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Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні. ФОТО

Сьогодні медики Київської клінічної лікарні "Психіатрія" вийшли на мирний протест проти скорочень психіатричної служби, які передбачені реформою охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

.Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні 01

Протестувальники попри дощ стоять уздовж вулиці О.Теліги біля станції метро "Дорогожичі" з плакатами.

Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні 02

Дивіться також: Асоціація психіатрів України заявляє про масове урізання фінансування психіатричних закладів. ДОКУМЕНТ

Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні 03
Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні 04

За словами організаторів, тарифи, за якими Національна служба здоров'я оплачує їхні послуги, вкрай низькі, лікарня отримує приблизно третину від тієї суми, яку отримувала торік. Це загрожує масовими звільненнями, без роботи можуть опинитися близько 400 співробітників, а хворі залишаться без адекватної допомоги.

Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні 05
Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні 06

До акції столичних психіатрів приєдналися і їхні колеги з Львівського обласного психоневрологічного диспансеру. Як сказано на сторінці диспансеру в мережі Facebook, "Медики занепокоєні тим, що другий етап медичної реформи в тому вигляді, яким він є зараз, знищить психіатрію, як напрям у медицині. Тисячі пацієнтів із незахищених верств населення більше не зможуть отримати кваліфіковану психіатричну допомогу і залишаться зі своїми проблемами сам на сам".

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Автор: 

лікарі (1285) психіатрія (91) медреформа (129)


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Топ коментарі
+9
Как врач психиатр (пускай даже на пенсии), я утверждаю, что с учётом 73% нашего населения, психиатрическую службу надо расширять и расширять. А % взять не с потолка, а по результатам выборов президента и депутатов ВР за 2019 год.
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19.05.2020 17:36
+6
"Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине." - а то вместо больниц психи рванули в ВР.
Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине - Цензор.НЕТ 6212
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19.05.2020 17:33
+5
А если хворых большинство (73%) то кто хворый: они или оставшиеся 25 ?
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19.05.2020 17:34
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"Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине." - а то вместо больниц психи рванули в ВР.
Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине - Цензор.НЕТ 6212
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19.05.2020 17:33 Відповісти
Миллионы здравомыслящего населения больше не смогут получить защиту от психов и останутся со своими проблемами в одиночку .
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19.05.2020 17:33 Відповісти
кроме психологически неуравновешенного 8%-ого меньшинства боятся украинцам больше некого
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19.05.2020 17:46 Відповісти
Если бы дело было только в "психах", то может миллионы здравомыслящего населения как-нибудь и обошлись.
Но психиатры помогают не только больным шизофренией, которых вы, видимо, называете психами.
Психические расстройства имеют очень широкий спектр и могут коснуться почти каждого. У вас может родиться ребёнок с лёгкой степенью аутизма и только психиатры и клинические психологи могут помочь такому ребёнку адаптироваться в обществе и вполне нормально жить. У вас жена может после родов слечь с послеродовой депрессией и опять же только психиатры и клинические психологи поставят её на ноги . У вашей старенькой мамы может начаться деменция и только психиатры смогут облегчить её и ваши страдания и смягчить протекание заболевания.
Наконец и вы сами можете получить травму головы после которой начнётся постравматический психоз.
Кроме того, так называемое посттравматическое стрессовое расстройство, которым сейчас страдает много прошедших через фронт ребят, нуждается как в помощи психиатра, так и клинического психолога.
Не говорим уж об эпилептиках, которые под наблюдением психиатров вполне способны жить полноценной жизнью, а без лечения просто погибнут.
Так что никто не застрахован от того, что на каком-то этапе жизни ему может понадобиться такая помощь.
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19.05.2020 19:11 Відповісти
А если хворых большинство (73%) то кто хворый: они или оставшиеся 25 ?
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19.05.2020 17:34 Відповісти
А шо за патлата тьотя на плакаті на третій фотці з верху..?
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19.05.2020 17:35 Відповісти
Как врач психиатр (пускай даже на пенсии), я утверждаю, что с учётом 73% нашего населения, психиатрическую службу надо расширять и расширять. А % взять не с потолка, а по результатам выборов президента и депутатов ВР за 2019 год.
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19.05.2020 17:36 Відповісти
мммм, не факт, потому что я вот прикинул - телепропоганда решает оч. и оч.
не критикую даже совков, которым тупо навесили шо "Обамачмо - а првославие гуд"
у меня нет лог./крит мышления, но я как-то выкарабкался, то есть совков, просто те кому залепили глаза пропагандой, думаю, надо вытаскивать
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19.05.2020 17:42 Відповісти
Так ведь ТВ, такие передачии, как Шустера, 112, НАШИ, Квартал 95, Сваты, Г+Г и т.д. как раз и выше мной означенные 73%. Ну и конечно ПарашаТВ.
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19.05.2020 18:34 Відповісти
Психиатров беречь надо. Но и использовать с осторожностью---в смысле позвав на любое тв-сборище следить за доктором таким. Он первый сдуреет, начав слушать рехнутых. Потому то и сокращают рехнутые при власти и бабле. Давно следовало бы требовать психиатрической экспертизы хотя бы от уровня депутатов горсоветов обо центров и для парламента так каждые 2 года на каденции. Присмотритесь---у каждого третьего на лице явная вялотекущая шизофрения. А у некоторых гораздо и хуже. Могут и покусать.
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19.05.2020 17:38 Відповісти
Надо беречь, это совершенно естественно, и надо их делать т.н. "элитой", ибо уже ситуация выглядит кринжовенько
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19.05.2020 17:46 Відповісти
Я вас прошу. У нас 90% населения - психи. Достаточно внимательно следить за новостями здесь😀😀😀😀
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19.05.2020 17:40 Відповісти
Отсуствие реально функционирующего института (государства и общества) НЕДЕЕСЕОСОБНОСТИ (по факту) - это самая главная проблема и беда современного мира!
И психически недееспособные составляют лишь часть из общего количества, вообще (как ни печально осозновать) большая часть населения в той или иной степени недееспособна и льаиная доля всех проблем мира (до 90%) - это результать нерешенности этого САМОГО ВАЖНОГО ВОПРОСА!
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19.05.2020 17:54 Відповісти
Запізно. Психи вже прорвалися на верхні щаблі влади.
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19.05.2020 18:05 Відповісти
Тут вопрос немного глубже . Пациентам с эпилепсией государство обязано выдавать лекарства бесплатно . За последний год бесплатные рецепты выдали за полгода . То же самое было и за предыдущие четыре года . Немного лучше было при януковиче , - тогда можно было получить за 8 - 9 месяцев .. Эффективные лекарства в то время были только импортные . Сейчас их выпускают в Украине и они дешевле импортных ( эффективность аналогичная ) . .. . Говорят тут о сокращениях врачей психиатров , но кто ж будет диагностировать больных и выписывать им рецепты ? .
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19.05.2020 18:10 Відповісти
Ви почекайте. Зелена камарілья скоро почне розширювати (із редизайном в совкову каральну психіатрію). Не бачиш покращань? Не цураниш окропом від "зробленого разом"? Втелющать діягнозу "вялотекущая Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине - Цензор.НЕТ 432" - і на примусове лікування до овочевого стану.
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19.05.2020 18:13 Відповісти
Чого ви пан1куете? Це ж так1 кандидати ,тепер в м1сцеву владу повилазять,ц1ни ц1й Зевлад1 не буде. Питання до вс1х; Чи може псих1чно здорова людина хр1ном на роял1 грати,чи н1?
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19.05.2020 19:36 Відповісти
 
 