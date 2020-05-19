Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні. ФОТО
Сьогодні медики Київської клінічної лікарні "Психіатрія" вийшли на мирний протест проти скорочень психіатричної служби, які передбачені реформою охорони здоров'я України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Протестувальники попри дощ стоять уздовж вулиці О.Теліги біля станції метро "Дорогожичі" з плакатами.
За словами організаторів, тарифи, за якими Національна служба здоров'я оплачує їхні послуги, вкрай низькі, лікарня отримує приблизно третину від тієї суми, яку отримувала торік. Це загрожує масовими звільненнями, без роботи можуть опинитися близько 400 співробітників, а хворі залишаться без адекватної допомоги.
До акції столичних психіатрів приєдналися і їхні колеги з Львівського обласного психоневрологічного диспансеру. Як сказано на сторінці диспансеру в мережі Facebook, "Медики занепокоєні тим, що другий етап медичної реформи в тому вигляді, яким він є зараз, знищить психіатрію, як напрям у медицині. Тисячі пацієнтів із незахищених верств населення більше не зможуть отримати кваліфіковану психіатричну допомогу і залишаться зі своїми проблемами сам на сам".
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Но психиатры помогают не только больным шизофренией, которых вы, видимо, называете психами.
Психические расстройства имеют очень широкий спектр и могут коснуться почти каждого. У вас может родиться ребёнок с лёгкой степенью аутизма и только психиатры и клинические психологи могут помочь такому ребёнку адаптироваться в обществе и вполне нормально жить. У вас жена может после родов слечь с послеродовой депрессией и опять же только психиатры и клинические психологи поставят её на ноги . У вашей старенькой мамы может начаться деменция и только психиатры смогут облегчить её и ваши страдания и смягчить протекание заболевания.
Наконец и вы сами можете получить травму головы после которой начнётся постравматический психоз.
Кроме того, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которым сейчас страдает много прошедших через фронт ребят, нуждается как в помощи психиатра, так и клинического психолога.
Не говорим уж об эпилептиках, которые под наблюдением психиатров вполне способны жить полноценной жизнью, а без лечения просто погибнут.
Так что никто не застрахован от того, что на каком-то этапе жизни ему может понадобиться такая помощь.
не критикую даже совков, которым тупо навесили шо "Обамачмо - а првославие гуд"
у меня нет лог./крит мышления, но я как-то выкарабкался, то есть совков, просто те кому залепили глаза пропагандой, думаю, надо вытаскивать
И психически недееспособные составляют лишь часть из общего количества, вообще (как ни печально осозновать) большая часть населения в той или иной степени недееспособна и льаиная доля всех проблем мира (до 90%) - это результать нерешенности этого САМОГО ВАЖНОГО ВОПРОСА!