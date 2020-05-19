Брати-близнюки в зоні ООС проводили зйомку з дрона, їх притягнули до адміністративної відповідальності, - Держприкордонслужба
Безпілотний літальний апарат, що кружляв над узбережжям Азовського моря і розташуванням одного з підрозділів Держприкордонслужби, виявила вчора ввечері чергова служба Маріупольського загону Морської охорони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Спеціальна група реагування обстежила прилеглу територію та виявила двох братів-близнюків із дистанційним пультом від квадрокоптера в руках. "Операторів повітряної зйомки" разом із приладом доправили до розташування підрозділу.
В ході подальшого з’ясування обставин встановлено, що брати є громадянами України, і напередодні спільного дня народження нібито знімали відео для власного YouTube каналу. Про додаткові тимчасові режимні обмеження у контрольованих прикордонних районах, а також заборони в зоні проведення операції Об’єднаних Сил здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування, також нібито не знали.
"Із громадянами проведено роз’яснювальну роботу. За порушення прикордонного режиму горе-блогерів притягнуто до адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
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