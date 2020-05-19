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На міжнародний ринок мають виходити не тільки великі підприємці, а й середній і малий бізнес, - Зеленський

На міжнародний ринок мають виходити не тільки великі підприємці, а й середній і малий бізнес, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч щодо прискорення зростання експорту і залучення інвестицій в Україну як запоруки економічної стабільності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент підкреслив, що просування економічних інтересів України в світі поряд із забезпеченням національної безпеки має стати ключовим пріоритетом зовнішньої політики України.

"Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих іноземних інвестицій до України. Сильна економіка – найнадійніший захист України не лише в умовах гібридної війни, а й під час економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19", - зазначив Зеленський.

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Крім того, президент висловив бажання, щоб український бізнес мав можливості експорту.

"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – пояснив глава держави.

Автор: 

бізнес (1972) Зеленський (23667) торгівля (1258) малий бізнес (280)


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Топ коментарі
+11
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9325
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19.05.2020 15:56
+10
Обращаться к инвестиционной няне Ермаку?
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19.05.2020 15:55
+10
А в нас офіційно є така група підприємців - "великі"?
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 607
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19.05.2020 15:55
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Обращаться к инвестиционной няне Ермаку?
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19.05.2020 15:55 Відповісти
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9325
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19.05.2020 15:56 Відповісти
В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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19.05.2020 16:01 Відповісти
При порошенке такого не было!
На рынок выходить могли только Барыги, а мелкий подбарыжник - только под барыгами.
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19.05.2020 16:05 Відповісти
Сдохни, мразь!
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Оно еще налогов подкинет, что "легче" подыхали и быстрее

На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5361
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19.05.2020 16:01 Відповісти
На культуру надо давать деньги?
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19.05.2020 16:07 Відповісти
А чего? Вы же за это голосовали? Только бы не Порох? Тож кушайте, смачного.
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19.05.2020 16:52 Відповісти
И еще

На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1980
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19.05.2020 16:02 Відповісти
А в нас офіційно є така група підприємців - "великі"?
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 607
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19.05.2020 15:55 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BC) В Україні станом на 1 січня 2019 року налічувалося 461 міст, 883 селищ міського типу та 28 376 сільських населених пунктів.

С подключением, сказочный дурак - автор поста на ФБ.
Кста, пост не гуглится. Есть ссыль?
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19.05.2020 16:08 Відповісти
Чего Вы на него напали, он шо сам писал?. Копировать и вставить - наше всё.
На Цензоре требовать ссылку? Ну Вы даёте. Может ещё и "простыни" не развешивать?
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19.05.2020 16:17 Відповісти
Так я ж не на него, я ж указал "дурак - автор поста в ФБ".

Но искать это тупое чудовище самому мне лень, поэтому и попросил ссылку.
не может же быть так, что репостер не знает, откуда репостит бред.

И да, я вижу сарказм. И он мне нравится
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19.05.2020 16:25 Відповісти
А в чем дурак автор поста на ФБ, в том что бубочка рассказал про отсутствие интернета в 5800 маленьких городах?
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19.05.2020 16:23 Відповісти
Например в том, что пытаясь указать на ошибку в подсчёте "маленьких мiстечок" автор сам крупно просчитался, посчитав СМТ как сёла, а о самих сёлах забыв вообще.
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19.05.2020 16:27 Відповісти
Да в этом возможно, только тупость Бубочки от этого меньше не стала.
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19.05.2020 17:04 Відповісти
Чуваг явно не стикався з нашею митницею та податковою..🙄
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19.05.2020 15:55 Відповісти
Чувак явно просто еще добавит налогов, с него станется. Новые законопроекты от слуг -- это жесть.
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19.05.2020 15:59 Відповісти
Моника ,прочтёт,что скажут
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19.05.2020 16:02 Відповісти
Ты точно не стикався! пиз@аболище голимое! )))) Договор по инету. Не выходя из офиса заказал авто в ТК. Загрузил на складе. Брокер на терминале оформил. Контрагент создал ПП. А таможня максимум 3 часа, и еще в Ж поцелуют на дорожку. При импорте у тебя с машины НДС сотни тысяч, налоговая целует туда Же.
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19.05.2020 16:06 Відповісти
То ви у нас магнат..як це я сірий одразу не второпав.. Ґарвард з Оксфордом та житомирське ПТУ у кожній фразі..
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19.05.2020 16:10 Відповісти
Ну так если осел, чего свои тупые комментарии наперегонки суешь! Лишь бы кукарекнуть какую то херню из телевизора!
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19.05.2020 16:47 Відповісти
Бачу геніяльно не фаната попа якось клинить не телевізорі..у дитинстві дивитися не давали..? Чи воно ще не закінчилось..? Мова, не про "сотні тисяч ПДВ" з машини, а про малий та середній бізнес..а це,зазвичай,дещо інші об'єми та людські ресурси..второпало..?
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19.05.2020 16:53 Відповісти
Тупой, ты утомил! Иди в домино поиграй, фуфлогон.
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19.05.2020 16:57 Відповісти
Звичайний офісний планктон, що явно походить з маргинального середовища,про що свідчить повна відсутність навичок пристойного спілкування,постійно намагається мені розповісти "правду життя" і що мені потрібно робити..🥴
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19.05.2020 17:08 Відповісти
Лох, таких как ты чмошников, в свое время пятью бригадами бомбил в колпаки, кидал, и глушил вас быдло всегда, где только можно. Мой "планктон" по сравнению с тобой академики, а твой удел размножать телевизионное дерьмо с прожидовленных каналов. Ты черт хотя бы вникал в тему, прежде чем дерьмом плеваться, развелось специалистов во всех областях, как опарышей.
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19.05.2020 20:57 Відповісти
Судячи з перших рядків, ви зараз у команді віталіка кличка..
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19.05.2020 21:29 Відповісти
Ага, целует.
Вторую неделю уже хер нормально оформишься.
Дайте прайс, дайте экспортную- и всё равно поднимите платежи, бо в нашей всратой базе пластмасса в позатом году была втрое дороже.
А про нефть мы ничо не знаем, у нас всратая база позапрошлого года, мы токо в неё можем смотреть.

И такая херня - каждый раз, когда эти передасы меняют керувныка таможни.
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19.05.2020 16:32 Відповісти
какой НАХ прайс? )))) как поднимите платежи? ты из кино цитируешь? у тебя в пакете документов ДТ, инвойс, УЛ, ЦМР... там цена, к-во, упаковка. если она занижена, платишь с индикатива. жалуются на низкие пенсии и зарплаты, а они из таможни на 60%. .
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19.05.2020 16:53 Відповісти
Оно хоть понимает состояние малого и среднего бизнеса после карантина и падения экономики? А дурные свои законы отменить слабо, чтобы реально хотя-бы не мешать выживать малому и среднему бизнесу?
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19.05.2020 15:58 Відповісти
о чем вы говорите? спросите лучше оно вообще хоть что-то понимает? так, в принципе, не говоря о высоком и экономичеком/политическом/юридическом
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19.05.2020 16:25 Відповісти
У меня автосервис, и я готов идти на экспорт. Покажите дорогу...
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19.05.2020 15:59 Відповісти
С Днем пионерии!
На международный рынок должны выходить не только крупные предприниматели, но и средний и малый бизнес, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8348
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19.05.2020 15:59 Відповісти
А стертые колени!!! Поэтому американцы его Левински называют!)
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19.05.2020 16:16 Відповісти
Это осел реально витает где там ...в облаках...
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19.05.2020 15:59 Відповісти
Чем меньше мы трогаем экономику,тем больше в ней порядка. Маргарэт Тэтчер.1984 год.
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19.05.2020 16:01 Відповісти
Ага. Мелкий и средний бизнес аж мечтает приехать в Украину. Здесь разве что Ахметов со своими китайскими ветряками и росийским углем может крутить бизнес.
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19.05.2020 16:02 Відповісти
Зедауны, а за кого вы будете голосовать на досрочных президентских выборах когда Зеля свалит?
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19.05.2020 16:04 Відповісти
кто этот мудак на Банковой?
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19.05.2020 16:04 Відповісти
ВРАГ
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19.05.2020 16:25 Відповісти
- А за коррупцию должные сидеть в тюрьме не только бывшие помощники младших дворников, но и Президенты с Премьер Министрами!
p.s.: у меня получилось стать таким же Капитаном Очевидность как и Бубочка?

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19.05.2020 16:04 Відповісти
да он гениален! малый бизнес и рекламу за свой счёт организует за бугром.
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19.05.2020 16:05 Відповісти
хочет что бы бабки завалили молоком в бутылках из под пивасика Европу ?
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19.05.2020 16:06 Відповісти
По мнению пересичного украинця - "малый и средний бизнес" - это МАФы и магазинчики на 30 метров. Как им выходить "на международный рынок"?
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19.05.2020 16:06 Відповісти
о каких инвестициях может мечтать страна в которой не соблюдают законы все, от дворника до президента
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19.05.2020 16:11 Відповісти
Скажу ему по секрету - со свистелками и перделками никого на западный рынок не пускают.
Производитель должен уплатить за получение сертификата качества и обеспечить страхование прав потребителя.
Это под силу только крупному бизнесу.
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19.05.2020 16:12 Відповісти
Если бы это зеленое дурбецало хоть что-то понимало в международной торговле... Оно ж, тупое, не знает о сертификации, об обеспечении асептичности, о квотах и демпинге, о требованиях, которые должно обеспечить государство, в том числе - по инициативе президента!!! "Я хочу" - хотелка у тебя выросла только чтоб по клавишам бряцать. Пустозвон.
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19.05.2020 16:16 Відповісти
Чтобы потом какой-нибудь "Саша-стоматолог" типа Коломойского это все у предпринимателя отжал, с помощью всяких зеленских?
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19.05.2020 16:38 Відповісти
Верно.
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19.05.2020 16:42 Відповісти
п-п-у-у-у-к-к-к !
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19.05.2020 16:43 Відповісти
Что ты куришь?? ты как бы на паперть не выйти после карантина!!! Заказчики все кто не связан с госкорытом закрываются((
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19.05.2020 16:45 Відповісти
С тобой он почти умер
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19.05.2020 16:51 Відповісти
Я пишу уже больше года , что Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и что это его президентство это потерянное время для Украины.
Оно говорит , что бы бизнес выходил на экспорт, а у меня тогда такой вопрос , а с чем он будет выходить на экспорт ?
Чтобы Украина могла экспортировать качественные и конкурентный продукт, сначала надо научить профессиональных кадров , которые бы делали этот продукт на экспорт .

Пока этот зебил не поймёт , что экономика начинается из инвестиций в человеческий капитал, никакого развития экономики и экспорта не будет в принципе .
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19.05.2020 16:51 Відповісти
Зеля думает, что бизнес это "купил-продал".
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19.05.2020 17:00 Відповісти
Он ничего не думает , потому что тупой как валенок
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19.05.2020 17:04 Відповісти
Хорошо играет роль доброго царя
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19.05.2020 16:58 Відповісти
На какой бы рынок выставить нашего президента? На реализацию. Говорить умеет, видео снимать тоже, чем не товар.
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19.05.2020 16:59 Відповісти
В Эстонии будут делать топливо из пластиковых отходов

https://charter97.org/ru/news/2020/5/19/377003/

А что ЗЕ и бригада ?
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19.05.2020 17:14 Відповісти
только начали разрабатывать технологию, получится или нет, еще под вопросом.
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19.05.2020 18:03 Відповісти
бла-бла-бла. А как быть с квотами ? Они уже давно поделены между теми-кем-надо. Это как с международными автоперевозками, есть определенное количество разрешений, есть организация которая их выдает. и естественно надо как-то "заинтересовать" тех кто эти разрешения выдает.
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19.05.2020 18:38 Відповісти
 
 