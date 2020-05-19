Рада схвалила в першому читанні запровадження державного збору за виліт пасажирів

Народні депутати пропонують визначити розмір і особливості стягування державного збору за кожного пасажира, який вилітає з аеропортів України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорти країни.

За відповідний законопроєкт №2424 у першому читанні проголосували 237 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєктом пропонується встановити ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі $ 0,5, на міжнародних рейсах - $ 2. При цьому за кожну тонну вантажу в межах України - $ 2,5, а в разі здійснення міжнародних перевезень з / в Україну - $ 10.

При цьому передбачається, що державний збір не буде зніматися у випадках: перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з / в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів України; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

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Крім того, збір пропонується не стягувати в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Як передбачається, ухвалення зазначеного законопроєкту забезпечить вдосконалення існуючого механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який вилітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт країни, які є основним джерелом надходження в державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність і участь України в міжнародних авіаційних організаціях, за рахунок якого повністю утримується і здійснює свою діяльність Державна авіаційна служба України.