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Криклій: підтримання законопроєкту про банківські послуги та пошту в першому читанні – перший крок до реформування галузі

Криклій: підтримання законопроєкту про банківські послуги та пошту в першому читанні – перший крок до реформування галузі

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив підтримання депутатами закону дає змогу вивести Україну на новий рівень за доступністю фінансових послуг.

За його словами, зараз Україна десь поруч з Угандою, Габоном та Еквадором. Банкомати сьогодні є всього у 30% населених пунктів, банківські відділення – взагалі лише у 6%".

Об этом он написал в Facebook.

За словами Криклія, зараз Укрпошта є в 100% населених пунктах України, на відміну від банків, але не має права надавати фінансові послуги в повному обсязі. А законопроєкт дозволить мати сучасну фінансову інфраструктуру для фермерів, об’єднаних територіальних громад і 15 млн мешканців сіл.

Криклій: підтримання законопроєкту про банківські послуги та пошту в першому читанні – перший крок до реформування галузі 01

Криклій: підтримання законопроєкту про банківські послуги та пошту в першому читанні – перший крок до реформування галузі 02

Також Криклій зауважив, що закон не потребує жодної копійки з державного бюджету й принесе економіці країни до 25 – 30 млрд гривень.

В свою чергу гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський також зауважує, закон потрібен, щоб нарешті в селах був доступ до різних фінансових операцій. У Facebook він написав: "Укрпошта" виконуватимемо всі вимоги НБУ, буде членом Фонду гарантування вкладів і не буде ні з ким конкурувати – тому що наша мережа в селі, а всі банки звідти пішли. Це зменшить долю держави в банківському секторі й знизить витрати бюджету до 2 млрд грн на рік".

банки (7709) ВР (14941) Укрпошта (1076) Криклій (548)


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Рада поддержала привлечение "Укрпочты" к предоставлению банковских услуг населению - Цензор.НЕТ 9410
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19.05.2020 14:48 Відповісти
А банки должны доставлять почту!
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19.05.2020 14:56 Відповісти
Как сделать ощад не самым днищенским банком? Сделать ещё более днищенский банк 🤣
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19.05.2020 15:09 Відповісти
Криклий с подельниками. там вам уже в СИЗО прогулы ставят.
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19.05.2020 15:19 Відповісти
Возьмите кредит наличными от укрпочты. Пеня за первую просрочку придёт раньше, чем вам физически дойдут деньги. Если конечно посылку с деньгами не потеряют 😅
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19.05.2020 15:20 Відповісти
Какое отношение имеет министр инфраструктуры к финансовым услугам?
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19.05.2020 16:57 Відповісти
 
 