Народні депутати не мають брати участь у призначенні директора ДБР, - "слуга народу" Чернєв

Державне бюро розслідувань має бути політично незаангажованим і діяти виключно на підставі Конституції і законів України.

У цьому переконаний нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Керівника ДБР повинні вибирати незалежні експерти, тобто люди, які не належать до жодної політичної сили.

Це моє переконання, і саме тому сьогодні у Парламенті я не підтримав введення своїх колег з фракції "Слуга народу" до складу комісії, яка має його обрати. Навіть незважаючи на те, що це мої однопартійці, до яких я ставлюся з повагою", - зазначив Чернєв.

На його думку, важко собі уявити директора ДБР, який міг би порушити кримінальні справи проти депутатів тих політсил, які його призначали.

Дивіться: Рада провалила голосування за призначення своїх представників у конкурсній комісії з обрання глави ДБР. ВIДЕО

"Тому я очікую, що принципи комплектації комісії з обрання директора ДБР будуть змінені", - резюмував "слуга народу".

Нагадаємо, сьогодні Рада провалила голосування за призначення своїх представників у конкурсній комісії з обрання глави ДБР.

26 червня минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким включив до складу комісії трьох нових членів. Зокрема, Зеленський включив до складу комісії: Оксану Квашу, яка, за даними Офісу президента, є провідним науковим співробітником відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені Корецького Національної академії наук України, Олександра Костенко - завідувача відділом проблем кримінального права , кримінології та судоустрою цього ж інституту та Віктора Кощинця - начальника відділу підготовки прокурорів по організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної пов ики Інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України.