Інтерв'ю з Гіркіним не дає нічого нового. Розслідування щодо нього завершено у 2019-му, вручено підозру, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Інтерв'ю журналіста Дмитра Гордона з терористом Ігорем Гіркіним не несе в собі жодної цінності, оскільки справу Гіркіна розслідувано, а доказів його злочинів теж вистачає.

Про це пише у фейсбуці ексгенпрокурор України Юрій Луценко, передає Цензор.НЕТ.

"Це інтерв‘ю (як і десятки інших) долучать до кримінальних справ Гіркіна. Але нічого нового воно слідству не дасть.

Хоча б тому, що справа Гіркіна про збиття авіалайнера МН17 - вже у голландському суді. З достатньою кількістю доказів, включно з перехопленими українськими спецслужбами розмовами Гіркіна, Константінова, Суркова.

Справа про терористичні злочини Гіркіна в ході агресивної війни на Донбасі - теж давно завершена українською військовою прокуратурою. У січні 2019 йому вручена підозра", - зазначає Луценко.

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Луценко зауважив, що якби "в Україні був механізм in absentia - заочного правосуддя, ми б уже рік демонстрували всьому світу злочини російського агресора".

Ексгенпрокурор також опублікував довідку про закінчене в січня 2019 року слідство щодо Гіркіна.







Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

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