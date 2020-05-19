МЗС 22 травня подасть до суду ООН меморандум у справі про захоплення моряків в Керченській протоці: РФ повинна виплатити компенсацію, - Єнін

Міністерство закордонних справ України 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до РФ.

Про це у коментарі Укрінформу у вівторок, 19 травня, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед хотів би розвіяти всі конспірологічні теорії зради, які ширилися мережею останнім часом: ми працюємо над цим кейсом проти Росії у повному обсязі, жодний процес не зупинено, всі матеріали до судових слухань готуються, команда працює на "відмінно". 22 травня Україна має подати свій меморандум у справі проти Росії за її захоплення і затримання трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Деталі повідомимо в день подачі меморандуму", - сказав дипломат.

Він запевнив, що робота над документом триває чітко за графіком.

"Минулого тижня ми провели дуже плідну зустріч з юридичними радниками України – звірили годинники, обговорили стратегічні і тактичні кроки у нашій спільній боротьбі проти Російської Федерації. На сьогоднішній момент ми фіналізуємо текст меморандуму і завершуємо процес збору доказів", - зазначив Єнін.

У цьому контексті він нагадав, що Україна ще 1 квітня 2019 року повідомила РФ про спір та підстави позову, на основі яких було започатковано процес створення Арбітражного трибуналу, як це передбачено Конвенцією ООН з морського права. Потім українська сторона звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою застосувати проти Росії тимчасові заходи, і майже рік він тому, 25 травня 2019 року, він своїм рішенням зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і членів екіпажу.

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"Але ми на цьому не зупиняємося попри те, що наші моряки і наші кораблі повернулися додому. Наша мета – це чітке рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про порушення російською стороною вимог міжнародного морського права. Більше того, ми хочемо отримати від Росії гарантії, що вона буде утримуватися від таких порушень, а також щоб вона сплатила належну компенсацію морякам, Військово-Морським силам і Україні", - підкреслив Єнін.

Заступник міністра поінформував, що після 22 травня Росія матиме три місяці на висловлення своїх заперечень щодо юрисдикції.

"Рішення щодо подальшого перебігу розгляду справи прийматиме вже Арбітражний трибунал. Він може розділити процес на дві стадії - юрисдикційну і по суті, або розглядати справу як єдине ціле. Фінальне рішення у цій справі ми очікуємо десь у середині 2023 року", - спрогнозував дипломат.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполя. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.