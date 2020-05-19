Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк

Постпред Росії при ОБСЄ дозволяє собі образливі висловлювання на адресу присутніх на засіданнях представників країн-учасниць, зокрема, заявивши нещодавно, що, мовляв, присутні дипломати нічого не розуміють, а коронавірус вплинув на їхні мізки.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Російська делегація, звичайно, починає нервувати і інколи вдається навіть до прямих образ учасників засідання. Нещодавно від посла РФ можна було почути щось на кшталт: "Ми бачимо, що ніхто нічого не розуміє. Таке враження, що доба коронавірусу відобразилася не лише на загальному здоров’ї, а й безпосередньо на мізках дипломатів, які беруть участь у дискусіях з нами", - розповів постпред України.

Цимбалюк наголосив, що такі заяви, звичайно, "є неприйнятними".

"Але іноземні дипломати вже не вперше бачать подібне. Згадаймо, як на засіданні РБ ООН заступник керівника місії РФ дозволяв собі звертатися до посла Великої Британії на "ти" та кричав йому "на меня смотри, не отворачивайся!"… На останньому засіданні Постійної ради ОБСЄ російський постпред взагалі нецензурно "пройшовся по матінці", як кажуть. Хоч і на адресу своїх помічників, можливо, не усвідомлюючи, що мікрофон вже працює, але все одно це було неприйнятно", - додав Цимбалюк.

Він зауважив, що українська делегація не реагує на таку "російську дипломатію".

"До такої "дипломатії" ми звикли і на це не ведемося. Ми добре розуміємо, що все це – намагання через образи спровокувати на якісь неконтрольовані емоції. Усі все добре бачать", - додав Цимбалюк.

Також читайте: Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк