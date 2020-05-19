Окупаційний суд Криму вимагає примусово доставити на засідання звільненого з полону Бекірова

19 травня в так званому "Центральному районному суді Сімферополя" продовжився розгляд матеріалів кримінальної справи щодо Едема Бекірова, який раніше було призупинено.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Кримська солідарність, інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя" Сергій Деменок ухвалив доставити чоловіка в "суд" примусово.

"На цьому засіданні прокурор заявила клопотання про примусовий привід, незважаючи на документи, які надав захист, про те що він вже і не зареєстрований у Сімферополі, а зареєстрований в Новоолексіївці, масу медичних документів про те, що він проходив і проходить лікування, в тому числі стаціонарне, і операції на території України. Зараз він входить до групи ризику, і будь-які відвідування будь-яких громадських місць йому суворо заборонені лікарями", - зазначив адвокат Едема Бекірова Олексій Ладін.

"Суд" проігнорував аргументи захисту, мотивуючи своє рішення тим, що він не довіряє копіям захисту, оригінали надані не були і задовольнив клопотання звинувачення про примусовий привід на 22 травня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста Бекірова, - адвокат Ладін

Нагадаємо, житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими окупантами на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів. У тому числі і Едем Бекіров.

Після повернення Едему Бекірову провели кілька операцій.

Раніше окупаційний суд Криму призупинив справу звільненого з російських катівень кримськотатарського активіста Бекірова.