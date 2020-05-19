На міжнародний ринок мають виходити не тільки великі підприємці, а й середній і малий бізнес, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч щодо прискорення зростання експорту і залучення інвестицій в Україну як запоруки економічної стабільності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Президент підкреслив, що просування економічних інтересів України в світі поряд із забезпеченням національної безпеки має стати ключовим пріоритетом зовнішньої політики України.
"Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих іноземних інвестицій до України. Сильна економіка – найнадійніший захист України не лише в умовах гібридної війни, а й під час економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19", - зазначив Зеленський.
Крім того, президент висловив бажання, щоб український бізнес мав можливості експорту.
"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – пояснив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На рынок выходить могли только Барыги, а мелкий подбарыжник - только под барыгами.
С подключением, сказочный дурак - автор поста на ФБ.
Кста, пост не гуглится. Есть ссыль?
На Цензоре требовать ссылку? Ну Вы даёте. Может ещё и "простыни" не развешивать?
Но искать это тупое чудовище самому мне лень, поэтому и попросил ссылку.
не может же быть так, что репостер не знает, откуда репостит бред.
И да, я вижу сарказм. И он мне нравится
Вторую неделю уже хер нормально оформишься.
Дайте прайс, дайте экспортную- и всё равно поднимите платежи, бо в нашей всратой базе пластмасса в позатом году была втрое дороже.
А про нефть мы ничо не знаем, у нас всратая база позапрошлого года, мы токо в неё можем смотреть.
И такая херня - каждый раз, когда эти передасы меняют керувныка таможни.
p.s.: у меня получилось стать таким же Капитаном Очевидность как и Бубочка?
Производитель должен уплатить за получение сертификата качества и обеспечить страхование прав потребителя.
Это под силу только крупному бизнесу.
Оно говорит , что бы бизнес выходил на экспорт, а у меня тогда такой вопрос , а с чем он будет выходить на экспорт ?
Чтобы Украина могла экспортировать качественные и конкурентный продукт, сначала надо научить профессиональных кадров , которые бы делали этот продукт на экспорт .
Пока этот зебил не поймёт , что экономика начинается из инвестиций в человеческий капитал, никакого развития экономики и экспорта не будет в принципе .
https://charter97.org/ru/news/2020/5/19/377003/
А что ЗЕ и бригада ?