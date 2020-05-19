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Кулеба і Єрмак відвідають Берлін 2 червня для консультацій стосовно Донбасу, - ЗМІ

Кулеба і Єрмак відвідають Берлін 2 червня для консультацій стосовно Донбасу, - ЗМІ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента України Андрій Єрмак відвідають Берлін 2 червня.

Як передає Цензор,НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело.

За його словами, під час візиту заплановано зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, а на порядку денному буде, зокрема, обговорення того, як вирішити питання, заблоковані в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, такі як визначення нових пунктів перетину лінії розмежування сторін, встановлення режиму припинення вогню й організація нового обміну полоненими.

Також джерело зазначило, що візит Кулеби і Єрмака до Німеччини було узгоджено ще до того, як з робочим візитом там побував заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Читайте також: Франція докладе всіх зусиль, щоб на Донбасі настав мир, - посол Понсен

Автор: 

Німеччина (7318) Кулеба Дмитро (3604) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+15
А кто такой дЕрьмак, чтобы представлять страну? Почему он не занимается своими прямыми обязанностями- покупкой туалетной бумаги и скрепок для офиса зеленского?
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19.05.2020 17:25
+6
Аванс он уже взял у Козака. Притом хороший. Теперь или решать вопрос о чем договорились или возвращать аванс который уже потрачен.
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19.05.2020 18:07
+5
Листопад 1940, від СРСР на перемовини поїхав Поскрьобишев.
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19.05.2020 17:52
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А кто такой дЕрьмак, чтобы представлять страну? Почему он не занимается своими прямыми обязанностями- покупкой туалетной бумаги и скрепок для офиса зеленского?
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19.05.2020 17:25 Відповісти
В Берлин, на халяву, за государственный счёт - что может быть прекраснее?
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19.05.2020 18:23 Відповісти
Это хорошо , что спрашивают у Германии ? Через 6.5 лет можно уже и самим принимать решения .
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19.05.2020 17:27 Відповісти
Это посещение бесполезно для Украины !
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19.05.2020 17:28 Відповісти
Кулеба, Дерьмак, карту купите, лапти! Донецк с другой стороны, он на востоке!
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19.05.2020 17:46 Відповісти
Кстати там наши войска стоят в грязных окопах под обстрелами, ждут приказов...
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19.05.2020 17:47 Відповісти
приказ один- не стрелять,а скоро и флаг белый поднять,слишком зачастили обе стороны в берлин для согласования.
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19.05.2020 19:44 Відповісти
у ермака какое-то маниакальное стремление решать ситуацию на Донбассе. И с чего бы это?
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19.05.2020 17:47 Відповісти
За "мерсердес" нужно же "отработать" иначе отберут.
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19.05.2020 17:56 Відповісти
Вы такие наивные. Ты думаешь такой кипишь из-за мерседеса? Там такие деньги ***** предложил что любой плюнет на Родину. ***** кинуть пару лярдов долларов на решение его мечты раз плюнуть.
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19.05.2020 18:09 Відповісти
Вот это я и обозначил "мердседесом", сам по себе он капля в море.
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19.05.2020 18:49 Відповісти
Аванс он уже взял у Козака. Притом хороший. Теперь или решать вопрос о чем договорились или возвращать аванс который уже потрачен.
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19.05.2020 18:07 Відповісти
А чего в этом плохого ? Люди работают. Освобождены тысячи пленных и политических узников. Это Петя сопли жевал пять лет. А Зеленскому, я уверен, удастся вернуть Донбасс.
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19.05.2020 18:19 Відповісти
должность ермака - сортиры чистить в АП. Василий, новости нужно из разнообразных источников получать, тогда не нужно будет стыдится за слова о зе-люке-возвращенце земель Донбасса, да и про обмен неплохо было бы поинтересоваться
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19.05.2020 18:25 Відповісти
с сильным не договориться а с слабаком проще, особенно когда пофигист попадается))
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19.05.2020 19:47 Відповісти
А Шмигаль дав дозвіл на виїзд цим заробітчанам?
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19.05.2020 17:50 Відповісти
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19.05.2020 18:08 Відповісти
Листопад 1940, від СРСР на перемовини поїхав Поскрьобишев.
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19.05.2020 17:52 Відповісти
Не надо ля-ля "визит согласован до визита Козака". Вызывают для дачи указаний.
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19.05.2020 17:54 Відповісти
А какого буя туда прется администратор офиса ,какие его полномочия ? ************ мелковатый паренек вообще не собирается заниматься своими прямыми обязанностями по защите суверенитета и территор.целостности страны? Будем теперь курбан байрами святкувать отдельными указами?
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19.05.2020 18:02 Відповісти
Тоесть даже Зеленского не берут чтобы не мешал подписать капитуляцию? Все хотят решить на уровне чиновников второго ранга?
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19.05.2020 18:06 Відповісти
капитуляцию Петя подписал в своё время. Зеленский ничего не подписывал.
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19.05.2020 18:19 Відповісти
Ни одному ни другому веры нету. О чем они хотят договориться что нельзя по видеоконференции? Особенно когда уже известно что пару дней назад Козак к Меркель приезжал пошептаться и видимо оставил чемодан денег для Ермака в случае решения вопроса.
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19.05.2020 18:12 Відповісти
Да, конечно, Украина надоела Европе. Грузию они сдали моментально. А с Украиной, благодаря Порошенко, обломилось. Эх, жаль, что нет Порошенко сейчас в этом деле. А эта зеленая масса уж изо всех углов заходит, чтобы страну сдать. Немножко мешает им "агрессивное меньшинство", как называют сторонники Зе И Зажопа патриотов. Только бы удержалась наша Украина.
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19.05.2020 19:03 Відповісти
Ага. Помню как обломились, в один день вывели войска ВСУ из крыма под аплодисменты Меркель и Оланда. Назовешь хоть одну страну которая добровольно вывела войска со своей земли не произвев по врагу ни единого выстрела?
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19.05.2020 19:14 Відповісти
назови дату вывода войск и дату инаугурации порошенка, зелебот.
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19.05.2020 19:16 Відповісти
В Крыму 80% личного состава армии изменили воинской присяге. Это уже стала чужая армия.
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20.05.2020 01:33 Відповісти
а если бы не выбрали этих зебилов - они бы только Египет посещали бы.
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19.05.2020 19:15 Відповісти
получається ЗЕдрищ під санкціями? Коли він почне турне до Европи?
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19.05.2020 19:20 Відповісти
нихера у них не получится- все что фрицы втирают в Украине ,с начала минского сходняка делается во вред Украине и ее народу.ибо они есть подельники окупанта мацковского Они повинны в создании ,по плану куйла войны с Украиной,они виновны в создании ордло которые ведут войну с Украиной,фрицы и жабоеды виновны в том.что Украина осталась без части Донбаса,Ина этот раз едут получить вводную.которую гонец мацковского окупанта козак отвез немецкой подельнице меркель...
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19.05.2020 22:11 Відповісти
Eрмак не может вести никаких переговоров. Его работа - следить за наличием воды в графине.
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20.05.2020 01:31 Відповісти
 
 