Антикорупційний суд скасував заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка, оскільки його не оголошено в міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд скасував заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка через те, що він не вважається оголошеним у міжнародний розшук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Суддя-спікер Апеляційної палати ВАКС Інна Калугіна наголосила, що згідно з вимогами закону обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності особи можливе лише за обов’язкової наявності одночасно таких передумов як набуття цією особою статусу підозрюваного та оголошення її в міжнародний розшук.
"Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погодилась із висновком слідчої судді про те, що особа набула статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Разом з тим, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що суд першої інстанції зробив помилковий висновок про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні вважається таким, що оголошений в міжнародний розшук", – заявила Калугіна.
При цьому 10 червня 2019 року прокурор військової прокуратури дійсно оголосив міжнародний розшук підозрюваного.
"Проте стороною обвинувачення не долучено жодних доказів, які б свідчили про вчинення органом досудового розслідування будь-яких дій, направлених на реалізацію відповідної постанови, зокрема доказів внесення відомостей про оголошення особи в міжнародний розшук до ЄРДР та надіслання запиту про оголошення розшуку до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні", – пояснила Калугіна.
Вона зазначила, що сторона обвинувачення може звернутися до суду з повторним клопотанням про арешт підозрюваного.
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Ах ти ж ******** мєлкорослий - ЗЕлена Шмаркля!
А якщо такого не відбудеться, то тоді нарІд повністю заслуговує на таку владу.
Но ни чего не забыто, только все накапливается .