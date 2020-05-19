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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин не позначився на будівництві доріг, працюємо на більш ніж 200 об'єктах, - глава "Укравтодору" Кубраков

Карантин не позначився на будівництві доріг, працюємо на більш ніж 200 об'єктах, - глава

Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, не вплинув на графік будівництва доріг.

Про це повідомив під час онлайн-пресконференції у вівторок глава Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На 99% це (карантин. Ред.) нас взагалі ніяк не торкнулося. Є окремі випадки, коли закордонні компанії мали деякі труднощі, щоб перевезти в Україну свій інженерний склад - це турецька і білоруська компанії. У них були деякі труднощі, але це в межах похибки і сильно не вплинуло ні на що. У підсумку вони всіх людей доставили", - сказав глава "Укравтодору".

За словами Кубракова, наразі дорожні роботи в країні ведуться більш ніж на 200 об'єктах у 23 областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники "Укравтодору" заявили Зеленському про корупцію керівництва щодо тендерів на 1,4 млрд грн: "Просимо вжити термінових заходів". ДОКУМЕНТ

Автор: 

дороги (3056) карантин (18172) Кубраков Олександр (447) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Як не робили,так і не роблять...
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19.05.2020 15:27 Відповісти
Постройте мать вашу в каждой области цементобетонный завод и стройте одновременно по всей территории Украины бетонные дороги качественные!
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19.05.2020 15:38 Відповісти
- Видишь суслика?..
- Нет...
- И я не вижу... А он есть!
- Понятно...(с)

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19.05.2020 15:49 Відповісти
вы не работайте!! в заканчивайте. розрыли дороги и уже 2 месяца никто ниче не делает!
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19.05.2020 16:11 Відповісти
Ничего не делается, по районным дорогам, в Полтавской области. Только, периодически, строят дорогу Киев-Харьков.
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19.05.2020 16:21 Відповісти
Та видим уже наработали, бдь были ямы заляпали, теперь стиральная доска и то временная - бо повыпадают ваши заляпы через месяц. Суки вы, даже не все ямы по дороге заляпали, приложить бы вас мордой об эти дороги шоб и зубы повыпадали.
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19.05.2020 16:22 Відповісти
Предыдущие 4 ре года хоть что-то делали по Киеву и области, прошлый год тоже еще доделывали по накатанной что от рошеновского барыги осталось. Сейчас все стало намертво. Большая стройка завершилась толком и не не начавшись)
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19.05.2020 18:50 Відповісти
За мост через Днепр в Кременчуге не забудьте, а то с 80х завтраками кормят.
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17.11.2020 17:48 Відповісти
 
 