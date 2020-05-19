Інтерв'ю з Гіркіним не дає нічого нового. Розслідування щодо нього завершено у 2019-му, вручено підозру, - Луценко. ДОКУМЕНТ
Інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з терористом Ігорем Гіркіним не несе в собі жодної цінності, оскільки справу Гіркіна розслідувано, а доказів його злочинів теж вистачає.
Про це пише у фейсбуці ексгенпрокурор України Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.
"Це інтерв‘ю (як і десятки інших) долучать до кримінальних справ Гіркіна. Але нічого нового воно слідству не дасть.
Хоча б тому, що справа Гіркіна про збиття авіалайнера МН17 - вже у голландському суді. З достатньою кількістю доказів, включно з перехопленими українськими спецслужбами розмовами Гіркіна, Константінова, Суркова.
Справа про терористичні злочини Гіркіна в ході агресивної війни на Донбасі - теж давно завершена українською військовою прокуратурою. У січні 2019 йому вручена підозра", - зазначає Луценко.
Луценко зауважив, що якби "в Україні був механізм in absentia - заочного правосуддя, ми б уже рік демонстрували всьому світу злочини російського агресора".
Ексгенпрокурор також опублікував довідку про закінчене в січня 2019 року слідство щодо Гіркіна.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.
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Интервью прозвучало в очень нужный момент, оно фактически оправдывает агрессию Путина в Украине. Это оправдательная речь на суде РФ устами Гиркина. Возникает серьезное подозрение что Гордона завербовало ФСБ для этого интервью, или, возможно, использовали в темную.
Все прекрасно понимают, что без отмашки сверху, Гиркин не пошел бы на это тнтервью.
Первый пошел ↑
Вот сєйчас-настоящій пракурор,профі.
І Луценко не правий.З цього інтерв'ю ми дізнались :
"1) Гіркін ворог - але ворог благородний;
2) Воював Гіркін не на гроші Кремля, а всього лише за гроші мільярдера Молофєєва. Така собі приватна кампанія. Плюс, канєшна, воєнторг, де можна купити все. Російська влада, принаймні до Іловайська - з Україною не воювала;
3) Планів не мала жодна зі сторін, усі воювали по наїтію, а значить ніяких планів Кремля проти України не було - це все народна революція проти хунти.
4) В Україні громадянська війна, бо (ну ми ж уже ж повірили в чесність і благородство Гіркіна) 90% ополченців у Словянську - були за паспортом громадянами України;
5) Малазійський боїнг збили українські військові.
6) Зеленський не справиться, хоч може і має гарні наміри."https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
До речі: - Юрік, коли повертаєшся? Англійську вже вивчив?