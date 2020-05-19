Арахамія про інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс"
Давид Арахамія вважає, що інтерв'ю Дмитра Гордона з одним з ватажків терористів Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) і з колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською можуть мати сенс тільки в тому випадку, якщо вони є фіксацією доказів.
Таку думку Арахамія висловив під час брифінгу 19 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я коли це побачив, то взагалі був шокований. Я повністю не дивився, бо відкрив, аби перевірити, що це відбувається насправді. Єдине позитивне, що я там, - це відеодоказ того, що Росія є країною-агресором, залучає професійних офіцерів ФСБ для того, щоб нападати на нашу країну. Можливо, в цьому є дійсно історична вартість. Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс, напевно", – зазначив Арахамія.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.
Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.
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Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!