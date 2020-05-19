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Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк

Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк

Постпред Росії при ОБСЄ дозволяє собі образливі висловлювання на адресу присутніх на засіданнях представників країн-учасниць, зокрема, заявивши нещодавно, що, мовляв, присутні дипломати нічого не розуміють, а коронавірус вплинув на їхні мізки.

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Російська делегація, звичайно, починає нервувати і інколи вдається навіть до прямих образ учасників засідання. Нещодавно від посла РФ можна було почути щось на кшталт: "Ми бачимо, що ніхто нічого не розуміє. Таке враження, що доба коронавірусу відобразилася не лише на загальному здоров’ї, а й безпосередньо на мізках дипломатів, які беруть участь у дискусіях з нами", - розповів постпред України.

Цимбалюк наголосив, що такі заяви, звичайно, "є неприйнятними".

"Але іноземні дипломати вже не вперше бачать подібне. Згадаймо, як на засіданні РБ ООН заступник керівника місії РФ дозволяв собі звертатися до посла Великої Британії на "ти" та кричав йому "на меня смотри, не отворачивайся!"… На останньому засіданні Постійної ради ОБСЄ російський постпред взагалі нецензурно "пройшовся по матінці", як кажуть. Хоч і на адресу своїх помічників, можливо, не усвідомлюючи, що мікрофон вже працює, але все одно це було неприйнятно", - додав Цимбалюк.

Він зауважив, що українська делегація не реагує на таку "російську дипломатію".

"До такої "дипломатії" ми звикли і на це не ведемося. Ми добре розуміємо, що все це – намагання через образи спровокувати на якісь неконтрольовані емоції. Усі все добре бачать", - додав Цимбалюк.

Також читайте: Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод, - Цимбалюк

Автор: 

ОБСЄ (3498) росія (64911) Цимбалюк Роман (51)


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Топ коментарі
+9
Шановна Євгеніє,а ви його просто на#уй пошліть. Бо кацапи по іншому не розуміють.
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19.05.2020 15:30
+9
Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5113
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19.05.2020 15:46
+8
кацапы-фашисты и подонки 21века они понимают только силу!
это биомусор!
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19.05.2020 15:52
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кацапам властиво їсти гамно
на це вже ніхто не звертає уваги
тільки запах дратує
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19.05.2020 15:32 Відповісти
та видайте йому дозвіл срати на вулиці і не пускайте в приміщення!
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19.05.2020 15:30 Відповісти
Шановна Євгеніє,а ви його просто на#уй пошліть. Бо кацапи по іншому не розуміють.
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19.05.2020 15:30 Відповісти
Він хлопчик.
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19.05.2020 15:33 Відповісти
Щиро перепрошуюу у шановного пана Євгенія! Ну та від цього моє прохання аж ніяк не змінюється.
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19.05.2020 15:36 Відповісти
Посол РФ в ОБСЕ позволяет себе оскорбления в адрес дипломатов, - постпред Украины Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5113
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19.05.2020 15:46 Відповісти
кацапы-фашисты и подонки 21века они понимают только силу!
это биомусор!
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19.05.2020 15:52 Відповісти
Знаете что такое неприемлемо? Неприемлемо скотов пускать в нормальное общество! Скоты должны находиться в резервации, нормальное общество должно быть защищено от оскорблений и посягательств на честь, здоровье и безопасность.
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19.05.2020 16:16 Відповісти
когда СССР распался, то дерьмом забросало пол мира...совки воняют и в США и в Европе и а Азии с Австралией и даже в Африке, вот когда они сидели смирно в резервации (ссср) в мире было намного чище.......постепенно мир начинает это понимать.
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19.05.2020 16:32 Відповісти
Со свинным рылом в калашный ряд.Их поговорка про них самих.
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19.05.2020 16:46 Відповісти
ПРОСТО ПРОГОНИТЕ ЭТУ СВИНЬЮ РОССИЮ !!!
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19.05.2020 16:54 Відповісти
Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1050
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19.05.2020 17:25 Відповісти
Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 5872
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19.05.2020 17:33 Відповісти
кацапы в очередной раз показали всему Миру,что они свиньи!
не зря их так ненавидят везде
Посол РФ в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів, - постпред України Цимбалюк - Цензор.НЕТ 1147
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19.05.2020 21:54 Відповісти
 
 