Мешканець Кременчука про лікування хворих на коронавірус: "Брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував!" - ЗМІ
Мешканець Кременчука розповів, що лежав у лікарні з пневмонією і підозрою на коронавірус, але не отримав безкоштовне лікування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Телеграф".
Як пише видання, керівник кременчуцького управління охорони здоров'я Максим Середа стверджував, що пацієнтів з підозрою на коронавірус, коронавірусом та пневмоніями лікують безкоштовно і ліки вони не купують. Мешканець Кременчука Сергій заявляє, що це неправда, він більшу частину ліків купував сам. На підтвердження він надав чеки на медпрепарати.
Зазначається, що Сергій під час карантину захворів на пневмонію і потрапив в інфекційне відділення лікарні "Кременчуцька". У нього, як і у інших пацієнтів з пневмонією, брали проби на коронавірусну інфекцію.
"Прочитав у фейсбуці, що Середа розповідає, що всіх лікують безкоштовно. Та ні, пацани, це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував. У мене до лікарів претензій немає - дякую, вилікували, але у них же нічого немає! Вони мені казали: все, що у нас є, ми тобі даємо, а більше у нас немає", - розповів мешканець Кременчука.
Сергій повідомив, що з ним в одній палаті інфекційного відділення перебував пацієнт, який теж лікувався за свій рахунок.
"Нам тільки пробіотик давали безкоштовно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "Таміфлю", "Серрата", все інше купується за гроші ... "Левофлоксацин" давали безкоштовно, це крапельниця, ще глюкоза була безкоштовна, теж крапельниця. А далі все за мої гроші - "Серрата" платна, "Пульмобріз" платний, "Таміфлю" теж платний. "Азитроміцин" теж платний", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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порося всі останні труси і сорочки попродавало на медицину!
(ну, не свої з супрун, зрозуміло, а українців)
И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью.
А кроме того - ведь зе-електорат это вовсе не обязательно те, кто голосовал за Зєлєнского. Єто (как и зебильі) - уже выражение устоявшееся, означающее в целом электоральную недальновидность и неразборчивость, внушаемость и неспособность противостоять популизму и пропаганде, отсутствие критического мышления.
но критику в стиле "барыга, марадьор, мальдьдивские офшоры, брата убил, липецкая фабрика" - это, извините, бред сивой кобылы.
В то же время - сторонники Порошенко недоумевают по причине нивелирования и игнорирования реальных достижений и реформ - экономического роста, децентрализации, банковской реформы, медицинской реформы первички, построения сильной армии, давления на агрессора во всех международных судах и органах, получение томоса и прочее.
Расскажешь кому другому - я уже столько раз сталкивался с абсолютными неадекватами среди сторонников Порошенко, что твое неадекватное вранье читать мне просто смешно.
"И да, если стоит выбор между двумя одинаковыми кучами говна, одно из которых уже было президентом, а другое - нет, лучше сделать выбор в пользу второго, тк переизбирать говно, то есть поощрять его после всей лажи - это уже за гранью."
так вот я интересуюсь, как там вторая куча говна, сделала хоть отдаленно что-то такое же позитивное, что сделала "первая куча"?
Как раз важно, потому я голосовал именно за Гриценко, ибо у него была хорошая команда профессионалов - практически готовый кабмин, у него была программа и по сравнению с остальными он смотрелся наименее зашкваренно.
"сейчас многие голосовавшие за"
Я это же писал и год назад тут - и эту вашу песню про "сейчас многие" читаю тут где-то с июня 2019го.
Вставляй в носа цак і радій,що добрий міністр Стєпанов хоч так тебе дозволяє лікувати !
не буде ж він брехати, правда?
Наши врачи, в основной своей массе, окончили институты по блату и вообще учиться не хотят и в дальнейшем, а хотят только брать взятки не напрягаясь и не леча!
Если останутся только хорошие врачи, у которых хотят лечиться люди, то куда деться всем блатным? И взятки брать хочется!
Вот отсюда и "доктор смерть" появился при Порохе!
Старая система сопротивлялась всеми фибрами души!
Не бреши. 2 года назад мой тесть попал с инсультом в Александровскую больницу - каждый день нам выдавали список лекарств, которые нужно купить от 1000 грн и выше - даже физраствор - и тот нужно было покупать, от государства не было вообще НИЧЕГО.
Операцию тоже нужно было оплачивать - и медикаменты, и работу хирурга.
вот поэтому реформу зебилье и зарезало, своими лобистами...
а вы и дальше визжите, про "доктора смерть"!
Ибо Супрун - чуть ли не единственный министр (ио) при Порошенко, к кому я относился с уважением за реальные реформы.
купил - сравнил - докупил.... аптеки бывают в холах, дверь в дверь.
для чього цю фантастику писати?
але я і його не зустрічав
"Біля великих аптек..." Яких це "великих"? Триповерхових? Це ви з Місяця прилетіли. У вас навіть нема уяви, щоб замислитись, який асортимент мав бути у такого казкового "бариги", або який ідіот купить ліки з рук у незнайомої людини з сумнівною репутацією ?? Хіба що трамадол якийсь наркомани так купують. Такий і був ваш той "знайомий". Іншого пояснення тут не маю.
Хоча ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
І до речі, я лікар.
Ліки були всі , що потрібні, а якщо не було- виписували і їх привозили.
Які ліки конкретно ви купували у бариг, лікар? Пірімідон?
Барижили лиш наркоторгівці. Можливо, тому у вас це і залишило відбиток в НС?
Умер Данила? Нет, его болячка задавила.
Где протокол лечения?
Кто знает, на ЧТО заложены бюджетные деньги?
А вы уверены, что даже если бюджетные деньги заложены - врачи не придут к вам с "добровольным пожертвованием"?
Слава бесплатной медицине!