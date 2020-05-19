УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4780 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 017 19

Головлікар лікарні в окупованому Луганську помер від COVID-19: до цього її відвідував ватажок "ЛНР" Пасічник

Головлікар лікарні в окупованому Луганську помер від COVID-19: до цього її відвідував ватажок

Головний лікар 4-ї багатопрофільної лікарні окупованого Луганська Олексій Навроцький помер від коронавірусу. Він перебував у реанімації з двобічною пневмонією та був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про смерть лікаря поінформувала окупаційна адміністрація Луганська.

Зазначається, що Навроцький отримав позитивний тест 1 травня, заразилися також дружина і дитина, але на той момент хід хвороби у них був безсимптомним. Через три дні Навроцького поклали в реанімацію.

В кінці березня лікарню, яку визначили в ОРЛО профільною для лікування коронавірусу, перевіряло так зване керівництво окремих районів Луганської області. Зокрема, ватажок Леонід Пасічник і "міністр охорони здоров'я" Наталя Пащенко.

Також читайте: Медикам з окупованого Луганська пропонують відрядження в Москву для лікування хворих на COVID-19, - ЗМІ

Автор: 

карантин (18172) Луганськ (576) смерть (6739) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8313
показати весь коментар
19.05.2020 14:39
+10
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 4496Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8137
показати весь коментар
19.05.2020 14:59
+7
Нехай їх лікує *****.
показати весь коментар
19.05.2020 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Внутримафиозные разборки.
показати весь коментар
19.05.2020 14:38 Відповісти
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8313
показати весь коментар
19.05.2020 14:39 Відповісти
Нехай їх лікує *****.
показати весь коментар
19.05.2020 14:39 Відповісти
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 4496Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 8137
показати весь коментар
19.05.2020 14:59 Відповісти
ну и шо.... главврача Коммунарки путен посещал, а путена - песков.... оба больные, а путену пох..... как говорится - "зараза к заразе не пристает".....
показати весь коментар
19.05.2020 14:43 Відповісти
Молимся за главу лугандонии
показати весь коментар
19.05.2020 14:45 Відповісти
так, что Пасечник на очереди ?
показати весь коментар
19.05.2020 14:48 Відповісти
В кафе 'Ковид'
показати весь коментар
19.05.2020 15:00 Відповісти
А где кацап Александр Лукашенко,коронавируса нет да? прокоментируй эту новость, как так получилось что от него склеил ласты твой одноклеточных сородич из лднрии? 😊
показати весь коментар
19.05.2020 15:09 Відповісти
Відправився на заслужений гала-концерт
(у програмі - Кабздон, Задорнов та хір Алєксандрова)
показати весь коментар
19.05.2020 15:10 Відповісти
Главврач больницы в оккупированном Луганске умер от COVID-19: до этого ее посещал главарь "ЛНР" Пасечник - Цензор.НЕТ 5401
показати весь коментар
19.05.2020 15:12 Відповісти
там ще й тріппєр після "пасещєнія"треба шукати...не спішіть заривати
показати весь коментар
19.05.2020 15:17 Відповісти
хах, да уж, неугодные отваливаются друг за дружкой. Ох уж этот вирус)
показати весь коментар
19.05.2020 15:17 Відповісти
Не полегчает от этого нам здесь. Марионеток меняют, их стреляют, они в целом никто. Врача жалко---он помогает всем. Заменить врачей непросто. А швали валом, сдох один, три в очереди стоят. Но пусть сначала очередной сдохнет.
показати весь коментар
19.05.2020 15:18 Відповісти
Сомневаюсь. Главврач вряд ли помогает - он бабки рубит. Тем более в ордиле.
показати весь коментар
19.05.2020 17:03 Відповісти
Ну ещё никто став главврачом от бабла отказывался. Там больше рубят зав-отделениями, и главному передают что оговорено. Если уже копать про технологию. И здесь схема работает, и там также.
показати весь коментар
19.05.2020 17:30 Відповісти
Сдохни сейчас,пасечник. А то всё равно взорвут.
показати весь коментар
19.05.2020 15:25 Відповісти
Писда пришла к дамбасам позорным
показати весь коментар
19.05.2020 17:45 Відповісти
Головлікар лікарні в окупованому Луганську помер від COVID-19: до цього її відвідував ватажок "ЛНР" Пасічник - Цензор.НЕТ 1683
показати весь коментар
19.05.2020 18:42 Відповісти
 
 