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Новини
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Державне "Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажу електроенергії заводам Коломойського, - ЗМІ

Державне

Компанія недоотримала 847 млн ​​грн доходу від продажу електроенергії за заниженими цінами підприємствам, пов'язаним з олігархом Ігорем Коломойським.

Державна генеруюча компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Про це свідчить аналіз трейдингової діяльності держкомпанії "Центренерго", який опублікував Low Carbon Ukraine (LCU, проєкт уряду ФРН), пише Главком.

"LCU розрахував, скільки доходів втратили державні підприємства, продаючи енергію за нижчими, ніж на ринку на добу наперед (РДН), цінами на аукціонах… "Центренерго" за період липень 2019р - лютий 2020р недоотримало 847 млн грн доходу. В середньому це можна представити як ціну на РДН зі знижкою у 141 грн/МВт-год або в 11%. В основному ця сума припадає на липень-жовтень 2019 року, коли ціна на РДН була стабільною", - зазначається у звіті.

Також в Low Carbon Ukraine відмічають, що в середньому приватні компанії на майданчику "Української енергетичної біржі" продавали електроенергію за цінами, вищими, ніж на РДН, тоді як "Центренерго" більшість часу торгували за цінами нижчими за РДН.

"Логічним поясненням була б низька конкуренція під час аукціонів "Центренерго" та висока конкуренція на приватних торгах. Проте, це насправді не так. "Центренерго" зазвичай оголошує дуже високі стартові ціни та високі вимоги до фінансових гарантій для учасників аукціону, що відштовхує потенційну конкуренцію", - відмічають експерти.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.нет", з того часу державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, при цьому в 2018 у компанії була прибуток 1,4. млрд грн.

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися з закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. "Правки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.

За наявності ряду схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР. 

Автор: 

Коломойський (3122) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+19
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8777
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19.05.2020 15:33
+19
ЗЄбанати в руках у ЗЕколомойського

Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2645
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19.05.2020 15:37
+16
это плата за клоуна
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19.05.2020 15:33
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это плата за клоуна
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19.05.2020 15:33 Відповісти
ЗЄбанати в руках у ЗЕколомойського

Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 2645
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19.05.2020 15:37 Відповісти
-- Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет! Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к "Цветнику" и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз...
-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
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19.05.2020 15:45 Відповісти
тем временем зебилы бегают и истерят про мифические офшоры с 3 тыс евро...
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19.05.2020 15:49 Відповісти
А что дуракам ещё остаеться после полного обосрамса.
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19.05.2020 15:59 Відповісти
во первих заніжение цени не тільки для заводов коломойского а для других заводов - а ето позволяет українским заводам бить конкурентноспособними что в результате увілічевает продажу товаров - і більше отчисленій налогов в бюджет странни
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19.05.2020 15:41 Відповісти
*** сколько экономистов развелось....
Если бы действительно, хоть немного понимали в экономике и могли взглянуть немого глубже чем "повышение конкурентноспособности экспортеров" то знали бы что:
1. Снижение цены при общемировом спаде экономик позволит не нарастить продажи, а разве что сохранить прежние...А значит платежи в бюджет не увеличатся, а снизятся!
2. Ресурс для снижения цен не берется из воздуха, для того чтобы кому нибудь снизить, кому то другому придется поднять...что в конечном счете скажется на стоимости внутренней продукции за которую заплатит конечный потребитель. Т.е. мы с вами!
2. Снижение цены достижимо также например снижением энергоемкости продукции. Но зачем заставлять наших олигархов тратить свои несчастные миллионы на модернизацию?! Лучше скинуться "всем миром" и помочь им несчастным
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19.05.2020 16:25 Відповісти
Пистец, у тебя гуголь транслейт сломался?
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19.05.2020 19:57 Відповісти
За куклу олигархов. Зря они что-ли бубочку к власти привели. Теперь доят Украину по полной.
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19.05.2020 15:45 Відповісти
бубочка читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019
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19.05.2020 15:48 Відповісти
летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". (по 0.58 грн кВт)

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.
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19.05.2020 15:50 Відповісти
Повторю для особо непонятливого. Все бы нечего. Но Бениного человека поставили на Центрэнерго именно в конце июня 2019
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19.05.2020 15:51 Відповісти
ребята еслі завод получает дешевую електрику його товар становітся более конкурентно способним - ідут більше продаж товара -і більше отчисленіе 20% ндс в бюджет странни
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19.05.2020 15:59 Відповісти
да-да.. голимая отмазка, особенно с учетом того - что є/є получают в : раз дешевле (а платит - кто? бюджет Украині) и доля є/є в себестоимости - львиная.. до 60%..
в итоге украли из бюджета 10 грн, а вернули 10 копеек.. за счет "роста" отчислений))
Более того - убытки несет бюджет, а доходы получает беня...
И вообще - чего єто на Западе такие тупые - сделали бы бесплатной є\є для всех производств в стране - утонули бы в роскоши от поступлений налогов))
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19.05.2020 16:03 Відповісти
https://delo.ua/business/kolomojskij-poluchil-skidku-357830/

Но Коломойский не был бы самим собой, если бы не изобрел схему еще большего снижения цены электроэнергии. Правда, жертвой стала единственная государственная компания тепловой генерации - "Центрэнерго". С 1 июля там сменился менеджмент и вместо людей Кононенко на предприятие зашли представители новых фаворитов власти.
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).
Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
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19.05.2020 16:10 Відповісти
https://censor.net/user/427783 -(по 0.58 грн кВт) -скажите откуда у вас еті цифри -можете дать ссилку на авторитетние сайти - ілі сайт Центр енерго что вони продавалі по етой цене?
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19.05.2020 16:01 Відповісти
https://nv.ua/biz/markets/tarify-na-***************-sud-chastichno-razblokiroval-deystvie-novyh-postanovleniy-nkreku-50035452.html

«По ходатайству Укрэнерго суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для НЗФ тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч)», - сообщили в Укрэнерго.

Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, - № 954 и № 955 (передача - 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч).
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19.05.2020 16:07 Відповісти
В гугле забанили? Читайте и радуйтесь своему тупому выбору

https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
https://delo.ua/business/poka-nabu-zanimaetsja-rotterdam-kolomojskij-z-357548/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-nanosit-milliardnye-ubytki-gospredpr-358002/
https://368.media/2019/08/14/tsentrenergo-prodaet-pribylnym-zavodam-kolomojskogo-energiyu-s-kolossalnymi-ubytkami/
https://368.media/2019/12/10/tsentrenergo-prodavalo-elektrichestvo-zavodam-kolomojskogo-po-skidke-v-55/
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19.05.2020 16:14 Відповісти
Оно москаль
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19.05.2020 20:02 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 1503
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19.05.2020 15:46 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8777
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19.05.2020 15:33 Відповісти
А лохи думали,що Бєня ставить свою маріонетку,щоб їх ощасливити ?
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19.05.2020 15:34 Відповісти
главное, шо зеленое оно им что-то типа пообещало явамничегонедолжен
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19.05.2020 15:40 Відповісти
для поклоніков петі читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Для поклонников зели - с конца июня компанией управляет человек коломойского.
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19.05.2020 16:01 Відповісти
вы хотите сказать, шо бюджетом с сейчас заведует команда Порошенко и все ворует, ворует
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19.05.2020 16:03 Відповісти
зебил настолько зашкварился, что даже сам себе лайкает
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6694
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19.05.2020 16:23 Відповісти
яйца лизнуть боту невпадло, да смотрю на пісаніну этого кадра и не пойму как это буквы путаются, или бот не просек раскладку или так подсирать приятней.
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19.05.2020 16:52 Відповісти
За Бенины деньги многие борцуны резко меняют свои взгляды

Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4498
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19.05.2020 15:47 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4000
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19.05.2020 15:35 Відповісти
бубочка розрахується з бабцею по повній і без повернення банку
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19.05.2020 15:36 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 9657
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19.05.2020 15:48 Відповісти
А Беня нашёл))))
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19.05.2020 15:36 Відповісти
Как неожиданно...ведь борьба с олигархами ведется преЗЕдентом очень жесткая....
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19.05.2020 15:37 Відповісти
причем заметьте - через одного они уже все сидят за финансовые махинации ))))
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19.05.2020 15:41 Відповісти
Сидят те, кто не успел сбежать и бросить награбленное...
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19.05.2020 15:44 Відповісти
Для порахоботов - центр енерго не зароботало - во первих заніжение цени не тільки для заводов коломойского а для других заводов - а ето позволяет українским заводам бить конкурентноспособними что в результате увілічевает продажу товаров - і більше отчисленій налогов в бюджет странни
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19.05.2020 15:40 Відповісти
А якщо Каломойша виводив гроші вкладників з Приватбанку це теж робив для підвищення конкурентоздатності?
"Кажется ты гений, у тебя случайно IQ не 160?"
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19.05.2020 15:50 Відповісти
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-nanosit-milliardnye-ubytki-gospredpr-358002/
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19.05.2020 15:55 Відповісти
для зебилов: https://delo.ua/business/kolomojskij-poluchil-skidku-357830/ Но Коломойский не был бы самим собой, если бы не изобрел схему еще большего снижения цены электроэнергии. Правда, жертвой стала единственная государственная компания тепловой генерации - "Центрэнерго". С 1 июля там сменился менеджмент и вместо людей Кононенко на предприятие зашли представители новых фаворитов власти.
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).

Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
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19.05.2020 16:18 Відповісти
кстати, ТОЧНО такую же отмазку лепят из зомбоящиков рашки - оправдывая грабежи бюджета в пользу фуйла и его кооператива озерок
у лахты других аргументов нет - кроме этих тупых, оправдывающих убытки бюджета Украины и роста доходов бени?
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19.05.2020 16:21 Відповісти
Тяжело быть зебилом, да?
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19.05.2020 20:06 Відповісти
Як таке для когось несподіванка то співчуваю.
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19.05.2020 15:41 Відповісти


Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 5102
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19.05.2020 15:43 Відповісти
читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019
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19.05.2020 15:48 Відповісти
Все бы нечего. Но Бениного человека поставили на Центрэнерго именно в конце июня 2019
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19.05.2020 15:49 Відповісти
https://censor.net/user/430476 Ну ну.
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19.05.2020 15:51 Відповісти
Календарь подарить?
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19.05.2020 20:07 Відповісти
Дашовигаварітє... государствєнне - і потіряло!
А хто нашол?
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19.05.2020 15:46 Відповісти
парохоботи читайте внімательно - В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, - уряд зеленского принял присягу 29 августа 2019Источник: https://censor.net/n3196526
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19.05.2020 15:47 Відповісти
А сам ЗЄ-шмаркля коли став ************, ти забув?
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19.05.2020 15:52 Відповісти
Значит через пару месяцев сумма будет уже 2-3 миллиарда. "Человек Коломойского" ведь перед украинским законодательством не отвечает.
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19.05.2020 17:05 Відповісти
Зеля ты? Уже 5 раз одно и тоже запостил. Оправдываешся?
Да, и не путай собственный карман бени с государственным.
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19.05.2020 17:39 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского/ Кодлан Коломойского может только грабить украинцев. Ни на что другое барыги-мародёры не способны.Они так устроены, такими их создала природа. По типу глистов.
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19.05.2020 15:49 Відповісти
У цих підприємств ніколи не було й не має ніякої власності державної влади. Позбавитися брехливої більшовицької назви "державне" слід було ваучерною приватизацією. Комуняки приховали їх для продажу краденого...Ну-ну! Продавайте! Крадене складно продавати, бо порядні покупці крадене не купують, а перекупщики провалюють аукціони, щоб збити ціни...
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19.05.2020 15:51 Відповісти
Один из этапов приватизации Украины,как источника обогащения.
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4496
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19.05.2020 16:01 Відповісти
Ура!!!! эпоха зубажиння кончилась. не для всех но то такое....
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19.05.2020 16:13 Відповісти
Зеленский - ты вроде обещал ничего не красть и не допускать схем !!!
Порошенко возле тебя - святой, практически как Дева Мария !!!
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19.05.2020 16:29 Відповісти
Не потеряло а зебилы заплатили Бене 1 миллиард. Они же хотели "сделать это вместе".
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19.05.2020 17:01 Відповісти
Зевіслюки "сдєлалі" як завжди себе і са всєх старон..
Державне "Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажу електроенергії заводам Коломойського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5021
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19.05.2020 17:10 Відповісти
Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского, - СМИ



так дирехтур ентого центраинерга получил на личный карман 100500 лимонов

какие вапросы еще

все спишут на папередников
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19.05.2020 17:18 Відповісти
Все правильно, спеслужбы недавно рапортовали, что задержали полицейского, который взял 2 тыс.$, военкома, чиновника миграционной службы. А, там где тырят миллиарды - тишина. Вова скажет, я не брал. А из ОП будет звоночек в ГБР с просьбой людей Бени не трогать.
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19.05.2020 17:27 Відповісти
Це той Беня, на каналі якого виступають "зелені"? То винен знову Петро? І так по кожному напрямку роздають олігархам мільйони. Ви цього хотіли зебіки?
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19.05.2020 17:30 Відповісти
Сколько-сколько Гладковскому -Свинарчуку насчитали что он украл? 17 миллионов? И из-за этих грошей убрали сторожевого пса пороха, который коломоя и команду екуневича за можайские леса загнал??? Получайте теперь, ЗЕ-ДЕБИЛЫ, воров, которые воруют миллиардами, и никто их из н,овой власти не трогает, потому что ОНИ ПРИДУРКИ!!! А вы, избиратели Зеленского, полезные идиоты.
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19.05.2020 17:35 Відповісти
Ай-яй-яй, проклятый путин, шо ж ти делаешь...
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19.05.2020 18:30 Відповісти
Вот Порошенко гад😵
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19.05.2020 19:26 Відповісти
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19.05.2020 20:08 Відповісти
 
 