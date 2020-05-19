В Кременець на Тернопільщині обмежили в'їзд через велику кількість хворих на коронавірус
На Тернопільщині через зростання кількості хворих коронавірусом поліція обмежила в'їзд у райцентр Кременець.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Зазначається, що на в'їздах до Кременця встановили поліцейські пости. Вони працюватимуть щодня з 7 до 22 години.
У місто пропускатимуть тільки автомобілі осіб, зареєстрованих у Кременці, тих, хто там працює, а також спецтранспорт, який забезпечує важливі сфери життєдіяльності населеного пункту. Рух інших транспортних засобів здійснюватиметься в обхід Кременця.
Зазначається, що в самому райцентрі поліцейські посилили превентивну роботу. У місті почали регулярно курсувати автопатрулі, які стежать за дотриманням вимог карантину суб'єктами господарювання та місцевими жителями.
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