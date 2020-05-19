На границе с РФ задержана гражданка Украины, разыскиваемая по 4 статьям Уголовного кодекса, - Госпогранслужба

Пограничники задержали на пограничном пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) гражданку Украины 1982 г.р, которая находилась в розыске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, она возвращалась из РФ на автомобиле Hyundai.

"Во время проверки документов правоохранители установили, что женщина находится в розыске по подозрению в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ст.255 (создание преступной организации), ст.366 (служебный подлог) УК", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Пограничники передали задержанную сотрудникам правоохранительных органов.

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