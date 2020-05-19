Карантин не позначився на будівництві доріг, працюємо на більш ніж 200 об'єктах, - глава "Укравтодору" Кубраков
Карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу, не вплинув на графік будівництва доріг.
Про це повідомив під час онлайн-пресконференції у вівторок глава Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На 99% це (карантин. Ред.) нас взагалі ніяк не торкнулося. Є окремі випадки, коли закордонні компанії мали деякі труднощі, щоб перевезти в Україну свій інженерний склад - це турецька і білоруська компанії. У них були деякі труднощі, але це в межах похибки і сильно не вплинуло ні на що. У підсумку вони всіх людей доставили", - сказав глава "Укравтодору".
За словами Кубракова, наразі дорожні роботи в країні ведуться більш ніж на 200 об'єктах у 23 областях.
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