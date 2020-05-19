У Мінреінтеграції хочуть забезпечити переселенцям і жителям окупованих територій доступ до держпослуг через мобільний додаток "Е-резидент"

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України має намір створити мобільні додатки для тимчасово переміщених осіб і громадян України, які проживають на окупованих територіях, для доступу до різних державних послуг.

"Забезпечити максимальний доступ для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території до адміністративних, соціальних, освітніх послуг через систему онлайн-доступу шляхом розробки і впровадження проєкту "Е-резидент", - йдеться в драфті проєкту програми діяльності Мінреінтеграції, який опублікований на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Також у відомстві у співпраці з Міністерством цифрової трансформації планують до кінця 2021 року створити електронні кабінет і мобільний додаток для тимчасово переміщених осіб з можливостями створення електронної довідки переселенця, формування черги на житло, інформацією про пільги, надання гуманітарної допомоги.

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Крім того, до кінця 2022 року передбачається створення електронного кабінету і мобільного застосунку для громадян, які проживають на окупованих територіях, з можливостями отримання електронних свідоцтв про народження, індикаційного номеру і реєстрації правових актів.