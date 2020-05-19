Державне "Центренерго" втратило 1 млрд грн на продажу електроенергії заводам Коломойського, - ЗМІ
Компанія недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії за заниженими цінами підприємствам, пов'язаним з олігархом Ігорем Коломойським.
Державна генеруюча компанія "Центренерго" недоотримала 847 млн грн доходу від продажу електроенергії через її постачання за заниженими цінами підприємствам, що пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським. Про це свідчить аналіз трейдингової діяльності держкомпанії "Центренерго", який опублікував Low Carbon Ukraine (LCU, проєкт уряду ФРН), пише Главком.
"LCU розрахував, скільки доходів втратили державні підприємства, продаючи енергію за нижчими, ніж на ринку на добу наперед (РДН), цінами на аукціонах… "Центренерго" за період липень 2019р - лютий 2020р недоотримало 847 млн грн доходу. В середньому це можна представити як ціну на РДН зі знижкою у 141 грн/МВт-год або в 11%. В основному ця сума припадає на липень-жовтень 2019 року, коли ціна на РДН була стабільною", - зазначається у звіті.
Також в Low Carbon Ukraine відмічають, що в середньому приватні компанії на майданчику "Української енергетичної біржі" продавали електроенергію за цінами, вищими, ніж на РДН, тоді як "Центренерго" більшість часу торгували за цінами нижчими за РДН.
"Логічним поясненням була б низька конкуренція під час аукціонів "Центренерго" та висока конкуренція на приватних торгах. Проте, це насправді не так. "Центренерго" зазвичай оголошує дуже високі стартові ціни та високі вимоги до фінансових гарантій для учасників аукціону, що відштовхує потенційну конкуренцію", - відмічають експерти.
Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.
За інформацією видання "Цензор.нет", з того часу державне "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".
Окрім того, у серпні 2019 року "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить в групу Приват) в Києві. Структури з орбіти Коломойського відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну.
За підсумками 2019 року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд грн, при цьому в 2018 у компанії була прибуток 1,4. млрд грн.
12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики Ольгу Буславець розібратися з закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".
На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. "Правки Геруса" по відкриттю прямих поставок з РФ.
За наявності ряду схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.
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-- Да, -- пробормотал предводитель.(с)
Если бы действительно, хоть немного понимали в экономике и могли взглянуть немого глубже чем "повышение конкурентноспособности экспортеров" то знали бы что:
1. Снижение цены при общемировом спаде экономик позволит не нарастить продажи, а разве что сохранить прежние...А значит платежи в бюджет не увеличатся, а снизятся!
2. Ресурс для снижения цен не берется из воздуха, для того чтобы кому нибудь снизить, кому то другому придется поднять...что в конечном счете скажется на стоимости внутренней продукции за которую заплатит конечный потребитель. Т.е. мы с вами!
2. Снижение цены достижимо также например снижением энергоемкости продукции. Но зачем заставлять наших олигархов тратить свои несчастные миллионы на модернизацию?! Лучше скинуться "всем миром" и помочь им несчастным
По информации издания "Цензор.НЕТ", с тех пор государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". (по 0.58 грн кВт)
По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль 1,4. млрд грн.
в итоге украли из бюджета 10 грн, а вернули 10 копеек.. за счет "роста" отчислений))
Более того - убытки несет бюджет, а доходы получает беня...
И вообще - чего єто на Западе такие тупые - сделали бы бесплатной є\є для всех производств в стране - утонули бы в роскоши от поступлений налогов))
Но Коломойский не был бы самим собой, если бы не изобрел схему еще большего снижения цены электроэнергии. Правда, жертвой стала единственная государственная компания тепловой генерации - "Центрэнерго". С 1 июля там сменился менеджмент и вместо людей Кононенко на предприятие зашли представители новых фаворитов власти.
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).
Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
«По ходатайству Укрэнерго суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца. То есть для НЗФ тарифы, утвержденные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955, остаются приостановленными и продолжает действовать старый тариф (57,4 грн/МВт∙ч)», - сообщили в Укрэнерго.
Для остальных участников рынка в июле 2019 года действующими являются тарифы, установленные постановлениями НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, - № 954 и № 955 (передача - 347,43 грн/МВт-ч, диспетчеризация - 8,9 грн/МВт-ч).
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/07/17/649736/
https://delo.ua/business/poka-nabu-zanimaetsja-rotterdam-kolomojskij-z-357548/
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kolomojskij-nanosit-milliardnye-ubytki-gospredpr-358002/
https://368.media/2019/08/14/tsentrenergo-prodaet-pribylnym-zavodam-kolomojskogo-energiyu-s-kolossalnymi-ubytkami/
https://368.media/2019/12/10/tsentrenergo-prodavalo-elektrichestvo-zavodam-kolomojskogo-po-skidke-v-55/
"Кажется ты гений, у тебя случайно IQ не 160?"
По информации, обнародованной экс-главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком, "Центрэнерго" заключило прямые договора с ферросплавными предприятиями и проведет им электроэнергию по сверхнизкой цене 1,3 грн КВт-ч при себестоимости 2,1 грн КВт-ч. Ранее прибыльная госкомпания в этом году уже успела сформировать убыток в 1,3 млрд грн.
Интересно, что зарабатывает на "Центрэнерго" Коломойский дважды - помимо покупки э/э по заниженной цене, фирма "Нафта Форс" входящая в неформальную группу "Приват", поставляет на госкомпанию уголь по завышенной цене. Согласно обнародованным в СМИ контрактам, уголь российского происхождения через прокладки поставляется по цене 2500-2700 грн/тонна (в пересчете на калорийность 5200 - около 2000 грн/тонна).
Это значительно выше цены угля в Роттердаме, который с доставкой в Украину стоил бы 1741 грн за тонну. Но формула "Роттердам+", по которой электроэнергетика жила последние несколько лет, с 1 июля упразднена.
у лахты других аргументов нет - кроме этих тупых, оправдывающих убытки бюджета Украины и роста доходов бени?
А хто нашол?
Да, и не путай собственный карман бени с государственным.
Порошенко возле тебя - святой, практически как Дева Мария !!!
так дирехтур ентого центраинерга получил на личный карман 100500 лимонов
какие вапросы еще
все спишут на папередников