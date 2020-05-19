Відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, вартість - 4 тис. грн на місяць, - міністр юстиції Малюська. ФОТО
Раніше Міністерство юстиції відкрило платну камеру в Лук'янівському СІЗО в Києві.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
"Відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, 1 000 за добу, 3 500 - тиждень, 4 000 - місяць", - написав чиновник.
За словами міністра, подібна послуга буде запроваджена в СІЗО таких міст - Чернігів, Харків та Чернівці.
Топ коментарі
+32 Natural Brumby
показати весь коментар19.05.2020 16:48
+24 Алексей Шевченко #467986
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+14 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар19.05.2020 16:58
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Пардон, пока не в тюрьме, а в СИЗО.