Відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, вартість - 4 тис. грн на місяць, - міністр юстиції Малюська. ФОТО

Раніше Міністерство юстиції відкрило платну камеру в Лук'янівському СІЗО в Києві.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

"Відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, 1 000 за добу, 3 500 - тиждень, 4 000 - місяць", - написав чиновник.

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За словами міністра, подібна послуга буде запроваджена в СІЗО таких міст - Чернігів, Харків та Чернівці.

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