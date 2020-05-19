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Новини Біженці з Криму та Донбасу Окуповані території - Крим і Донбас
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У Мінреінтеграції хочуть забезпечити переселенцям і жителям окупованих територій доступ до держпослуг через мобільний додаток "Е-резидент"

У Мінреінтеграції хочуть забезпечити переселенцям і жителям окупованих територій доступ до держпослуг через мобільний додаток

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України має намір створити мобільні додатки для тимчасово переміщених осіб і громадян України, які проживають на окупованих територіях, для доступу до різних державних послуг.

"Забезпечити максимальний доступ для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території до адміністративних, соціальних, освітніх послуг через систему онлайн-доступу шляхом розробки і впровадження проєкту "Е-резидент", - йдеться в драфті проєкту програми діяльності Мінреінтеграції, який опублікований на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Також у відомстві у співпраці з Міністерством цифрової трансформації планують до кінця 2021 року створити електронні кабінет і мобільний додаток для тимчасово переміщених осіб з можливостями створення електронної довідки переселенця, формування черги на житло, інформацією про пільги, надання гуманітарної допомоги.

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Крім того, до кінця 2022 року передбачається створення електронного кабінету і мобільного застосунку для громадян, які проживають на окупованих територіях, з можливостями отримання електронних свідоцтв про народження, індикаційного номеру і реєстрації правових актів.

Автор: 

Донбас (22354) ІТ-індустрія (718) Міністерство реінтеграції (500)


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Може назва "НЕ резидент", хтось загубив першу літеру?
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19.05.2020 15:24 Відповісти
А може відразу Е--шпигун?
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19.05.2020 15:25 Відповісти
В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ к госуслугам через мобильное приложение "Е-резидент" - Цензор.НЕТ 2390
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19.05.2020 15:25 Відповісти
а ё-прєзідєнт є?
а має бути!
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19.05.2020 15:27 Відповісти
а нафига жителю славного лугандона, обладателю лугандонского и рассейского аусвайса доступ к украинским ресурсам? вперед в нарассеюшку
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19.05.2020 15:43 Відповісти
Для меня это прежде всего означает улучшение возможностей доступа к украинским услугам террористов-людоедов. Каждая новая администрация этого непонятного для любого украинца министерства, старается сделать его министерством оккупации всей Украины.
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19.05.2020 17:39 Відповісти
Вы этим предателям Родины сразу паспорта выдайте скотомацкальского образца, вот такие каждому дамбасу позорному:
У Мінреінтеграції хочуть забезпечити переселенцям і жителям окупованих територій доступ до держпослуг через мобільний додаток "Е-резидент" - Цензор.НЕТ 6139
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19.05.2020 18:04 Відповісти
 
 