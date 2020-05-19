На міжнародний ринок мають виходити не тільки великі підприємці, а й середній і малий бізнес, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч щодо прискорення зростання експорту і залучення інвестицій в Україну як запоруки економічної стабільності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент підкреслив, що просування економічних інтересів України в світі поряд із забезпеченням національної безпеки має стати ключовим пріоритетом зовнішньої політики України.

"Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих іноземних інвестицій до України. Сильна економіка – найнадійніший захист України не лише в умовах гібридної війни, а й під час економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19", - зазначив Зеленський.

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Крім того, президент висловив бажання, щоб український бізнес мав можливості експорту.

"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – пояснив глава держави.