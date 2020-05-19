Справа про бронежилети: експертиза Міноборони показала, що вони прострілювалися під час намокання і дощування, - директор "Балістики" Довгий. ДОКУМЕНТ
Печерський райсуд Києва відсторонив прокурора у справі про закупівлю бронежилетів. Водночас оприлюднено протоколи випробувань бронежилетів, проведені Міноборони. Експертиза показала, що бронежилети прострілюються і під час намокання, і під час дощування. Цю експертизу Міноборони намагалося приховати.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав директор компанії "Балістика" Олександр Довгий, передає Цензор.НЕТ. (Подаємо допис в авторській редакції)
"Важлива інформація по бронежилетам. Все тайне стає явним. Не дивлячись на те, що я не зміг отримати результати власної перевірки бронежилетів від Міністерства оборони, ці документи все одно потрапили до мене. Враховуючи їх зміст та те, що данні документи містять суспільно необхідну інформацію, я просто зобов'язаний їх опублікувати. Усі документи за посиланням. Тут я опублікую, лише те, на що, на мою думку, треба звернути особливу увагу", - розповів він.
"Можете кидати посилання тим, хто стверджував про підроблену експертизу ДБР, та висмоктані з пальця звинувачення. Нагадаю, що викладені документи, це внутрішня перевірка МО в двох своїх лабораторіях з залученням міжнародних експертів. Міністерство Оборони опублікувало, лише попередні результати експертизи в листопаді 2019 року, коли ж отримали повний звіт вирішили мабуть його приховати. Бо бронежилети поголовно при намоканні прострілювались, 2004-2018 рік навіть при дождюванні, тобто не відповідають навіть ТУ ТЕМП 3000 не те, що ДСТУ", - акцентував Довгий.
"Окремо зауважу на тому факті який не всі побачили. Але який згідно експертизи ДБР мав місце поголовно, та також відображений в експертизі МО. Бронеплити Корсара прострілюються з АК 74 патроном 7Н10, який є дуже розповсюдженим, та входить 4й клас по якому заявлений бронежилет. Не дивлячись на те, що в комплексі бронежилет витримав, випробування(згідно експертизи МО) ми всі знаємо, що плити з Корсарів витягують і використовують в плитоносках без кевларового підкладу, бо на плитах вказано, що вони 4го класу, а не 4й клас за умови використання підкладу. Це фактично наражає на смертельну небезпеку всіх тих, хто використовує плити ТЕМП 3000 в плитоносках, принаймні плити виробництва 2018 та початку 2019 року", - акцентував Довгий.
"Що ми бачимо по факту? Замість проведення рекламації, як написано в документі, МО продовжує намагатись купувати бронежилети в цього виробника, крім того цей виробник через фірми прокладки продовжує намагатись постачати свою продукцію в інші силові структури. І цьому мабуть не буде кінця, гроші, мабуть, не пахнуть. Крім того, ТЕМП 3000 пробує в суді розвалювати справу відводячи принципового прокурора з яким не вдалось домовитись. Нагадаю, цього прокурора спочатку відстороняв від справи Луценко, потім Рябошапка через передачу справи в НАБУ, і кожен раз їм це не вдавалось. Не зумівши закрити питання по лінії прокуратури, тепер ми бачимо намагання порішати через суд. В минулу п'ятницю Печерський суд прийняв відповідне рішення про відсторонення прокурора та слідчого від справи. В мене просто немає слів, щоб висловити своє обурення всією цією ситуацією. Як на мене поставка неякісних бронежилетів під час війни, та потім приховування цього факту немає виправдання", - резюмував Довгий.
"Дані документи містять суспільно необхідну інформацію, адже нам достеменно відомо, що існує практика серед військовослужбовців виймати бронеплити з бронежилетів Корсар, та використовувати їх окремо в складі плитоносок. Виходячи з вищевказаного, бронежилети щонайменше 2018 року виробництвА мають плити не стенделон, які самі по собі прострілються патроном 7Н10, та працюють лише в комплекті з балістичним пакетом. При цьому маркування плит цього не передбачає. Отже, це таке використання плит небезпечно для життя бійців, і приховування цієї інформації може мати фатальні наслідки", - йдеться на сайті "Балістики"
Нагадаємо, у червні цього року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.
5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошені підозри в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.
Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.
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А металл в бронежилете не со всех сторон - соответственно - на пробитие из ПМ бронежилеты тестировались без бронепластин - ведь бронежилет должен обеспечивать минимальную защиту и в тех местах, где бронепластины нет..
И ещё: ТУ на броники почитай. В интернете попадались)))
Тебе мало как зелень по контрабасу авиазапчастей обгадилась?
Но они ищут зрелища для тебе подобных))
Экспертиза и пробивается - тоже ничего не доказывает
А если батарейку вынуть из фонарика - она светить будет?
Фонари должны соответствовать не общим соображениям или желаниям участников игры "Зарница", а техзаданию на изготовление.
PS А "своего малыша" без меня балуй.
Какие претензии к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ?
Производитель, очевидно, подкупил должностных лиц МО, ибо иного объясненения, почему производитель ХУДШЕГО бронежилета получил контракт на конкурсе, который был составлен специально под этого производителя - нет.
Кроме того - производитель не выдержал даже требований, указанных в своем собственном ТУ!
А кроме того - производитель поставил на фронт бронежилеты, которые по факту после любого дождика превращаются в плитоноски, защищаюшие исключительно грудную клетку и не обеспечивающие абсолютно никакой защиты с боков и спины!
Вопрос "специально написанных требований под исполнителя" не имеет НИКАКОГО отношения к ответственности исполнителя по подписанному договору.
Разбирайся с теми, кто ПОДПИСАЛ такое техзадание к договору на производство.
Чему вас в школе учили?
В приказе четко написано, что должно соответствовать ДСТУ
В результатах проверки, четко написанно, что ему не соответствует.
Это ТЗ должно разрабатываться в соответствии с приказом? Ну так впишите это в текст ТЗ.
А договор на выполнение работ в касестве приложений имеет ТЗ, смету и календарный план. И никаких приказов.
Именно по этой причине бронежилеты с плитами испытывали из Калаша, а без плит - из ПМ, тк пули ПМ обладают самой минимальной пробивной силой из всего спектра огнестрельного оружия, применяемого в ВСУ. И как выясняется - после дождика эти бронежилеты не держат даже пулю от ПМ (а значит - не защищают и от осколков) в бок или спину.
Какие претензии к изготовителю?
Дасвиданья!
ДСТУ передбачає обов'язкову водотривкість бронежилета, навіть після годинного занурення під воду.
ТУ Виробника передбачає лише дождювання, але навіть і цього показника виробник не дотримався
Крім того плити самі по собі прострілюються з АК-74, друге червоне з верху
фронт бронежилети, більше 100 тисяч бронежилетів, які врятували не одне життя
Українського Воїна.
Может быть - харе уже спекулировать и нужно выбирать лучшее изделие для наших защитников?
Нації, які зараз в Україні при владі вірити не можна, а Вам вдячність і повага
за охорону життя Українських Воїнів за надійними бронежилетами від куль.