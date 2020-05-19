Заповненість столичних лікарень пацієнтами з коронавірусом перебуває на рівні 15%, - Кличко

Заповнення пацієнтами з коронавірусом в інфекційних відділеннях лікарень Києва перебуває на рівні 15%, заявляє мер столиці Віталій Кличко.

"У нас є 1 700 ліжко-місць в інфекційних відділеннях, і на сьогодні перебуває 250 осіб в інфекційних відділеннях", - сказав Кличко у вівторок в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заповнення, слава Богу, немає", - зазначив міський голова.

При цьому Кличко підкреслив, що необхідно зробити все для того, щоб кількість пацієнтів із коронавірусом не перевищила кількість ліжко-місць.

"Це ключовий критерій, коли ситуація може вийти з-під контролю. Зараз все під контролем. У нас досить ПЛР тестів, апаратів ШВЛ", - підсумував мер.

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