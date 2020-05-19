Мешканець Кременчука про лікування хворих на коронавірус: "Брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував!" - ЗМІ

Мешканець Кременчука розповів, що лежав у лікарні з пневмонією і підозрою на коронавірус, але не отримав безкоштовне лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Телеграф".

Як пише видання, керівник кременчуцького управління охорони здоров'я Максим Середа стверджував, що пацієнтів з підозрою на коронавірус, коронавірусом та пневмоніями лікують безкоштовно і ліки вони не купують. Мешканець Кременчука Сергій заявляє, що це неправда, він більшу частину ліків купував сам. На підтвердження він надав чеки на медпрепарати.

Зазначається, що Сергій під час карантину захворів на пневмонію і потрапив в інфекційне відділення лікарні "Кременчуцька". У нього, як і у інших пацієнтів з пневмонією, брали проби на коронавірусну інфекцію.

"Прочитав у фейсбуці, що Середа розповідає, що всіх лікують безкоштовно. Та ні, пацани, це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував. У мене до лікарів претензій немає - дякую, вилікували, але у них же нічого немає! Вони мені казали: все, що у нас є, ми тобі даємо, а більше у нас немає", - розповів мешканець Кременчука.

Сергій повідомив, що з ним в одній палаті інфекційного відділення перебував пацієнт, який теж лікувався за свій рахунок.

"Нам тільки пробіотик давали безкоштовно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "Таміфлю", "Серрата", все інше купується за гроші ... "Левофлоксацин" давали безкоштовно, це крапельниця, ще глюкоза була безкоштовна, теж крапельниця. А далі все за мої гроші - "Серрата" платна, "Пульмобріз" платний, "Таміфлю" теж платний. "Азитроміцин" теж платний", - розповів він.

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