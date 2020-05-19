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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області від COVID-19 померли 5 осіб, з початку епідемії - 113, - ОДА

За добу в Чернівецькій області від COVID-19 померли 5 осіб, з початку епідемії - 113, - ОДА

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків у пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 113.

У лікарнях області станом на 19 травня перебуває 557 осіб. З них у 241 пацієнта підтверджений коронавірус, інші - з підозрою.

За минулу добу в лікарні госпіталізували 39 осіб. У медичних установах станом на 19 травня лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 34, на апаратах штучної вентиляції легенів - 6.

Читайте: У Чернівецькій області за добу виявлено 29 нових випадків захворювання COVID-19, 48 буковинців одужали, - ОДА

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) смерть (6739) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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очень страшно. все быстро прячтеся по домам! никакой работы, голодайте, люди)
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19.05.2020 16:34 Відповісти
 
 