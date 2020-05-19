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Заповненість столичних лікарень пацієнтами з коронавірусом перебуває на рівні 15%, - Кличко
Заповнення пацієнтами з коронавірусом в інфекційних відділеннях лікарень Києва перебуває на рівні 15%, заявляє мер столиці Віталій Кличко.
"У нас є 1 700 ліжко-місць в інфекційних відділеннях, і на сьогодні перебуває 250 осіб в інфекційних відділеннях", - сказав Кличко у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Заповнення, слава Богу, немає", - зазначив міський голова.
При цьому Кличко підкреслив, що необхідно зробити все для того, щоб кількість пацієнтів із коронавірусом не перевищила кількість ліжко-місць.
"Це ключовий критерій, коли ситуація може вийти з-під контролю. Зараз все під контролем. У нас досить ПЛР тестів, апаратів ШВЛ", - підсумував мер.
Топ коментарі
+1 Envoy
показати весь коментар19.05.2020 16:47
+1 wake up-UA
показати весь коментар19.05.2020 16:50
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Ні, не від коронавірусу - від раку. За ДВА МІСЯЦІ.
Но на боротьбу із коронавірусом виділено 65 мільярдів гривень, а з раком - дулю. Навіть не так - деякі ліки для онкохворих після того, як прибрали "Доктора Смерть" Супрун, здорожчали удесятеро. І усе з кишень людей, котрі з відчаю квартири продають. А держава з коронавірусом воює.
Ви бачили автівки лікарів, що борються з онкологією? Цікаве видовище, скажу я вам.
А лікарі в реанімації районної лікарні - на казарменому становищі і в памперсах працюють, бо на зміну один костюм видають і зняти його не можна. А людина, котрна за непорозумінням президентом вважається, "відосики" пиляє, як зустрічає КОМЕРЦІЙНИЙ вантаж костюмів. Котрі не у лікарнях, а будівельних супермаркетах у продажу опиняються.
65 мільярдів на фейковій епідемії - ласий, жирний шматок. Мовою чиновників це значить "засвоїти кошти". Ви уявляєте, як можна "піднятися" лише на масках для армії, поліції, рятувальників, державних чиновників? А на антисептиках? Кому належать фірми, де все це купується?
Так що хтось скоро собі не лише автівочки, але й "хатиночки" на Рів`єрі прикупить.
Щоб ви розуміли різницю: на профілактику і діагностику онкозахворювань цьогоріч виділено лише 1 мільярд гривень. І те, напевне урізали. На користь вірусу у короні.
А тепер зробіть так: сядьте і згадаєте тих із своїх родичів, друзів, знайомих, хто у лютому-травні помер від коронавірусу і тих, хто помер від раку. А потім про 65 мільярдів, котрі розтікаються по кишенях "ахкакіхлюдєй".
Починайте бажати мені опинитися без маски серед хворих на короновірус пацієнтів і розповідати про трагедію Італії. Но спочатку озирніться і порахуйте кількість хворих на цю хворобу навколо себе. Вірніше кількість важко хворих. Бо сьогодні я розмовляв із знайомими,котрі перехворіли, але до статистики не потрапили - максимум що здобули - консультацію сімейного лікаря по телефону і флюорографічний знімок😁
Но 65 мільярдів "засвоюються" згідно до заздалегідь затвердженого плану😉
Післянаписаного.
Люди,вибачаюся, шо я до вас звертаюся...😁 Без вас ніяк. Нагадую, що продовжується підготовка до видання моєї крайньої книги
"ТАЄМНА ІСТОРІЯ МОСКОВІЇ"
Запрошую бути співавторами її народження. Для цього потрібно лише передплатити (передзамовити) її за пільговою ціною й ви тим самим допоможете профінансувати проект.
Також не завадить будь-яка фінансова підтримка.
Велике слов`янське "дякую", котрого наш північний сусід чомусь у своєму лексиконі не має, чекає на меценатів і спонсорів, у тому числі на сторінці книги + примірник з автографом.
Завдяки вашій допомозі книга безкоштовно потрапить дот наукових та публічних бібліотек, військових частин, шпиталів тощо.
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