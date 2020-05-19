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Рада схвалила в першому читанні запровадження державного збору за виліт пасажирів

Рада схвалила в першому читанні запровадження державного збору за виліт пасажирів

Народні депутати пропонують визначити розмір і особливості стягування державного збору за кожного пасажира, який вилітає з аеропортів України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорти країни.

За відповідний законопроєкт №2424 у першому читанні проголосували 237 парламентаріїв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєктом пропонується встановити ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі $ 0,5, на міжнародних рейсах - $ 2. При цьому за кожну тонну вантажу в межах України - $ 2,5, а в разі здійснення міжнародних перевезень з / в Україну - $ 10.

При цьому передбачається, що державний збір не буде зніматися у випадках: перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з / в Україну відповідно до актів Кабінету Міністрів України; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

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Крім того, збір пропонується не стягувати в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Як передбачається, ухвалення зазначеного законопроєкту забезпечить вдосконалення існуючого механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який вилітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт країни, які є основним джерелом надходження в державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність і участь України в міжнародних авіаційних організаціях, за рахунок якого повністю утримується і здійснює свою діяльність Державна авіаційна служба України.

Автор: 

ВР (14941) збір (332) авіасполучення (3064)


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Топ коментарі
+72
Рада одобрила в первом чтении введение государственного сбора за вылет пассажиров - Цензор.НЕТ 8957
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19.05.2020 15:44
+53
Это п...дец скоро за воздух брать будут
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19.05.2020 15:45
+39
Т.е. абсолютно совсем

Рада схвалила в першому читанні запровадження державного збору за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 5889
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19.05.2020 16:05
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Не крадут, а грабят. Большая разница.
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19.05.2020 23:20 Відповісти
= токо и за вльот же хай не забудуть...
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19.05.2020 16:46 Відповісти
ПАССАЖИРЫ ПО ТОННЕ !!!??? ВОТ ЭТО КОРРУПЦИОНЕРЫ РАЗЖИРЕЛИ !!!
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19.05.2020 16:48 Відповісти
з миру по нитці "ніщому" рубашка
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19.05.2020 16:49 Відповісти
Безвіз на хліб не намастиш? тому шо вже хліба скоро не буде за шо купити( Зелена саранча.
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19.05.2020 16:54 Відповісти
І це початок. Потім буде державний збір за поїздку на потягах, автобусах, тролейбусах, метро ...

Ну, і обов"язково треба платити за те що вийшов з дому, і за те що зайшов
Одним словом, "кінець епохи бідності" уже настав, починаємо епоху жебратства
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19.05.2020 16:56 Відповісти
Станут дороже билеты и тарифы на грузовые перевозки.
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19.05.2020 17:27 Відповісти
Скажу честно: я не знаю, как вообще можно писать серьезно об украинской политэкономике или серьезно ее как-то анализировать. Это один сплошной балаган-договорняк с одной только целью - грабить народ !!! Собственно, вот и все...
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19.05.2020 17:30 Відповісти
Как можно несерьёзно относиться к тому, что тебя ГРАБЯТ? Это - очень серьёзно!
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19.05.2020 23:22 Відповісти
я понимаю , но нас сразу всех грабят и по взрослому и техникой, и многим просто покуй..
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19.05.2020 23:42 Відповісти
Слов приличных нет! Сборище тупых гопников, а не рада
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19.05.2020 17:51 Відповісти
А с батраков установите сбор по 1000 евро с *****, которое все равно ни разу налоги не платило.
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19.05.2020 17:59 Відповісти
Феодалізм у всій красі... Овочі і то більш хоробрі були у чіпполіно
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19.05.2020 18:04 Відповісти
Це якась дискримінація, чому президент або якась офіційна делегація не буде платити ? Епоха бідності та зубожіння вже закінчилась )
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19.05.2020 18:15 Відповісти
А на КАКОМ ОСНОВАНИИ? Давайте тогда за каждый вздох и пук (ущерб окружающей среде и повышение парниковых газов) введем налог! (подсчитаем среднее количестао сероаодородов и углекислооо газа выделяемое человеком)?
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19.05.2020 18:31 Відповісти
Не подсказывайте им.
Это они еще "Приключения Чиполлино" не перечитали (читали, смотрели мультик).
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19.05.2020 23:34 Відповісти
Потом введут сбор за то что сел в троллейбус , потом что вышел из него.
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19.05.2020 19:09 Відповісти
"...и в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом..."

Це приватні літаки і чартери?
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19.05.2020 19:44 Відповісти
а что, у барыг, которые имеют бабки на 3-8 человек заказать чартер на Бали или в Ницу, не найдется по 50 грн на рыло для украинского бюджету? А , ну да, авторы закона со своих же драть не будут.
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19.05.2020 20:44 Відповісти
Надо вводить единый ватэрклозет с жижитальными весами, и в зависимости от веса какашки брать налог (но с каждой) какаши!
Вот где золотое дно - срут (простите) все. А уклонился, сходил в кустики - статья и в цугундер на сиправительные работы лет на 15!
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19.05.2020 20:49 Відповісти
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