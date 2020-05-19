Кулеба і Єрмак відвідають Берлін 2 червня для консультацій стосовно Донбасу, - ЗМІ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента України Андрій Єрмак відвідають Берлін 2 червня.

Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

За його словами, під час візиту заплановано зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, а на порядку денному буде, зокрема, обговорення того, як вирішити питання, заблоковані в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, такі як визначення нових пунктів перетину лінії розмежування сторін, встановлення режиму припинення вогню й організація нового обміну полоненими.

Також джерело зазначило, що візит Кулеби і Єрмака до Німеччини було узгоджено ще до того, як з робочим візитом там побував заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

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