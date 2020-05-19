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Новини Коронавірус і карантин
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В Кременець на Тернопільщині обмежили в'їзд через велику кількість хворих на коронавірус

В Кременець на Тернопільщині обмежили в'їзд через велику кількість хворих на коронавірус

На Тернопільщині через зростання кількості хворих коронавірусом поліція обмежила в'їзд у райцентр Кременець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Зазначається, що на в'їздах до Кременця встановили поліцейські пости. Вони працюватимуть щодня з 7 до 22 години.

У місто пропускатимуть тільки автомобілі осіб, зареєстрованих у Кременці, тих, хто там працює, а також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. Рух інших транспортних засобів здійснюватиметься в обхід Кременця.

Зазначається, що в самому райцентрі поліцейські посилили превентивну роботу. У місті почали регулярно курсувати автопатрулі, які стежать за дотриманням вимог карантину суб'єктами господарювання та місцевими жителями.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Тернопільська область (586)


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Депутаты в ВР (Голос) обнаружили "уникальное явление природы" - министр Степанов врет ! То что он врет про халаты - это так, мелочи. Они за сегодня половину заболевших из данных вычеркнули. У них уже эпидемия заканчивается. Вместе со свободными койками в Виннице
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19.05.2020 16:41 Відповісти
Они за сегодня половину заболевших из данных вычеркнули. - на основании каких данных Вы сделали такие выводы? А может это не Ваши мысли, а Вы и где то украли?
Если Вы не член таинственной команды https://twitter.com/tZEinform tZE inform почему ссылки на ЧУЖИЕ мысли не даёте?
Некрасиво.
https://netology.ru/blog/avtorskie-prava-v-socsetyakh Выдаёте чужой контент за свой - плагиат. Например, публиковать чужие твиты и указывать, что вы их автор.
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19.05.2020 20:28 Відповісти
Отметили майские .
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19.05.2020 16:45 Відповісти
Странно выглядит эта борьба. Все знают, что инкубатор заразы находится на 25 км севернее - в Почаеве, а закрывают Кременец.
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и
спрашивает: "Что вы тут делаете?" Мужик отвечает: "Ключи от квартиры
ищу". "А где потерял?". "В парке". "А зачем здесь ищешь?".
"А здесь светлее ".
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19.05.2020 16:50 Відповісти
"На Тернопільщині через зростання кількості хворих коронавірусом поліція обмежила в'їзд у райцентр Кременець.Джерело: https://censor.net/ua/n3196551" -державний переворот?
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19.05.2020 17:05 Відповісти
Кременец находится рядом с Почаевым. Но там закрывать ничего низзя - в офисе презедента московский патриархат имеет особые привилегии. Поэтому для виду закрывают Кременец рядом с Почаевым.
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19.05.2020 17:26 Відповісти
 
 