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Новини Коронавірус і карантин
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Держпродспоживслужба перевірила понад 9,6 тис. об'єктів торгівлі та харчування на дотримання карантинних заходів

Держпродспоживслужба перевірила понад 9,6 тис. об'єктів торгівлі та харчування на дотримання карантинних заходів

Держпродспоживслужба перевірила понад 9,6 тис. об'єктів торгівлі, харчування, перукарень і салонів краси на дотримання ними протиепідемічних заходів у період карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Встановлено 591 порушення на об'єктах торгівлі продовольчими товарами, 270 - на об'єктах торгівлі непродовольчими товарами, 45 - на об'єктах громадського харчування, 149 - в перукарнях і салонах краси, а також 234 порушення на інших об'єктах.

Всього було складено 98 протоколів.

Крім того, фахівці Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужба беруть участь у розслідуванні випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) і залучаються до роботи в спеціалізовані протиепідемічні бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ

Автор: 

карантин (18172) перевірка (1229) Держпродспоживслужба1 (573) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Установлено 591 нарушение.....Всего было составлено 98 протоколов....то есть 493 нарушения полюбовно решили на месте ? А какова стоимость любви ?
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19.05.2020 16:58 Відповісти
50 уе в месяц,это в Одессе для кафешек.
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19.05.2020 18:41 Відповісти
Карантинные меры ослабили . Всё , народ сорвался . В городах пробки . На базарах и в магазинах аншлаг . Я не представляю , как можно повторно ввести карантин .
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19.05.2020 17:00 Відповісти
Красавы,а взяток сколько собрали?
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19.05.2020 19:12 Відповісти
 
 