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Арахамія про інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс"

Арахамія про інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською:

Давид Арахамія вважає, що інтерв'ю Дмитра Гордона з одним з ватажків терористів Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) і з колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською можуть мати сенс тільки в тому випадку, якщо вони є фіксацією доказів.

Таку думку Арахамія висловив під час брифінгу 19 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я коли це побачив, то взагалі був шокований. Я повністю не дивився, бо відкрив, аби перевірити, що це відбувається насправді. Єдине позитивне, що я там, - це відеодоказ того, що Росія є країною-агресором, залучає професійних офіцерів ФСБ для того, щоб нападати на нашу країну. Можливо, в цьому є дійсно історична вартість. Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс, напевно", – зазначив Арахамія.

Також читайте: Мінветеранів просить правоохоронні органи дати оцінку інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Це пряма пропаганда збройної агресії"

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім  "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.

Автор: 

Гордон (114) Поклонська (166) Арахамія (1103) Гіркін (189)


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Топ коментарі
+34
Какого нахрен материала? Гиркин про свои похождения трындел в интернете давным давно. Только брали у него интервью кацапские "журналисты". Все, что наговорил Гиркин я уже слышал 100 раз на ватных ютуб-каналах. И только Дуремар додумался взять интервью у убийц своих же сограждан, выдавая это за спецоперацию для Гааги. Смешно, ей Богу.
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19.05.2020 16:38
+32
Арахамия об интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской: "Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл" - Цензор.НЕТ 5050
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19.05.2020 16:42
+25
*******...
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19.05.2020 16:32
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Сборище идиотов...
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
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19.05.2020 19:14 Відповісти
"Если это фиксация доказательств, то в этом есть смысл" придурок не митий, яке на хрен фіксація доказательств? Вони подібні інтерв'ю дають почінаючі з 2014 року. Фіксуй не хочу.
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19.05.2020 19:46 Відповісти
Николаевский Арахамия - расскажи это своему шефу, ***** Порошенко.
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19.05.2020 20:14 Відповісти
Кто такой в Украине этот Абосрахамия? Куда ни глянь, кругом его высеры. Вещает с апломбом, весь из себя козырный. Зеленое конъюнктурное дерьмо.
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19.05.2020 21:02 Відповісти
Гиркин в сущности оправдывал Путина, мол Крым, ладно, отжали, а вот на восток Украины он не лез, мол я сам с ополчением, а он козел, не поддержал. Эти флешки с путинским "алиби" и хотела ФСБ передать в Гаагу с помощью этого дурочка Гордона (или, не исключено, предателя).
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20.05.2020 07:57 Відповісти
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