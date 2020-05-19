Головлікар лікарні в окупованому Луганську помер від COVID-19: до цього її відвідував ватажок "ЛНР" Пасічник

Головний лікар 4-ї багатопрофільної лікарні окупованого Луганська Олексій Навроцький помер від коронавірусу. Він перебував у реанімації з двобічною пневмонією та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про смерть лікаря поінформувала окупаційна адміністрація Луганська.

Зазначається, що Навроцький отримав позитивний тест 1 травня, заразилися також дружина і дитина, але на той момент хід хвороби у них був безсимптомним. Через три дні Навроцького поклали в реанімацію.

В кінці березня лікарню, яку визначили в ОРЛО профільною для лікування коронавірусу, перевіряло так зване керівництво окремих районів Луганської області. Зокрема, ватажок Леонід Пасічник і "міністр охорони здоров'я" Наталя Пащенко.

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