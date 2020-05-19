Київські та львівські лікарі протестують проти скорочення психіатричної служби в Україні. ФОТО

Сьогодні медики Київської клінічної лікарні "Психіатрія" вийшли на мирний протест проти скорочень психіатричної служби, які передбачені реформою охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протестувальники попри дощ стоять уздовж вулиці О.Теліги біля станції метро "Дорогожичі" з плакатами.

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За словами організаторів, тарифи, за якими Національна служба здоров'я оплачує їхні послуги, вкрай низькі, лікарня отримує приблизно третину від тієї суми, яку отримувала торік. Це загрожує масовими звільненнями, без роботи можуть опинитися близько 400 співробітників, а хворі залишаться без адекватної допомоги.





До акції столичних психіатрів приєдналися і їхні колеги з Львівського обласного психоневрологічного диспансеру. Як сказано на сторінці диспансеру в мережі Facebook, "Медики занепокоєні тим, що другий етап медичної реформи в тому вигляді, яким він є зараз, знищить психіатрію, як напрям у медицині. Тисячі пацієнтів із незахищених верств населення більше не зможуть отримати кваліфіковану психіатричну допомогу і залишаться зі своїми проблемами сам на сам".

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