тис. осіб, - Держстат 01
Чисельність населення України за три місяці зменшилася на 71,8 тис. осіб, - Держстат 02

Географічний охоплення. Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.

Дані щодо природного і міграційного руху населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областей.

Методологія та визначення. Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).

Також читайте: За два місяці в Україні померли 100,7 тис. осіб, з них 68,5 тис. від хвороб системи кровообігу, - Держстат

Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.

Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення). Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міграційний приріст (скорочення) населення - різниця між кількістю прибулих на певну територію і кількістю вибулих за її межі.

Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

Автор: 

демографія (142) смертність (195) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+8
Когда уже количество дойдет до 8-10 миллионов? Украинцы мазохисты. Их держат за быдло, убивают нищетой и коррупцией, а они уже 30 лет терпят. Самые активные - выезжают в нормальные страны.
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19.05.2020 14:41
+6
Зелёный геноцид.
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19.05.2020 14:39
+5
Хуже не будет, говорили они
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19.05.2020 14:39
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19.05.2020 14:32 Відповісти
Численность населения Украины за три месяца уменьшилась на 71,8 тыс. человек, - Госстат - Цензор.НЕТ 7509
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19.05.2020 14:36 Відповісти
Зелёный геноцид.
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19.05.2020 14:39 Відповісти
Зе
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19.05.2020 14:55 Відповісти
Вот вам и вирус, в 2019 численность населения за 3 первых месяца уменьшилось на 74 тыс.
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19.05.2020 14:38 Відповісти
До пандемии умирало в среднем 1600 человек в сутки, теперь стало меньше. С чего бы это?
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19.05.2020 14:44 Відповісти
Ну так карантин не только на корону действует.
Все инфекционные болячки покажут резкий спад заболеваемости и смертности
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19.05.2020 14:46 Відповісти
В стерильных условиях теряются все остатки иммунитета.
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19.05.2020 14:59 Відповісти
Ну это долгий процесс на десятилетия. А вот эффект от изоляции носителей заразы проявляется в течении нескольких дней. Причем действует на все инфекции сразу
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19.05.2020 15:07 Відповісти
Человек существо социальное. Без взаимодействия с множеством людей различных профессиональных, социальных, групп ему не выжить. Приобретение и производство необходимых товаров, различных услуг, обучение, и даже лечение, неминуемо приведёт к обмену инфекциями между людьми. Можно только отсрочить своё заражение, при этом без физического моциона, солнца и свежего воздуха, сам процесс восстановления будет гораздо более сложным. Так же надо учитывать и обвал экономики, промышленности, и психологическое состояние угнетения и отвыкания от работы. Считаю, что вред от карантина больше чем от него польза.
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19.05.2020 18:36 Відповісти
очнись, двоешник. речь о сокращении численности, а не количестве умерших.
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19.05.2020 15:00 Відповісти
Психам не все доступно в этом мире, а в смирительной рубашке и подавно.
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19.05.2020 17:59 Відповісти
Болван, речь не про умирающих, раздупляйся.О вымирающих. Это две разные цифирки,
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19.05.2020 18:33 Відповісти
Я рад что ты все таки назвался, думаю ты в психбольнице No1 один.
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19.05.2020 19:37 Відповісти
ты всегда такой тупой был? Умирание и сокращение это две разный цифры.
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19.05.2020 20:23 Відповісти
Вот вам и вирус, в 2019 численность
Вот вам и численность

Информация о миграции сформирована по данным регистрации / снятия с регистрации места жительства, предоставляют органы регистрации
Те если чел уехал и не снялся с укр регистрации, то по статистике он и не уезжал. Обсуждать подобную статистику бессмысленно. Что интересно, реальный учет "уехали-приехали" погранцы ведут постоянно, но Госстат постоянно эти цифири в упор видеть не желает.
Ещу одну свою функцию - госстатистику - государство Украина выполнять не желает.
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19.05.2020 22:21 Відповісти
Хуже не будет, говорили они
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19.05.2020 14:39 Відповісти
Когда уже количество дойдет до 8-10 миллионов? Украинцы мазохисты. Их держат за быдло, убивают нищетой и коррупцией, а они уже 30 лет терпят. Самые активные - выезжают в нормальные страны.
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19.05.2020 14:41 Відповісти
Спывочи та терплячи... ТЬФУ!!!!
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19.05.2020 14:47 Відповісти
Виявилося, що це, перш за все вірус, що вражає здатність критичного мислення суспільств.
Власне, нинішню пандемію і реакції на неї, я б розглядав як, можливо перший такого рівня глобальності, соціальний експеримент. Як населення поводиться в ситуації тотального карантину? Що необхідно і якого рівня потрібна паніка, щоб переважна більшість населення добровільно себе тримало заарештованим.
Можливо найважливіші проблеми, які поставила всесвітня пандемія - це питання етики і кордонів мислення.
По-перше, відсутність критичного мислення в публічному просторі. Тобто є і мислителі, і критика, але домінуючими в публічному просторі є аж ніяк не вони. І ця ситуація показує, наскільки легко, за допомогою глобальних медіа та емоцій страху, створюється паніка і підміняється критична рефлексія.
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19.05.2020 14:54 Відповісти
я писал три месяца назад что в Украине вымирает(не путать с умирает) по 700 человек в день без всяких коронавирусов, никому дела нет. Территория пустеет и будет занята соседями если народ не начнёт поклоняться культу роженицы, а не культу вещей.
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19.05.2020 14:58 Відповісти
Любой культ- это психическое отклонение, тебе ли этого не знать.
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19.05.2020 15:49 Відповісти
не любой. культ семьи например.
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19.05.2020 15:59 Відповісти
Семью нужно кормить и одевать. Отсюда - культ вещей.
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19.05.2020 16:42 Відповісти
Не отсюда, потому что нет семей.
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19.05.2020 16:58 Відповісти
ЗЕМЛЮ 2.8 га ПОЛОЖЕННУЮ КАЖДОМУ ГРАЖДАНИНУ ДАВАЙТЕ ГНИДЯРЫ !!!
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19.05.2020 15:01 Відповісти
А МЫ ДЕТЕЙ ТОГДА НАДЕЛАЕМ СКОЛЬКО НУЖНО !!!
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19.05.2020 15:03 Відповісти
По 2 м. кв. Ты больше рабиновичей и мертветчуков слушай.
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19.05.2020 15:52 Відповісти
ПО ДВА МЕТРА КАМЕРА ИМ НА ДВОИХ !!!
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20.05.2020 07:21 Відповісти
Можно и по двое в одну могилу.
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20.05.2020 08:30 Відповісти
Мы вымрем как скифы, которых нет. Культ матери у скифов был заменён на культ войны.
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19.05.2020 15:02 Відповісти
А кількість мігрантів зростає... Чи не за рахунок росіян і всяких азерів, які потім грабують квартири і гвалтують наших дівчат на вулицях?
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19.05.2020 15:05 Відповісти
Так их никто и не считает. Визуально тока. Раньше негра (простите афроамериканца) увидеть-так это событие, а теперь- на каждом шагу. И красные, и синие, и шоколадные, и все цвета радуги. Особенно интересно когда они за комуналку платят: по 2-3 квартиры. Когда-то грешили на интернационализм, а теперь - на оскал капитализма .
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19.05.2020 15:21 Відповісти
афроукраинца тогда уж, если слово негр вам не нравится оно же не ругательное как ниггер в США
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19.05.2020 15:56 Відповісти
Вроде есть случаи, когда афроукраинцев уже призывали на службу. Итерессно об этом написано в Солдате Швейке (личные наблюдения Я.Гашека).
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19.05.2020 16:06 Відповісти
Чомусь до 2019 року нормальна статистика загальна смертність наведена по місяцям, а з 2020 йде весь час якась какофонія, все пермішали, подають за два місяці разом, то за місяць від однієї хвороби. Я це до того що влада бреше бреше і ще раз бреше. Їй вигідний режим типу тоталітарного коли що хочу те і роблю, без озирання на Конституцію
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19.05.2020 15:23 Відповісти
Конституція-це лише "гарна" назва. А то у всіх є, то чом би і у нас має бути. Пилип Орлик десь там перевертається від усіх цих новин і нововведень. Ось в Америці: Билль о правах, то й тут хай буде Український Білль. І всім стане відразу легше і спокійніше .
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19.05.2020 16:13 Відповісти
Чомусь до 2019 року нормальна статистика
Нет и не было на Украине нормальной статистики населения последние лет 20 .....
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19.05.2020 22:23 Відповісти
Було 37 млн. , вже 42 млн . Крутять , як циган сонцем 😁
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19.05.2020 15:23 Відповісти
при Зеле люди боятся размножаться, даже зебилы
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19.05.2020 15:38 Відповісти
Для чого ця маніпуляція? Смертність більша за народжуваність починаючи ще з 1992 року
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19.05.2020 15:40 Відповісти
Оно порохофан!
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19.05.2020 15:54 Відповісти
То есть при Совке неплохо размножались?
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19.05.2020 17:13 Відповісти
Помаленьку вимираємо. Цікаво, що смертність більш як в 2 рази більша за народжуваність. Як будь-то у нас голодомор і якась епідемія одночасно. Нажаль з часом українці вимруть і в майбутньому історики будуть розглядати нашу країну, як першу в світі, що вимерла сама по собі
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19.05.2020 15:39 Відповісти
Порохоботы не вымрут, их с каждым днем все больше и больше.
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Первая вымерла Вавилония.
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19.05.2020 16:02 Відповісти
Каждая страна, это один организм, а каждый человек, это отдельная клетка этого организма. В среднем каждое государство живёт примерно 1000 лет и умирает. На его основе рождается новый организм, если он не ограничен морями горами, то в тех же границах, а если нет, то молодой растущий организм захватывает новые территории. Это закон жизни.
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19.05.2020 22:10 Відповісти
Статистика не отражает отсутствующих по причине выезда на заработки. Так как они остаются прописанными в Украине, не считаются выбывшими. Выбившими по миграции считаются только те, кто уехал выписался и уехал на ПМЖ. Вот реальный пример. Уехала семья за границу, основательно, там уже и документы получили. Но прописка в Украине осталась, им приходят разные бумажки, приглашения на выборы и так далее, то есть для официальной статистики эти граждане есть в Украине, но по факту их нет.
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19.05.2020 16:09 Відповісти
Цифры показывают, при потужном мёрло больше.
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19.05.2020 16:23 Відповісти
41830,6 тыс. це лірика...а по факту скільки?...десь мілліонів 25?
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19.05.2020 16:32 Відповісти
 
 