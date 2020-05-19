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Новини Затримання "податківців Клименка"
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Антикорупційний суд скасував заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка, оскільки його не оголошено в міжнародний розшук

Антикорупційний суд скасував заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка, оскільки його не оголошено в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд скасував заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка через те, що він не вважається оголошеним у міжнародний розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Суддя-спікер Апеляційної палати ВАКС Інна Калугіна наголосила, що згідно з вимогами закону обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності особи можливе лише за обов’язкової наявності одночасно таких передумов як набуття цією особою статусу підозрюваного та оголошення її в міжнародний розшук.

"Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погодилась із висновком слідчої судді про те, що особа набула статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Разом з тим, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що суд першої інстанції зробив помилковий висновок про те, що підозрюваний у кримінальному провадженні вважається таким, що оголошений в міжнародний розшук", – заявила Калугіна.

Також читайте: Антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка

При цьому 10 червня 2019 року прокурор військової прокуратури дійсно оголосив міжнародний розшук підозрюваного.

"Проте стороною обвинувачення не долучено жодних доказів, які б свідчили про вчинення органом досудового розслідування будь-яких дій, направлених на реалізацію відповідної постанови, зокрема доказів внесення відомостей про оголошення особи в міжнародний розшук до ЄРДР та надіслання запиту про оголошення розшуку до Національного центрального бюро Інтерполу в Україні", – пояснила Калугіна.

Вона зазначила, що сторона обвинувачення може звернутися до суду з повторним клопотанням про арешт підозрюваного.

Автор: 

арешт (2520) Клименко (283) Антикорупційний суд (1937)


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Топ коментарі
+20
******, крічалі гості!
Ах ти ж ******** мєлкорослий - ЗЕлена Шмаркля!

Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8080
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19.05.2020 14:32
+14
...телепні,головне не зупиняйтесь...
Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 5625
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19.05.2020 14:44
+11
Справа в тому що малороська влада повністю дозволяє цей сепаратизм. Вся наволоч проросійська недобита за рік Зеленського підняла голову і посилилась. Куди це може привести Україну як не до чергової біди? Цього не можливо не знати, і не помічати. Це робиться спеціально
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19.05.2020 14:34
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******, крічалі гості!
Ах ти ж ******** мєлкорослий - ЗЕлена Шмаркля!

Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 8080
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19.05.2020 14:32 Відповісти
Тука пише, що проти поклонської теж закрили справу.
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19.05.2020 14:41 Відповісти
Нее, ну все логично, все идет своим чередом. Портновское дело живет и процветает. Предатель, вор, убийца? Значит на свободе. А если вдруг патриот Украины, волонтер, то добро пожаловать в СИЗО. Мы же в Украине живем, ничего не перепутал? Хотя почитаешь фамилии власть имущих то и не скажешь...
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19.05.2020 14:32 Відповісти
Справа в тому що малороська влада повністю дозволяє цей сепаратизм. Вся наволоч проросійська недобита за рік Зеленського підняла голову і посилилась. Куди це може привести Україну як не до чергової біди? Цього не можливо не знати, і не помічати. Це робиться спеціально
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19.05.2020 14:34 Відповісти
УПК имени портнова....устраивает все власти... нет даже намека на изменения....
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19.05.2020 14:33 Відповісти
це шо? тупість чи зрада?
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19.05.2020 14:33 Відповісти
Це крючкотвортство,яке,на жаль, дуже щедро оплачується...
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19.05.2020 14:58 Відповісти
ЗЕперемога!
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19.05.2020 14:34 Відповісти
Скоро дійде черга і до проФФесора а то його страуси вже більше чекати не можуть!!!
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19.05.2020 14:35 Відповісти
Ну а зебіли що говорять по цій темі? Чи вже зебіл на сьогодні рідкісна звірина?
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19.05.2020 14:36 Відповісти
Кассу Януковича скоро ждем в Украине.
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19.05.2020 14:40 Відповісти
В этот Антикоррупционный суд напхали прожженных судей по итогу - тех юристов, кто туда шел по реальному конкурсу "со стороны" после годовой подготовки всех "зарезали" по "психологическому тестированию" - то есть не по профессиональным навыкам, а там, где ничего нельзя перепроверить и доказать.
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19.05.2020 14:42 Відповісти
...телепні,головне не зупиняйтесь...
Антикоррупционный суд отменил заочный арест экс-министра времен Януковича Клименко, поскольку он не объявлен в международный розыск - Цензор.НЕТ 5625
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19.05.2020 14:44 Відповісти
А в розыск не объявили, потому что за 5 лет не нашли доказательств виновности.
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19.05.2020 14:48 Відповісти
На кол такой суд
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19.05.2020 14:48 Відповісти
зелупери будуть й надалі так вчиняти, поки народ не дасть їм копняка.
А якщо такого не відбудеться, то тоді нарІд повністю заслуговує на таку владу.
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19.05.2020 14:53 Відповісти
Pecunia non olet... Гроші не пахнуть.Це на майже вже мертвій латинській мові,якшо хто не в курсі...
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19.05.2020 14:56 Відповісти
А ще чомусь таке згадлось з того,що Тарас написав: - Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають... Тарас як у воду дивився...
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19.05.2020 15:06 Відповісти
Це ваш вирок...
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19.05.2020 15:00 Відповісти
Зачем им арестовывать Клименко, когда все его схемы действуют и ни чего не поменялось, по логике нынешней власти ему премию надо выписать, а то роялти потребует, а не только Сорос и срок давности , они так думают забывчевости народа прошел.
Но ни чего не забыто, только все накапливается .
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19.05.2020 15:43 Відповісти
Антикорупційний суд скасував заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка, оскільки його не оголошено в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 2845
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19.05.2020 17:45 Відповісти
 
 