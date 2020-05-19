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Новини Блокада Азовського моря
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МЗС 22 травня подасть до суду ООН меморандум у справі про захоплення моряків в Керченській протоці: РФ повинна виплатити компенсацію, - Єнін

МЗС 22 травня подасть до суду ООН меморандум у справі про захоплення моряків в Керченській протоці: РФ повинна виплатити компенсацію, - Єнін

Міністерство закордонних справ України 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до РФ.

Про це у коментарі Укрінформу у вівторок, 19 травня, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Насамперед хотів би розвіяти всі конспірологічні теорії зради, які ширилися мережею останнім часом: ми працюємо над цим кейсом проти Росії у повному обсязі, жодний процес не зупинено, всі матеріали до судових слухань готуються, команда працює на "відмінно". 22 травня Україна має подати свій меморандум у справі проти Росії за її захоплення і затримання трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Деталі повідомимо в день подачі меморандуму", - сказав дипломат.

Він запевнив, що робота над документом триває чітко за графіком.

"Минулого тижня ми провели дуже плідну зустріч з юридичними радниками України – звірили годинники, обговорили стратегічні і тактичні кроки у нашій спільній боротьбі проти Російської Федерації. На сьогоднішній момент ми фіналізуємо текст меморандуму і завершуємо процес збору доказів", - зазначив Єнін.

У цьому контексті він нагадав, що Україна ще 1 квітня 2019 року повідомила РФ про спір та підстави позову, на основі яких було започатковано процес створення Арбітражного трибуналу, як це передбачено Конвенцією ООН з морського права. Потім українська сторона звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою застосувати проти Росії тимчасові заходи, і майже рік він тому, 25 травня 2019 року, він своїм рішенням зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і членів екіпажу.

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"Але ми на цьому не зупиняємося попри те, що наші моряки і наші кораблі повернулися додому. Наша мета – це чітке рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про порушення російською стороною вимог міжнародного морського права. Більше того, ми хочемо отримати від Росії гарантії, що вона буде утримуватися від таких порушень, а також щоб вона сплатила належну компенсацію морякам, Військово-Морським силам і Україні", - підкреслив Єнін.

Заступник міністра поінформував, що після 22 травня Росія матиме три місяці на висловлення своїх заперечень щодо юрисдикції.

"Рішення щодо подальшого перебігу розгляду справи прийматиме вже Арбітражний трибунал. Він може розділити процес на дві стадії - юрисдикційну і по суті, або розглядати справу як єдине ціле. Фінальне рішення у цій справі ми очікуємо десь у середині 2023 року", - спрогнозував дипломат.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполя. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня 2019 року відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

Автор: 

Азовське море (1617) Керченська протока (360) корабель (1611) МЗС (4107) моряки (927) трибунал (259) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+14
Действительно, зачем? У Моники и прочей зеленой слизи к их братухам-дикарям претензий нет.
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19.05.2020 17:03
+8
Тебе многое непонятно, зебобик. Ты к этому уже должен бы привыкнуть.
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19.05.2020 17:13
+8
Тебе знакомы международные нормы по Морскому праву? А еще, зачем ВСУ - можно попасть в плен?
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19.05.2020 17:15
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Зачем подавать в суды? Потрох уже добился возвращения моряков и выплаты компенсаций!
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19.05.2020 16:59 Відповісти
Действительно, зачем? У Моники и прочей зеленой слизи к их братухам-дикарям претензий нет.
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19.05.2020 17:03 Відповісти
Одно не понятно - ты Билл или Моника?
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19.05.2020 17:11 Відповісти
Тебе многое непонятно, зебобик. Ты к этому уже должен бы привыкнуть.
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19.05.2020 17:13 Відповісти
О ответа ушел, при эом нахамив - настоящий последователь Потроха! Ты наверняка еще и Ылита?
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19.05.2020 17:14 Відповісти
Почему я должен отвечать на вопросы недоразвитого существа, брата северных дикарей?
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19.05.2020 17:16 Відповісти
с чего ты взял что ты должен прилично вести себя в обществе?
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19.05.2020 17:17 Відповісти
Каким образом зеленая мартышка - к обществу? Общество состоит из людей, а не из зеленой слизи.
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19.05.2020 17:19 Відповісти
НЕгативный вы и злобный Видать украинское зубожиння достало вас в США и вы из-за этого подыхаете там с голода
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19.05.2020 17:20 Відповісти
Ты не из квартала сбежало, с таким "юмором"?
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19.05.2020 17:21 Відповісти
Ты ответить на вопрос можешь?
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19.05.2020 17:29 Відповісти
Кому? Непонятной субстанции зеленого цвета?
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19.05.2020 17:31 Відповісти
Наверное ты считаешь что выглядишь остроумным, а на деле злобным и опущенным ( Ты был когда то ЧЕЛОВЕКОМ или таким и родился?
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19.05.2020 17:48 Відповісти
Не рассуждай про людей, зебобик. Не твое это, не дотягиваешь умишком
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19.05.2020 17:51 Відповісти
я извиняюсь, Вы кaцап с паРаши?
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19.05.2020 17:18 Відповісти
Нет, я не твой брат.
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19.05.2020 17:20 Відповісти
я бы такого брата как ты и врагу не пожелал. Только кaцапам. Кем ты и есть.
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19.05.2020 17:21 Відповісти
Успокойся, зелененькое. Твой враг не кацапы, а здравый смысл.
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19.05.2020 17:22 Відповісти
Ты - не здравый смысл. Ты совковая вата.
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19.05.2020 17:28 Відповісти
Конечно, я не здравый смысл.Ты здравый смысл не узнало бы, даже если он укусил бы тебя за нос. Ты ж зебобик
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19.05.2020 17:33 Відповісти
Ты наверное решил меня обидеть? Поверь, твои размышления обижают меня не более, чем "мысли" бегающих вокруг меня собак или крыс.
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19.05.2020 17:50 Відповісти
Правильно. Общайся лучше на своем уровне - с крысами. С людьми у тебя пока не получается
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19.05.2020 17:52 Відповісти
а говорят, США страна возможностей.. а ты туда сбежал, что бы комменты на Цензоре писать Можно вывезти дуньку из села, но не село из дуньки
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19.05.2020 17:56 Відповісти
Ну так и сиди в своем селе, Дуня. Шо ты к людам лезешь?
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19.05.2020 17:57 Відповісти
да уж.. дуня это ты, которая сбежала из Украины в США. Сразу не дошло? Как говорил один еврей-физик, человеческой глупости нет предела.
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19.05.2020 17:59 Відповісти
Классно ты у твоих братух научился их коронному аргументу - "сам дурак". Прикинь, я уже был Гражданином США, когда Моника развлекало русню по саунах за срубли.
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19.05.2020 18:02 Відповісти
3 раз: чел уехал в США, а потом круглосуточно сидит на сайтах своей бывшей страны и спорит за Президента, в выборах которого он даже не участвовал! Совсем в голове вавка у тебя?
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19.05.2020 18:08 Відповісти
Запрети мне, зебобик. Кстати, а вот невинно убиенного Пэдрой брата Ермака, за которого он так слезно рассказывал нашим Конгрессменам, нашли?
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19.05.2020 18:12 Відповісти
РФ не должна выплачивать компенсации,она должна просто перестать существовать,а все ее имущество должно быть разделено между пострадавшими странами.
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19.05.2020 17:03 Відповісти
Скоро . Всё к тому идет . Все думали , что совок нерушимый . Даже песню дружно пели .
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19.05.2020 17:08 Відповісти
Ща кредит на выплату кредита дадут и сразу идём побеждать
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19.05.2020 17:14 Відповісти
Тебе , как и ***** кроме подсрачника рассчитывать не на что .
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19.05.2020 17:56 Відповісти
Хавайте, зебилы! Вы же громче всех орали что Петя - провокатор? Направить военные корабли из одного украинского порта в другой, это провокация?
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19.05.2020 17:07 Відповісти
Зная, что они будут проходить через посты противника и наверняка попадут в плен - да, именно провокация.
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19.05.2020 17:12 Відповісти
Тебе знакомы международные нормы по Морскому праву? А еще, зачем ВСУ - можно попасть в плен?
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19.05.2020 17:15 Відповісти
Это как если бы ты набил карман всеми имеющимися деньгами, демонстративно вышел бы в темный переулок, зная, что тебя там ограбят, и начал бы доказывать бандитам, что грабить - незаконно.
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19.05.2020 18:04 Відповісти
Тупейшая аналогия. Значит и в Одессе, когда по пацанам кацапы из-за спины ментов стреляли, значит надо было разбежаться? Ты чьих будешь?
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19.05.2020 18:07 Відповісти
А это не кацапов дело, как мы свои корабли в своих территориальных водах перемещаем. Усек?
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19.05.2020 19:05 Відповісти
Усиление своего флота в Азовском море провокация? Еще раз для особо невменяемых. Кто мог ожидать даже от шизонутой ********* что она нападет на корабли Украины в нейтральных, а по Закону в украинских территориальных водах. Всякие разговоры о провокации это рашисткая пропаганда.
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19.05.2020 20:53 Відповісти
Еще раз - всякие разговоры про "украинскую провокацию" это рашисткая пропаганда. Я не собираюсь вам доказывать таблицу умножения. Практика общения с лехторатом Мертветчука-рабиновича-зеленского показывает что это пустая трата времени
https://www.1tv.ru/news/2018-11-25/356253-morskoy_sboy_dlya_chego_ukraine_nuzhna_ocherednaya_provokatsiya_na_azovskom_more
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19.05.2020 21:10 Відповісти
Повторяю в последний раз. Президент Украины, министр обороны, генштаб не обязаны учитывать хотелки врага. Что там себе оккупанты возомнили плевать., по всем международным нормам Крым это территория Украины. По вашей же логике врага нельзя провоцировать. Термин вышиватник это из руцких источников. а то что вы причесываете дальше про вышиватничество просто треп. Что вы называете истинным патриотизмом? Обмен наших моряков на убийцу Цемаха за сутки до введения санкций против параши? Это имидж? Общаться далее просто нет смысла. Тема закрыта
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19.05.2020 21:59 Відповісти
"Ты чьих будешь?" - Если я с Украины, это не значит, что я должен хавать всю ту лапшу, что вешают по телеку. Еще чей Крым спроси, что за детсад.
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19.05.2020 18:36 Відповісти
"Если я с Украины". В Украине полно всякой ваты и рятой колонны, которая голосует за ОПзЖ и хавает новости со 112, Интера, Зика и прочих помоек. Крым - это Украина. Может ты сомневаешься? А если Крым это Украина, о какой провокации ты тут звездишь?
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19.05.2020 19:03 Відповісти
Рф враг Украины? Расея оккупировала Крым? Какая провокация на войне? ты дурак?
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19.05.2020 20:06 Відповісти
Они все делали правильно. Выполняли приказ и шли украинскими территориальными водами. а то что кацапы не только оккупанты, но и пираты доказал Морской трибунал ООН
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19.05.2020 18:10 Відповісти
а разве меморандумом можно что то с кого то взыскать?
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19.05.2020 17:26 Відповісти
это для зебильных лохов смотрящих квартал бубочкин преподнесено им красивые слова нравятся хоть и не понимают . что это . дебилы всё равно докладную записку от иска в суд не отличат .
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19.05.2020 17:47 Відповісти
Похоже на чёрный юмор.. Базу ВМФ Украины захватили и не вернули без всяких компенсаций а тут дайте компенсации за два катера.. Легитимизация оккупации Крыма это и не более.
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19.05.2020 17:29 Відповісти
Тут цілий півострів захопили..без будь якої компенсації..ще шість років тому..
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19.05.2020 17:32 Відповісти
А что значит захопили. Я не вилел там борьбы, военных действий, кровопролития, протестного майдана и т.д. вряд ли это называется захопили😀😀😀
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19.05.2020 17:59 Відповісти
Татари бунтували..але офіційний Київ обісрався..(
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19.05.2020 18:08 Відповісти
Там татаров пару штук. А остальное население видимо имело иное мнение)))
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19.05.2020 18:17 Відповісти
Не скажіть..там 26 лютого двіжуха була чи мала..
https://investigator.org.ua/wp-content/uploads/2015/03/mitingi-v-simferopole-26-fevralja-kak-jeto-bylo-video-2014-02-27-02-18-21_1.jpg
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19.05.2020 18:51 Відповісти
То есть если карманнику не дали по щам, он справедливо присоединил чужой кошелёк и судить его нельзя?
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19.05.2020 18:36 Відповісти
Красава🌹
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19.05.2020 17:56 Відповісти
Бегу искать самый большой месок для бабла
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19.05.2020 17:55 Відповісти
офигеть, то пороха в суд за провокацию то теперь таки рашка выновата - зебилята, определитесь уж наконец.
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19.05.2020 18:18 Відповісти
Правильно, проклятая порода русомразей должна отвечать за каждое свое преступление - тогда сатанинская нечисть будет меньше наглеть
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19.05.2020 21:28 Відповісти
 
 