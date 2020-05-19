Свідка у справі Гандзюк Одінцова взяли під варту за іншою кримінальною справою

Печерський районний суд Києва взяв на 2 місяці під варту Валерія Одінцова — мешканця Херсонщини, який, за даними слідства, був помічником та водієм фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Сам Одінцов проходить свідком у справі вбивства активістки. Водночас, Одінцова підозрюють у незаконному заволодінні транспортними засобами у березні 2016 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в Офісі генерального прокурора.

Згідно з підозрою, двоє людей, Ансар Ракібов та Халдун Гумуштекін, у березні 2016 року попросили Ігоря Павловського організувати викрадення двох транспортних засобів у ТОВ "Глобал Інвест" на майже 5 мільйонів гривень. Він, за даними слідства, залучив своїх помічників Валерія Одінцова та Ганну Калюжну. Останній суд раніше обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Адвокат підозрюваного Володимир Сергет у коментарі hromadske зазначив, що просив обрати його підзахисному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та наголошував на тому, що ризики, які навела прокуратура — втеча, знищення речових доказів, тиск на свідків — є необґрунтованими.

"Йому оголосили підозру на початку березня. Спочатку засідання перенесли, він чотири дні пробув у Києві та поїхав у Херсон. Коли його викликали наступного разу, він пішов у лікарню, потім історія з коронавірусом, ми просили перенести засідання. Але він, знаючи про підозру хіба не міг втекти за цей час? І який може бути склад злочину за відсутності транспортних засобів?", — сказав адвокат.

За його словами, до приймальні Паламарчука дійсно приходили Гумуштекін та Ракібов, але тодішній депутат сказав їм написати звернення. Після цього, за словами захисника, прокуратура надала їм дані транспортні засоби на збереження.

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На думку адвоката Одінцова, який також представляє інтереси Ігоря Павловського, даний арешт потрібен був слідчим задля додаткових свідчень у справі Гандзюк.

Сам підозрюваний своєї провини не визнав і підтримав адвоката. Одінцова також направили до ІТТ СБУ, де утримують двох фігурантів справи Гандзюк — Ігоря Павловського та Олексія Левіна.

Крім того, адвокат Павловського у коментарі hromadske зазначив, що Павловський у справі вбивства Гандзюк обвинувачується безпосередньо у приховуванні злочину, а наприкінці лютого йому оголосили нову підозру щодо незаконного заволодіння транспортними засобами у березні 2016 року.

У січні Павловському оголосили ще одну підозру у створенні злочинної організації на Херсонщині, яка займалася залякуванням людей, пошкодженням їхнього майна, масовими заворушеннями на замовлення.

Зокрема, у підозрі йдеться про два епізоди: підпал автомобілів двох активістів Олександра Цегельника та Юрія Марудова у квітні 2018 року та масові заворушення біля Олешківської районної державної адміністрації. Також, за даними слідства, під час обшуків у будинку Ігоря Павловського 20 січня знайшли вогнепальну зброю.

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