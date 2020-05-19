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Новини Коронавірус і карантин
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Мешканець Кременчука про лікування хворих на коронавірус: "Брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував!" - ЗМІ

Мешканець Кременчука про лікування хворих на коронавірус:

Мешканець Кременчука розповів, що лежав у лікарні з пневмонією і підозрою на коронавірус, але не отримав безкоштовне лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Телеграф".

Як пише видання, керівник кременчуцького управління охорони здоров'я Максим Середа стверджував, що пацієнтів з підозрою на коронавірус, коронавірусом та пневмоніями лікують безкоштовно і ліки вони не купують. Мешканець Кременчука Сергій заявляє, що це неправда, він більшу частину ліків купував сам. На підтвердження він надав чеки на медпрепарати.

Мешканець Кременчука про лікування хворих на коронавірус: Брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував! - ЗМІ 01

Зазначається, що Сергій під час карантину захворів на пневмонію і потрапив в інфекційне відділення лікарні "Кременчуцька". У нього, як і у інших пацієнтів з пневмонією, брали проби на коронавірусну інфекцію.

"Прочитав у фейсбуці, що Середа розповідає, що всіх лікують безкоштовно. Та ні, пацани, це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував. У мене до лікарів претензій немає - дякую, вилікували, але у них же нічого немає! Вони мені казали: все, що у нас є, ми тобі даємо, а більше у нас немає", - розповів мешканець Кременчука.

Мешканець Кременчука про лікування хворих на коронавірус: Брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував! - ЗМІ 02

Сергій повідомив, що з ним в одній палаті інфекційного відділення перебував пацієнт, який теж лікувався за свій рахунок.

"Нам тільки пробіотик давали безкоштовно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "Таміфлю", "Серрата", все інше купується за гроші ... "Левофлоксацин" давали безкоштовно, це крапельниця, ще глюкоза була безкоштовна, теж крапельниця. А далі все за мої гроші - "Серрата" платна, "Пульмобріз" платний, "Таміфлю" теж платний. "Азитроміцин" теж платний", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центральній районній лікарні Кременчука 43 медпрацівники заразилися коронавірусом - медустанову закрили

Автор: 

карантин (18172) Кременчук (293) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+25
Петъя прекрати!
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19.05.2020 15:16
+20
Брехня! Степанов не может постоянно врать!...
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19.05.2020 15:17
+18
Як несподівано..😏
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19.05.2020 15:17
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Петъя прекрати!
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19.05.2020 15:16 Відповісти
А при Параше по другому было, никто не покупал лекарств для собственного лечения
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19.05.2020 15:19 Відповісти
конєчна!

порося всі останні труси і сорочки попродавало на медицину!
(ну, не свої з супрун, зрозуміло, а українців)
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19.05.2020 19:28 Відповісти
Это фсё Юлька - варофка...
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19.05.2020 15:19 Відповісти
Як несподівано..😏
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19.05.2020 15:17 Відповісти
на днях врачам, вместо очередной обещанной прошмыгалем выплаты 300% - выдали грамоты
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19.05.2020 15:39 Відповісти
Я би не дуже здивувався..бо совок так і не закінчився..
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19.05.2020 15:41 Відповісти
і квитки на 95 квартал....
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19.05.2020 15:57 Відповісти
квитки зажали, а грамоты - дали, инфа 100500%
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19.05.2020 19:41 Відповісти
Брехня! Степанов не может постоянно врать!...
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19.05.2020 15:17 Відповісти
🤡🤢💩🎪Вся зельцманоидная шваль , як не брехнэ ,так не дихнэ !
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19.05.2020 16:06 Відповісти
Ну Степанов же не из клана Пети позеленел..правильно
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19.05.2020 18:03 Відповісти
но и не врать он не может все нужное ушло нужным людям а остальное как кто виживет
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19.05.2020 18:19 Відповісти
так а шо не так? голосовали-то вы разве не за это? вы ж говорили - та ничего, научатся. вот учатся, на вас естественно, а вы думали на ком будут учиться?
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19.05.2020 15:18 Відповісти
А то год или два назад было как-то иначе? Голосовали как раз ПРОТИВ этого - но ничего не изменилось.
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19.05.2020 16:38 Відповісти
а шо ж такое? почему ничего не изменилось? аяяяяй, обманул Зєлєнскій, да?? какая неожиданность! ну кто бы мог подумать! это же никто не знал, и не догадывался, и не предупреждал! не, ну зато баригу, марадьора убрали!
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19.05.2020 16:53 Відповісти
Меня нет, не обманул - я за Гриценко голосовал, а не за Зеленского.

И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью.
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19.05.2020 16:56 Відповісти
ну тут мы уже упираемся в извечную проблему куриной слепоты зе-єлєктората. дело в том, что адекватные люди еще до появления вообще проекта Зэ на политической арене уже видели реализацию этого плана кремля - тотальная лживая зрада - все плохо, плохо, плохо, везде коррупция, зрада. При этому все достижения (а они огромны) - игнорировались, нивелировались, высмеивались. Таким образом целенаправленно была привита ненависть к проукраинской власти. Дальше уже было очевидно появление абсолютно зависимой фигуры, типа "нового лица", которое фактически будет действовать в интересах кремля. именно так и произошло. это читалось еще года 3 назад, причем очевидно читалось. Но зебилы, а как видим - и не только они, до сих пор этого не увидели.
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19.05.2020 17:08 Відповісти
Ты тут упираешься в извечную проблему своей собственной слепоты и нежеланию отходить от постулатов твоей методички, ибо я тебе лично уже раз надцать, начиная с мая 2019го писал, что я не голосовал за Зе, то есть - не являють зе-электоратом ни в чем.
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19.05.2020 17:22 Відповісти
ну я же написал "Но зебилы, а как видим - и не только они, до сих пор этого не увидели".
А кроме того - ведь зе-електорат это вовсе не обязательно те, кто голосовал за Зєлєнского. Єто (как и зебильі) - уже выражение устоявшееся, означающее в целом электоральную недальновидность и неразборчивость, внушаемость и неспособность противостоять популизму и пропаганде, отсутствие критического мышления.
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19.05.2020 17:47 Відповісти
В отсутствии критического мышления в первую очередь можно обвинить именно ярых сторонников Потрошка, не терпящих его ЗАСЛУЖЕННОЙ критики.
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19.05.2020 17:51 Відповісти
сторонники Порошенка как раз адекватные люди и всегда адекватно воспринимают ЗАСЛУЖЕННУЮ критику.
но критику в стиле "барыга, марадьор, мальдьдивские офшоры, брата убил, липецкая фабрика" - это, извините, бред сивой кобылы.
В то же время - сторонники Порошенко недоумевают по причине нивелирования и игнорирования реальных достижений и реформ - экономического роста, децентрализации, банковской реформы, медицинской реформы первички, построения сильной армии, давления на агрессора во всех международных судах и органах, получение томоса и прочее.
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19.05.2020 17:56 Відповісти


Расскажешь кому другому - я уже столько раз сталкивался с абсолютными неадекватами среди сторонников Порошенко, что твое неадекватное вранье читать мне просто смешно.
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19.05.2020 17:59 Відповісти
ты не согласен с перечисленными выше достижениями команды Порошенко? можешь назвать хоть 1 аналогичное по значимости достижение команды Зєлєнского?
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19.05.2020 18:10 Відповісти
я понимаю, шо ті как бі не голосовал за Зєлєнского, но ты же написал:
"И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью."
так вот я интересуюсь, как там вторая куча говна, сделала хоть отдаленно что-то такое же позитивное, что сделала "первая куча"?
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19.05.2020 18:18 Відповісти
Йоооууу... Эпик фэйл в квадранте! Ну да ладно, неважно за кого, главное против Порошенко! Хотя лично я тебе не верю, сейчас многие голосовавшие за Зебила так говорят.
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19.05.2020 17:15 Відповісти
"Ну да ладно, неважно за кого"

Как раз важно, потому я голосовал именно за Гриценко, ибо у него была хорошая команда профессионалов - практически готовый кабмин, у него была программа и по сравнению с остальными он смотрелся наименее зашкваренно.

"сейчас многие голосовавшие за"
Я это же писал и год назад тут - и эту вашу песню про "сейчас многие" читаю тут где-то с июня 2019го.
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19.05.2020 17:20 Відповісти
И во втором туре тоже за Крепкого хозяйственника и сильного Професионала?
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19.05.2020 18:32 Відповісти
Зовсім оборзєвші ! Ти хто такий ? Депутат ? З Кабміну ? З ОПи ? Може піп рпц ?
Вставляй в носа цак і радій,що добрий міністр Стєпанов хоч так тебе дозволяє лікувати !
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19.05.2020 15:20 Відповісти
проте, арахам подивився на стєпанова - і побачив видатного міністра зравохранястра
не буде ж він брехати, правда?
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19.05.2020 15:21 Відповісти
Господа, каламбур: "Лечиться даром - даром лечиться"..
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19.05.2020 15:23 Відповісти
Город Киев. два года назад врачи боялись больному сказать, что нужно купить лекарства. Сегодня - лекарств нет - нет денег - идите домой. в больницах Киева только кормят хорошо за счет киевского бюджета. такой себе симбиоз мэра Киева и зеленых мразей - "мы вас кормим, благодарите нас, а нет денег - это все зеленые мрази".
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19.05.2020 15:28 Відповісти
Поэтому врачи и были против реформы, что бы "деньги ходили за врачом"...
Наши врачи, в основной своей массе, окончили институты по блату и вообще учиться не хотят и в дальнейшем, а хотят только брать взятки не напрягаясь и не леча!
Если останутся только хорошие врачи, у которых хотят лечиться люди, то куда деться всем блатным? И взятки брать хочется!
Вот отсюда и "доктор смерть" появился при Порохе!
Старая система сопротивлялась всеми фибрами души!
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19.05.2020 15:59 Відповісти
"Город Киев. два года назад врачи боялись больному сказать, что нужно купить лекарства."

Не бреши. 2 года назад мой тесть попал с инсультом в Александровскую больницу - каждый день нам выдавали список лекарств, которые нужно купить от 1000 грн и выше - даже физраствор - и тот нужно было покупать, от государства не было вообще НИЧЕГО.
Операцию тоже нужно было оплачивать - и медикаменты, и работу хирурга.
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19.05.2020 16:35 Відповісти
прибыльный бизнес, правда?
вот поэтому реформу зебилье и зарезало, своими лобистами...
а вы и дальше визжите, про "доктора смерть"!
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19.05.2020 17:49 Відповісти
Цитату, где я "вижжал про доктора смерть".
Ибо Супрун - чуть ли не единственный министр (ио) при Порошенко, к кому я относился с уважением за реальные реформы.
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19.05.2020 17:54 Відповісти
не вы лично, а зебильё.
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19.05.2020 18:00 Відповісти
Не-не - ты писал, обращаясь ко мне "вы дальше визжите", так что не съезжай, дебилье.
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19.05.2020 18:03 Відповісти
Ну и ходи обиженный!
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19.05.2020 18:22 Відповісти
Бред полный. Чеки стремные. Почему два чека на "тамифлю" в одной аптеке и с разницей в 3 минуты. Нельзя было покупать одним чеком? И кто пневмонию лечит "тамифлю"? Весь курс лечения, я так полагаю, состоял из ибупрофена, серраты, и тамифлю. Этим набором вообще хоть что-то можно вылечить?
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19.05.2020 15:32 Відповісти
Ну Юля ж лечила
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19.05.2020 15:38 Відповісти
Люди искали где дешевле. А что не так? Возле больниц по 10 аптек кормится.
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19.05.2020 16:01 Відповісти
Одна и та же аптека, два чека, разница три минуты.
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19.05.2020 16:03 Відповісти
забыл - докупил.
купил - сравнил - докупил.... аптеки бывают в холах, дверь в дверь.
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19.05.2020 17:47 Відповісти
Вот поэтому они и списывают много смертей на корону, чтобы потом бабло якобы за лечение распихать по своим карманам.
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19.05.2020 15:34 Відповісти
Платно було завжди - при всіх керманичах, незалежно від кольору і партій. Тут чеків на 1200гр. з хвостиком, ще дешево відбувся. З Одеси писали про 10-15 тис. гривень.
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19.05.2020 15:38 Відповісти
Так наше правительство отсчитальсь, что лечение бесплатно и деньги выделены...... как так то...
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19.05.2020 16:02 Відповісти
Платно даже при совке было. Простые препараты были, а вот что посложнее, то врач писал на бумажке и начинался поиск "по блату". Сейчас хоть в аптеке можно купить, а не бегать искать по закромах родины
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19.05.2020 16:08 Відповісти
В 90-х біля аптек стояли бариги з дефіцитами
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19.05.2020 16:09 Відповісти
ви мабуть народилися вже після 90х
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19.05.2020 19:33 Відповісти
1967
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19.05.2020 20:06 Відповісти
Після 90-х у мене син народився.
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19.05.2020 20:07 Відповісти
ну, і які там "бариги біля аптек"?

для чього цю фантастику писати?
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19.05.2020 21:32 Відповісти
хіба що порошенко у вас під аптекою поштучно цигарками підбарижував,
але я і його не зустрічав
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19.05.2020 21:35 Відповісти
Сам особисто знав таку людину.
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19.05.2020 22:15 Відповісти
Ви як з Місяця приземлились. Біля великих аптек крутились люди, які мали дефіцитні ліки. Що тут незрозуміло? То був приблизно 1993-1995 роки.
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19.05.2020 22:14 Відповісти
можливо, ви з іншого регіону, я з Заходу. В 90-х роках дійсно були проблеми з деякими ліками, але вони вирішувалися у інший спосіб і без переплат. Шукали і знаходили. В Києві було краще постачання, в крайньому випадку звідти привозили.
"Біля великих аптек..." Яких це "великих"? Триповерхових? Це ви з Місяця прилетіли. У вас навіть нема уяви, щоб замислитись, який асортимент мав бути у такого казкового "бариги", або який ідіот купить ліки з рук у незнайомої людини з сумнівною репутацією ?? Хіба що трамадол якийсь наркомани так купують. Такий і був ваш той "знайомий". Іншого пояснення тут не маю.
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20.05.2020 17:54 Відповісти
Всі знають, що в ті часи барижили ліками, оди ви не знаєте. )))
Хоча ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
І до речі, я лікар.
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20.05.2020 18:55 Відповісти
Брехня! Я перепитав знайомих лікарів. Вони підтвержують те, що я сам пам'ятаю.
Ліки були всі , що потрібні, а якщо не було- виписували і їх привозили.
Які ліки конкретно ви купували у бариг, лікар? Пірімідон?

Барижили лиш наркоторгівці. Можливо, тому у вас це і залишило відбиток в НС?
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21.05.2020 13:02 Відповісти
дурник ти
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21.05.2020 13:09 Відповісти
значить правда.
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21.05.2020 14:44 Відповісти
Якщо ти в житті далі свого райцетру не виїжджав, то нема що навіть говорити
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21.05.2020 15:00 Відповісти
плюс "добровольные" сборы на больницу которые варьируются от 20 грн. до 1500 грн.
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19.05.2020 15:53 Відповісти
Взагалі в природі нема нічого безплатного. Завжди хтось має платити. Оскільки держава бідна і нездатна, платити (чи доплачувати) приходиться пацієнту.
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19.05.2020 16:08 Відповісти
https://censor.net/user/455868 Держава не бідна, а обікрадена і не "нездатна", а забили болт, на народ.
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19.05.2020 16:25 Відповісти
Держава не бідна, а обікрадена

Умер Данила? Нет, его болячка задавила.
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19.05.2020 16:36 Відповісти
https://censor.net/user/462105 А Ви, шановний, різницю не бачите? В 1991 р. Україна була багатою державою, із розвиненою промисловістю. А зараз, в результаті діяльності крадіїв, на найвищих щаблях влади - найбідніша в Європі.
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19.05.2020 17:05 Відповісти
Для когось и Зе ПреЗедент
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19.05.2020 17:26 Відповісти
я вибачєюсь, а чого в "багатій державі з розвиненою промисловістю" в 1991 році я жив так хєрово?? ось прям реально - хєрово, просто пць! і не тільки я, а в принципі усі. не було, що вдягти, що їсти, нормального не було нічого. І чому в розкраденій державі, найбіднішій в Європі зараз я живу набагато краще, аніж в 1991? при чому я пересічний громадянин, не дотичний до органів влади чи ще до чогось, звичайний службовець.
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19.05.2020 18:15 Відповісти
Це якраз безкоштовна совєцька медицина. Тих хто буде заперечувати, жалітися або скаржитись, що доводиться за свої гроші ліки купувати перебуваючи на госпіталізації, треба висилати в Сибір ліс рубать, як це робили комуняки. А коли грошей буде не вистачати, замість знеболювання згадуйте "доктора-смерть" Супрун, яка насмілилась цю прекрасну систему зламати. 73% довбойобів...
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19.05.2020 16:11 Відповісти
https://censor.net/user/383303 Закрий пащеку, гівно. Ти хоч бачив ту радянську медицину? Ніхто не помирав, від щеплення, операції робили безкоштовно і ніхто не давав список, із ліків, бинтів і на лапу, лікарям.
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19.05.2020 16:29 Відповісти
Розсмішив. Тобі скільки рочків?
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19.05.2020 16:41 Відповісти
Ти мені?
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19.05.2020 16:47 Відповісти
ой дурак...
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19.05.2020 17:46 Відповісти
Могли нічого не купувати та лікуватись безплатно як чесні громадяни без куплених ліків і померти без всякої корупції.
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19.05.2020 16:21 Відповісти
Ну і що таке подозрєніє на каронавірус??? Чого це всі повинні оплатити твоє лікування? Менше курив би може б і не хворів. Вас таких багато. Точно, порохнявий виборець
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19.05.2020 19:13 Відповісти
Проблема в том, что больному - страшно, и его легко взять на понт.
Где протокол лечения?
Кто знает, на ЧТО заложены бюджетные деньги?
А вы уверены, что даже если бюджетные деньги заложены - врачи не придут к вам с "добровольным пожертвованием"?
Слава бесплатной медицине!
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19.05.2020 19:39 Відповісти
Ну,який в жопу Таміфлю!!!Цю парашу Юля пхала за свого прем'єрства.Афера всіх віків!!!Хвороба не заражніша за кір,чи інші.
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19.05.2020 21:57 Відповісти
Дык мордой не вышел на бесплатно
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21.05.2020 14:52 Відповісти
 
 