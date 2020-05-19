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За добу в Чернівецькій області від COVID-19 померли 5 осіб, з початку епідемії - 113, - ОДА
За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків у пацієнтів з коронавірусною хворобою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.
Загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу на Буковині - 113.
У лікарнях області станом на 19 травня перебуває 557 осіб. З них у 241 пацієнта підтверджений коронавірус, інші - з підозрою.
За минулу добу в лікарні госпіталізували 39 осіб. У медичних установах станом на 19 травня лікують 56 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 34, на апаратах штучної вентиляції легенів - 6.
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Олександр Лукашенко #469246
показати весь коментар19.05.2020 16:34 Відповісти Мені подобається 0
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