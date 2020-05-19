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Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий. ДОКУМЕНТ

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор

Печерський райсуд Києва відсторонив прокурора у справі про закупівлю бронежилетів. Водночас оприлюднено протоколи випробувань бронежилетів, проведені Міноборони. Експертиза показала, що бронежилети прострілюються і під час намокання, і під час дощування. Цю експертизу Міноборони намагалося приховати.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав директор компанії "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ. (Подаємо допис в авторській редакції)

"Важлива інформація по бронежилетам. Все тайне стає явним. Не дивлячись на те, що я не зміг отримати результати власної перевірки бронежилетів від Міністерства оборони, ці документи все одно потрапили до мене. Враховуючи їх зміст та те, що данні документи містять суспільно необхідну інформацію, я просто зобов'язаний їх опублікувати. Усі документи за посиланням. Тут я опублікую, лише те, на що, на мою думку, треба звернути особливу увагу", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор "Балістики" Довгий стверджує, що на нього хочуть відкрити кримінальну справу через обмін коментарями з Венедіктовою у Фейсбуці

"Можете кидати посилання тим, хто стверджував про підроблену експертизу ДБР, та висмоктані з пальця звинувачення. Нагадаю, що викладені документи, це внутрішня перевірка МО в двох своїх лабораторіях з залученням міжнародних експертів. Міністерство Оборони опублікувало, лише попередні результати експертизи в листопаді 2019 року, коли ж отримали повний звіт вирішили мабуть його приховати. Бо бронежилети поголовно при намоканні прострілювались, 2004-2018 рік навіть при дождюванні, тобто не відповідають навіть ТУ ТЕМП 3000 не те, що ДСТУ", - акцентував Довгий.

"Окремо зауважу на тому факті який не всі побачили. Але який згідно експертизи ДБР мав місце поголовно, та також відображений в експертизі МО. Бронеплити Корсара прострілюються з АК 74 патроном 7Н10, який є дуже розповсюдженим, та входить 4й клас по якому заявлений бронежилет. Не дивлячись на те, що в комплексі бронежилет витримав, випробування(згідно експертизи МО) ми всі знаємо, що плити з Корсарів витягують і використовують в плитоносках без кевларового підкладу, бо на плитах вказано, що вони 4го класу, а не 4й клас за умови використання підкладу. Це фактично наражає на смертельну небезпеку всіх тих, хто використовує плити ТЕМП 3000 в плитоносках, принаймні плити виробництва 2018 та початку 2019 року", - акцентував Довгий.

Також читайте: Справу про бронежилети забрали в ДБР і передали НАБУ. Держбюро вимагає її повернути, - директор "Балістики" Довгий (оновлено)

"Що ми бачимо по факту? Замість проведення рекламації, як написано в документі, МО продовжує намагатись купувати бронежилети в цього виробника, крім того цей виробник через фірми прокладки продовжує намагатись постачати свою продукцію в інші силові структури. І цьому мабуть не буде кінця, гроші, мабуть, не пахнуть. Крім того, ТЕМП 3000 пробує в суді розвалювати справу відводячи принципового прокурора з яким не вдалось домовитись. Нагадаю, цього прокурора спочатку відстороняв від справи Луценко, потім Рябошапка через передачу справи в НАБУ, і кожен раз їм це не вдавалось. Не зумівши закрити питання по лінії прокуратури, тепер ми бачимо намагання порішати через суд. В минулу п'ятницю Печерський суд прийняв відповідне рішення про відсторонення прокурора та слідчого від справи. В мене просто немає слів, щоб висловити своє обурення всією цією ситуацією. Як на мене поставка неякісних бронежилетів під час війни, та потім приховування цього факту немає виправдання", - резюмував Довгий.

"Дані документи містять суспільно необхідну інформацію, адже нам достеменно відомо, що існує практика серед військовослужбовців виймати бронеплити з бронежилетів Корсар, та використовувати їх окремо в складі плитоносок. Виходячи з вищевказаного, бронежилети щонайменше 2018 року виробництвА мають плити не стенделон, які самі по собі прострілються патроном 7Н10, та працюють лише в комплекті з балістичним пакетом. При цьому маркування плит цього не передбачає. Отже, це таке використання плит небезпечно для життя бійців, і приховування цієї інформації може мати фатальні наслідки", - йдеться на сайті "Балістики"

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 01
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 02
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 03
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 04
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 05
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 06
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 07
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 08
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 09
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 10
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 11
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 12
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 13
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 14
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 15
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор Балістики Довгий 16

Нагадаємо, у червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони. 

5 листопада  п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів.  11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.

Автор: 

оборона (4770) Бронежилет (153) Довгий Олександр (5) Балістика фірма (3)


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Топ коментарі
+16
Ребята, реально смешно! Ну видно же, что чистой воды ЗАКАЗУХА. Даже могу угадать, кто проплатил - Александр Довгий не без помощи конкурента Темп Максима Плехова. Они нашли друг друга) Конкуренция растёт, вот и обливают грязью. Выживают, как могут(
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20.05.2020 21:33
+16
Думаю, вопрос стоит в правильности использования. Это важно, ведь тогда никаких проблем не должно быть. А так, бронежилеты качественные и тому свидетельствуют многие лабораторные подтверждения.
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20.05.2020 22:00
+15
Велика подяка ТЕМП за те, що вчасно поставили на
фронт бронежилети, більше 100 тисяч бронежилетів, які врятували не одне життя
Українського Воїна.
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20.05.2020 23:40
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Так это должен делать ПРОИЗВОДИТЕЛЬ бронежилетов! Об этом же и разговор!
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20.05.2020 10:21 Відповісти
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ делает ,а проверяет ,то что сделал ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КТО?
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20.05.2020 15:15 Відповісти
Проверять должно МО. Вот вам результаты проверок в статье.
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20.05.2020 16:46 Відповісти
Ну все хана нашим підводникам в бронежилетах))
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19.05.2020 16:21 Відповісти
А типу під дощем у нас воюють тільки підводники? На передовій піхота воює тільки при сухій погоді?
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19.05.2020 16:25 Відповісти
КТОТО ОБЪЯСНИТ , как НА МЕТАЛЛ может влиять намокание??!!!??
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19.05.2020 16:46 Відповісти
Намокание влияет на кевлар, если он не защищен от влаги производителем.
А металл в бронежилете не со всех сторон - соответственно - на пробитие из ПМ бронежилеты тестировались без бронепластин - ведь бронежилет должен обеспечивать минимальную защиту и в тех местах, где бронепластины нет..
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19.05.2020 16:50 Відповісти
всё дело в себестоимости, когда ты втюхиваешь копеечный "фуфел" по такой же цене, как и у аналогичного товара, но сделанный по всем необходимым технологиям. Ты зарабатываешь в разы больше на экономии затратах при производстве. Это мошенничество. Но учитывая специфику конкретно этого товара и воен.время- то это уже предательство, мародёрство, измена Родине.
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19.05.2020 17:47 Відповісти
Может испанский диспетчер?
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19.05.2020 17:06 Відповісти
Ну всё, местные "эксперты" по броникам проснулись- временно переквалифицировались с вирусологов, так сказать)))
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19.05.2020 16:54 Відповісти
Радійте, що хоч такі були. Беня вам покаже броніки, ще ті прийдеться продавати щоб з ним розрахуватися. Куди Беня не ступить, то качає мільярди. От тупий нарід, полюбив вухами, почуй дупою.
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19.05.2020 18:00 Відповісти
Люди посмотрите в документы внимательно. Никого не смущает то, что броники автоматом не пробиваются, а пистолетом пробиваются. Это нонсенс.
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19.05.2020 18:00 Відповісти
Это какую уже по счёту "экспертизу" они делают? И одна другой противоречит....
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19.05.2020 18:41 Відповісти
Идиот, эти броники и сейчас в войсках)))
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19.05.2020 20:30 Відповісти
И что дальше? Это доказывает, что они качественные? У нас очень много говна попало (и попадает дальше) в войска благодаря свинарчукам. А такие вот стёпы радостно хлопают в ладоши. Это же сильный аргумент:" если говно поставляется в войска, значит с его вонью и говнистостью следует смириться".
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19.05.2020 20:39 Відповісти
Это доказывает, что броники соответствуют классу. Ты с Роттердам плюс не смирился - плати больше, а хайп был не меньший.
И ещё: ТУ на броники почитай. В интернете попадались)))
Тебе мало как зелень по контрабасу авиазапчастей обгадилась?
Но они ищут зрелища для тебе подобных))
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19.05.2020 20:56 Відповісти
Это не доказывает ничего. Если тебе на передок будут давать тушенку 50-ти летней давности, гречневую кашу с жучками или что либо подобное - то тебе придется это жрать, чтоб с голоду не подохнуть. Но это не значит, что это нормальная пища.
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19.05.2020 21:07 Відповісти
Такое только при гидранта может быть))
Экспертиза и пробивается - тоже ничего не доказывает
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19.05.2020 21:14 Відповісти
Если плиту вынуть из бронежилета?
А если батарейку вынуть из фонарика - она светить будет?
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19.05.2020 20:06 Відповісти
Пример неверный. Батарейка в фонарике должна держать ёмкость. А не садиться через пять минут от того, что фонарик под дождь попал.
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19.05.2020 20:24 Відповісти
Отличный пример! Именно в фонаре, промокшем под дождём, батарейка и сядет.
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20.05.2020 10:53 Відповісти
А может стоит те фонари, которыми на фронте пользуются, сделать герметичными? Чы это слишком сложно? Я понимаю неуёмное желание отбелить свинарчуков, но следует и голову включать.
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20.05.2020 12:18 Відповісти
А может фонари должны не до Плутона добивать, а соответствовать тому, что в инструкции написано? Я понимаю неуёмное желание гавна наскрести, но при чём тут Свинарчук к бронежилетам? Если тебе так мучительно хочется какать - может всё-таки в туалет сходить?
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20.05.2020 20:07 Відповісти
Фонари должны не до плутона добивать, но работать в полевых условиях, а не выходить из строя от влаги! Харе уже манипулировать!
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21.05.2020 01:18 Відповісти
Мой малыш!
Фонари должны соответствовать не общим соображениям или желаниям участников игры "Зарница", а техзаданию на изготовление.
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21.05.2020 11:01 Відповісти
Изделие должно соответствовать условиям применения, которые должны быть учтены в техзадании. Суть претензий именно в коррупционной связке МО-ТЕМП, ибо в МО техзадание было выписано под ТЕМП.

PS А "своего малыша" без меня балуй.
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21.05.2020 11:10 Відповісти
Ты идиот?
Какие претензии к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?
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21.05.2020 13:22 Відповісти
Идиот тут только ты - причем не только идиот, но и шланг.
Производитель, очевидно, подкупил должностных лиц МО, ибо иного объясненения, почему производитель ХУДШЕГО бронежилета получил контракт на конкурсе, который был составлен специально под этого производителя - нет.
Кроме того - производитель не выдержал даже требований, указанных в своем собственном ТУ!
А кроме того - производитель поставил на фронт бронежилеты, которые по факту после любого дождика превращаются в плитоноски, защищаюшие исключительно грудную клетку и не обеспечивающие абсолютно никакой защиты с боков и спины!
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21.05.2020 17:34 Відповісти
Простота - хуже воровства...
Вопрос "специально написанных требований под исполнителя" не имеет НИКАКОГО отношения к ответственности исполнителя по подписанному договору.
Разбирайся с теми, кто ПОДПИСАЛ такое техзадание к договору на производство.
Чему вас в школе учили?
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21.05.2020 20:26 Відповісти
Тех заданием является приказ о принятии на вооружение, и ДСТУ,
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 1732
В приказе четко написано, что должно соответствовать ДСТУ

В результатах проверки, четко написанно, что ему не соответствует.

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 7407
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21.05.2020 11:13 Відповісти
При чём тут приказ?
Это ТЗ должно разрабатываться в соответствии с приказом? Ну так впишите это в текст ТЗ.
А договор на выполнение работ в касестве приложений имеет ТЗ, смету и календарный план. И никаких приказов.
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21.05.2020 13:26 Відповісти
Все понятно. С вашим знанием процедуры поставки на вооружение и приемки по качеству, нет смысла вести дискуссию
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21.05.2020 13:30 Відповісти
При чём тут приёмка? Открой господарський кодекс и почитай, как документально оформляются такие сделки. А все эти военприёмки - это уже вишенки на тортик.
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21.05.2020 14:34 Відповісти
Не надо ля-ля - плита в бронежилете прикрывает только ЧАСТЬ тела - с боков, спины и тд - никакой плиты нет - там именно кевлар и этот кевлар ТОЖЕ должен обеспечивать защиту - не тот уровень, что передняя часть с плитой, но все же.
Именно по этой причине бронежилеты с плитами испытывали из Калаша, а без плит - из ПМ, тк пули ПМ обладают самой минимальной пробивной силой из всего спектра огнестрельного оружия, применяемого в ВСУ. И как выясняется - после дождика эти бронежилеты не держат даже пулю от ПМ (а значит - не защищают и от осколков) в бок или спину.
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20.05.2020 16:44 Відповісти
Изделие, изготовленное в соответствии с техзаданием должно соответствовать этому техзаданию. Вапросы?
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20.05.2020 20:11 Відповісти
Вопросы в коррупции, ибо это не изделие изготовлено в соответствии с техзаданием, а техзадание составлено под конкретное изделие конкретной фирмы.
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20.05.2020 21:14 Відповісти
Изделие соответствует техзаданию?
Какие претензии к изготовителю?
Дасвиданья!
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21.05.2020 10:59 Відповісти
Вообще нет - изделие не соответствует даже техзаданию, выписанному под издение. Ибо с техзадании и техописании указано, что бронежилеты должны работать после дождевания, а они не работают.
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21.05.2020 11:11 Відповісти
Текст - в студию!
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21.05.2020 13:23 Відповісти
Тебе ниже уже скинули текст, шланг дешевый.
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21.05.2020 17:35 Відповісти
Но там написано, что ты - идиот:

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 2192
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21.05.2020 20:31 Відповісти
А "виновата" "тая людына" которая заказала под производителя техзадание. НО эти персонажи НИКОГДА не "всплывают",хотя чего проще на бумаге фамилия разработчика техзадания. ПОЭТОМУ и "увиноватых" нет. Жилет по техзаданию разработан? Да. Вопросы? Нет виноватых. А если разобрался КТО,КАК и ПОЧЕМУ сделал именно ТАКОЕ техзадание тогда станет всё ясно. Но почему то в Украине НИ один правоохранительный орган НЕ интересует эти техзадания( особенно там где госденежки). Оно же и понятно если ответишь на вопрос для чего ТАК написали тогда и людей надо садить. А оно надо что бы заслуженные люди сидели. Лучше ещё денежек государственных потратить( у "специалистов") получить за и против и сделать томы дел для суда без всяких перспектив( и работа и нуль результата) ,конечно будут проблемы с декларированием на следующий год,да ничего,мама пенсионерка "соберёт пенсию и подарит" трохи зелени.Это ж можно?
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20.05.2020 06:32 Відповісти
На каждом техзадании справа вверху стоит "ЗАТВЕРДЖУЮ". И подпись.
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20.05.2020 10:54 Відповісти
Читайте документ, бронежилети не відповідають навіть ТУ виробника. В данному випадку Техзавданням можна вважати 541 наказ МО, який визначає якісні характеристики згідно ДСТУ.
ДСТУ передбачає обов'язкову водотривкість бронежилета, навіть після годинного занурення під воду.
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 8062

ТУ Виробника передбачає лише дождювання, але навіть і цього показника виробник не дотримався

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 4949

Крім того плити самі по собі прострілюються з АК-74, друге червоне з верху
Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 879
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20.05.2020 11:02 Відповісти
На каждый тендер есть КОНКРЕТНОЕ техзадание( можно считать) тут не проходит. И есть( как указывал комментатор Выше) утверждаю. Так тот кто на бумаге написал Утверждаю и те кто заказал( определил компетентность разработчиков ТЗ) и есть "увиноватыми".
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20.05.2020 15:03 Відповісти
Так ТЗ нормальное, просто производитель сделал иначе.
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21.05.2020 10:45 Відповісти
ИДИОТЫ !!!
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20.05.2020 09:05 Відповісти
На словах все мастера... https://www.facebook.com/temp3000/posts/3353510651343579?__tn__=-R А как вам проверка в бою? Вот же сволочи, решили отхватить кусок рынка! Кроме, как лживых тупых заявлений, больше никак конкуренцию не устранить?
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20.05.2020 21:24 Відповісти
По проверкам в бою - они устраивались десантниками одной бригады, которым были предоставлены бронежилеты 3х украинских производителей осенью 2018го года. И по результатам тестов в боевых условиях - поделка от ТЕМПа заняла почетное 3е место из 3х, но все равно контракт получил именно ТЕМП, тк ТЗ было выписано заинтересованными коррупционерами МО под ТЕМП.
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21.05.2020 01:14 Відповісти
Ребята, реально смешно! Ну видно же, что чистой воды ЗАКАЗУХА. Даже могу угадать, кто проплатил - Александр Довгий не без помощи конкурента Темп Максима Плехова. Они нашли друг друга) Конкуренция растёт, вот и обливают грязью. Выживают, как могут(
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20.05.2020 21:33 Відповісти
Какие мы всесильные, сделали заказуху целой комиссии с депутатами и международными экспертами... Реально смешно. Тут выложены результаты роботы комиссии Мин обороны
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21.05.2020 10:44 Відповісти
Не понятно в каких условиях проводилась эта експертиза Минобороны. Очень противоречивая статья.
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20.05.2020 21:53 Відповісти
Думаю, вопрос стоит в правильности использования. Это важно, ведь тогда никаких проблем не должно быть. А так, бронежилеты качественные и тому свидетельствуют многие лабораторные подтверждения.
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20.05.2020 22:00 Відповісти
Конечно, не использовать в дождь, и не ходить в атаку в пасмурную погоду, при попадание под дождь, сдаться в плен. И относительно лабораторных иследований, тут представлены результаты работы комиссии проверенные в двух лабораториях. Читайте верхнее красное.

Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий - Цензор.НЕТ 2496
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21.05.2020 10:42 Відповісти
Велика подяка ТЕМП за те, що вчасно поставили на
фронт бронежилети, більше 100 тисяч бронежилетів, які врятували не одне життя
Українського Воїна.
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20.05.2020 23:40 Відповісти
Лабораторные крысы в своих липовых отчетах напишут все что угодно. ТЕМП спас много жизней на фронте и прошел испытания в реальных боевых действиях, я думаю, это важнее.
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21.05.2020 00:02 Відповісти
А сколько НЕ спас? И сколько спасли бы жизней бронежилеты других производителей, если бы они были поставлены вместо Корсаров?
Может быть - харе уже спекулировать и нужно выбирать лучшее изделие для наших защитников?
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21.05.2020 01:17 Відповісти
https://www.facebook.com/dovgiy.a/videos/2581456298591755/ Подивіться це відео, щоб розуміти, як рятують життя броніки темпа
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21.05.2020 10:39 Відповісти
Експертиза в Мінобороні тепер нічого не варта. Там такі експерти, що видадуть будь який матеріал.
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21.05.2020 00:34 Відповісти
Відомо, що суд визнав те, що прокурора відсторонили за упередженість до справи і тиск на підприємство.
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21.05.2020 01:17 Відповісти
Ага за позовом Шахрая з ТЕМП 3000 в самий непідкупний суд України. Чи з цих документів випливає безпідставність звинувачень? Чи вам байдуже на життя тих, хто нас захищає?
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21.05.2020 10:47 Відповісти
Отечественную украинскую промышленность и тут уничтожают, все делают чтобы добить то, что осталось. Оборонке не дают нормально развиваться и спокойно работать в Украине.
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21.05.2020 01:42 Відповісти
Нащадкам катів Української
Нації, які зараз в Україні при владі вірити не можна, а Вам вдячність і повага
за охорону життя Українських Воїнів за надійними бронежилетами від куль.
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21.05.2020 02:31 Відповісти
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