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Новини
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Брати-близнюки в зоні ООС проводили зйомку з дрона, їх притягнули до адміністративної відповідальності, - Держприкордонслужба

Брати-близнюки в зоні ООС проводили зйомку з дрона, їх притягнули до адміністративної відповідальності, - Держприкордонслужба

Безпілотний літальний апарат, що кружляв над узбережжям Азовського моря і розташуванням одного з підрозділів Держприкордонслужби, виявила вчора ввечері чергова служба Маріупольського загону Морської охорони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Спеціальна група реагування обстежила прилеглу територію та виявила двох братів-близнюків із дистанційним пультом від квадрокоптера в руках. "Операторів повітряної зйомки" разом із приладом доправили до розташування підрозділу.

В ході подальшого з’ясування обставин встановлено, що брати є громадянами України, і напередодні спільного дня народження нібито знімали відео для власного YouTube каналу. Про додаткові тимчасові режимні обмеження у контрольованих прикордонних районах, а також заборони в зоні проведення операції Об’єднаних Сил здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, також нібито не знали.

"Із громадянами проведено роз’яснювальну роботу. За порушення прикордонного режиму горе-блогерів притягнуто до адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Держприкордонслужба (5923) кордон (4749)


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19.05.2020 15:43 Відповісти
неплохо было бы их сделать однояйцевыми близнецами.
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19.05.2020 15:52 Відповісти
В Америке близнецы маму ищут и находят. А тут фотографируют дорогу падлы гнусные! Хорошо хоть не сёстры они были---то бы трипер раздавали всем кому прижало. То надо лопасти вставить в зад---нам Карлсонов не хватать стало в последнее время. Миха забурел----начальником стал!
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19.05.2020 16:28 Відповісти
А ты как видать, против Саакашвили???
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19.05.2020 23:32 Відповісти
Павлик---ну прям и не знаю какое принять решение, растерялся от от 3 вопросительных знаков! Чуть пугануло. А вдруг выплывет за кого я? Всё что пропечатал выше---было стёб, быстрый юмор, на одном дыхании, почти для себя. Не переживай сильно. Я по правде говоря старый чуть, помню ещё деньги что потом в 1961г Мыкыта сменил 1 к 10. То я на чувство юмора слегка проверил---а тут и ты отозвался. Я не выбирал.
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19.05.2020 23:45 Відповісти
На фоне отношения спецслужб к сепарам и террористам - это феерично!
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19.05.2020 19:10 Відповісти
 
 