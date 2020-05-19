Держпродспоживслужба перевірила понад 9,6 тис. об'єктів торгівлі та харчування на дотримання карантинних заходів

Держпродспоживслужба перевірила понад 9,6 тис. об'єктів торгівлі, харчування, перукарень і салонів краси на дотримання ними протиепідемічних заходів у період карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Встановлено 591 порушення на об'єктах торгівлі продовольчими товарами, 270 - на об'єктах торгівлі непродовольчими товарами, 45 - на об'єктах громадського харчування, 149 - в перукарнях і салонах краси, а також 234 порушення на інших об'єктах.

Всього було складено 98 протоколів.

Крім того, фахівці Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужба беруть участь у розслідуванні випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) і залучаються до роботи в спеціалізовані протиепідемічні бригади.

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