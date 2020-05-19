В Кременець на Тернопільщині обмежили в'їзд через велику кількість хворих на коронавірус

На Тернопільщині через зростання кількості хворих коронавірусом поліція обмежила в'їзд у райцентр Кременець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Зазначається, що на в'їздах до Кременця встановили поліцейські пости. Вони працюватимуть щодня з 7 до 22 години.

У місто пропускатимуть тільки автомобілі осіб, зареєстрованих у Кременці, тих, хто там працює, а також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. Рух інших транспортних засобів здійснюватиметься в обхід Кременця.

Зазначається, що в самому райцентрі поліцейські посилили превентивну роботу. У місті почали регулярно курсувати автопатрулі, які стежать за дотриманням вимог карантину суб'єктами господарювання та місцевими жителями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр. КАРТА