Люди, які перехворіли COVID-19, із повторним позитивним результатом тесту не заразні, - дослідження
У Південній Кореї знайдено докази того, що пацієнти, тести на коронавірус яких знову були позитивними після повного одужання, не можуть передавати інфекцію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Зазначається, що вчені з Центру контролю і профілактики захворювань Південної Кореї вивчали випадки 285 людей, які перехворіли COVID-19 і повністю одужали, але потім у них знову знайшли коронавірус. Пацієнти з так званими "повторно позитивними" тестами виявилися не здатними поширювати небезпечну інфекцію, а зразки коронавірусу, які у них взяли, не вдалося штучно розмножити. Це свідчить про те, що люди, які видужали, насправді були носіями незаразних або мертвих частинок вірусу.
Ці висновки стали позитивним сигналом для регіонів, які шукають спосіб безпечно зняти карантин на тлі того, що дедалі більше пацієнтів одужують. Докази з Південної Кореї вказують на те, що ті, хто видужали від COVID-19 не будуть поширювати коронавірус після ослаблення соціального дистанціювання.
У результаті дослідження, влада Південної Кореї заявила, що відповідно до переглянутих протоколів від людей більше не вимагатимуть отримання негативного результату при тестуванні перед тим, як вони повернуться на роботу або в школу після одужання.
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На фоне падения стоимости нефти с начала весны Россия начала спешно скупать белорусский бензин. Поставки по железной дороге выросли в сотни раз. Такую статистику https://www.argusmedia.com/ru/news/2106255-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?backToResults=true приводит ценовое агентство Argus Media.
Только за апрель отгрузка составила 40,1 тысячи тонн, хотя за весь 2019 год импортировано всего 200 тонн. Покупателям белорусский бензин с учетом доставки обходился на 500 рублей за тонну дешевле, чем российский.
Китай ще не зрозумав,як "попав"..
"Fox News обратилась в корейские центры по контролю и профилактике заболеваний с просьбой дать комментарий"
https://www.foxnews.com/science/covid-19-patients-not-infectous-testing-positive-second-time
В медицині серед інших прийнято за аксіоми постулати Коха. Початково їх було чотири, з часом вони переглядалися та дещо змінювалися, та їх ніхто не відміняв.
І їх суть залишилася попередньою. Ця суть аж занадто очевидна. А саме: щоб довести, що якась бактерія або вірус спричиняє, наприклад, в людини якусь певну хворобу, треба здоровій людині дати "з'їсти" цю бактерію або вірус, і подивитися, чи людина захворіє. Аби не було зайвих жертв, можна просто спробувати культивувати конкретний мікроорганізм на людських клітинах.
До чого я веду? Досі не було проведено жодного наукового досліду, який би перевірив та довів, що "сарс-ков-2" справді спричиняє хоч якусь хворобу в людини. Більше того ВООЗ ще на початку року ЗАБОРОНИЛА культивувати вірус на людських клітинах. Чому? Тому що будь-який такий дослід міг би дуже просто заперечити весь цей "коронавірусний" міф.
Чи може раціональна людина сліпо вірити в те, що хтось (наприклад, ВООЗ, що вже багато разів себе скомпрометувала) просто говорить або стверджує без надання доказів? Звичайно, ні. Єдиним начебто доказом існування вірусу та епідемії, що він спричинив, є тести. Але вчора я детально розібрав, чому тести (і тестування) не тільки не мають сенсу, але й чому вони є несправними та не виконують функцю, що на них покладена.
Якщо завтра президент, або санітарний лікар або якийсь шмигаль скаже, що вчені відкрили новий вид равликів, який знищує хмарочоси та багатоповерхівки, тому за новою постановою необхідно всім покинути міста та жити в сільскій місцевості, хіба Ви не забажаєте перевірити цю інформацію перед тим, аби виїхати в паніці геть з міста? Звичайно, Ви зробите це. І це правильно. Це адекватно, раціонально та розумно.
Тому перевіряйте добре інформацію, критично аналізуйте, обов'язково займайтеся самоосвітою, досліджуйте, прислухайтесь до визнаних та незалежних від політики вчених, не ведіться на маніпуляції, емоції, бездоказові страшилки. А найголовніше не дайте політикам під приводом "макароновірусного карантину" забрати в себе право вибору, бо це і є Ваша свобода.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiFPUmYiFo7o https://www.youtube.com/watch?v=iFPUmYiFo7o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gatesnotes.com%2FHealth%2FWhat-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine%3FWT.mc_id%3D20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW%26WT.tsrc%3DBGTW%26linkId%3D87665522 https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
Ось так пазл і склався. Усіх вакцинувати, усім сертифікати.
Коли без сертифікату (чіпу) не пустять в магазин хліб купити, тоді залишиться лише посміятися над ковідіотами, згадуючи їх придуркуваті жарти про світову змову і конспірологію.
Ковід (не вивчений і "смертоносний", без лікування та вакцини) - 300 тисяч померлих за 5,5 місяців "епідемії" (за сфальшованою офіційною статистикою).
Грип (давно і добре вивчений, з відомим "лікуванням" та "вакциною") - щороку за сезон епідемії (близько 5 місяців) приблизно 500 тисяч померлих (за статистикою ВООЗ).
Чому ж, наприклад, минулого року не було і 10% тих мір, що запроваджено у році 2020му?
Найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради тих важкохворих хроніків
але в тебе це навіть не логіка, це просто аваківська методичка
або не дотримуватись і здохнути-під час серйозніших карантинів в інтересах суспільства найкраще довбо..бу швидко від кулі солдат в оточенні,щоб не померли інші..
втім, 300 000 смертей для Лахті непереконлива цифра.
путин сказал-конєц карантина
мені не це потрібно, і закону такого немає
крапка
Итак.
Откуда берется диагноз смерти? Из тестов (чаще всего, иногда достаточно, оказывается, просто "подозрительных симптомов").
Откуда берется статистика зараженных? Из тестирования. 10-20% протестированных людей показывают положительный результат. Любых людей, из любой локации, из любой группы (самые понятные примеры: страна, провинция/область, город, общежитие, детский дом, приют для людей без определенного места жительства, круизный лайнер, военный корабль, группа медиков из конкретной больницы или города).
Здесь важно отметить, что это факт ОПРОВЕРГАЕТ миф об экспоненциальном распространении вируса. Видимость экспоненциального распространения вируса (с ростом, пиком/плато, падением) создается соответствующим (пропорциональным) экспоненциальным ростом или уменьшением количества тестируемых людей.
Идем дальше.
Могут ли быть тесты "неправильными"?
Запросто.
Могут ли они выполнять не ту функцию, которая им предписана?
Легко.
Могут ли они реагировать положительно не на "сарс-ков-2", а на какой-либо другой генетический код?
Без проблем.
Когда Вы это осознаете, Вы одновременно осознаете, как легко сделать видимость эпидемии (которая в первую очередь состоит из пугающих показателей зараженных и умерших) благодаря этим тестам: сомнительным, непроверенным, без сертификата качества.
Но почему умирают люди? Люди умирают, потому что люди - смертные. Симптомы "ковид19" не отличимы от доброго десятка других респираторных заболеваний. КТ также не способна различить "ковид19" и, например, грипп H1N1.
Почему врачи "молчат"? Врачи делают свою работу, это не ученые, а, скажем так, подневольные люди, причем нельзя исключать и случаи психологического давления (угрозы увольнением, например). Врачи работают строго по протоколам, которые разработаны учеными и устанавливаются свыше: их начальством (главврачом), МОЗ, ВОЗ. Кроме того на сегодня врачи по всему миру очень щедро финансово мотивируются: больницы и собственно сами врачи получают неплохие доплаты за работу с пациентами с диагнозом "ковид19". Вы же понимаете, как это может влиять на итоговую статистику?
https://images.cnscdn.com/images/5/6/6/f/566f76480462ee39cb9b9a9ec3cd296e/original.jpg2.У Південній Кореї знайдено докази того, що пацієнти, тести на коронавірус яких знову були позитивними після повного одужання, не можуть передавати інфекцію
3
«Американські та британські учені дослідили, що https://www.ukrinform.ua/tag-koronavirus вірус , який викликає захворювання COVID-19, має сотні мутацій. Ніхто не встановив, що це буде означати для поширення вірусу серед людей та наскільки ефективною може бути вакцина», - йдеться у повідомленні.
Слід зауважити, що попереднє дослідження у США показало, що одна конкретна мутація - D614G - стає домінуючою і може зробити захворювання більш заразним.
одне не заперечує іншого..
взимку - застуда, навесні - алергія, влітку - діарея... прикольні симптоми як для респіраторного захворювання
нема жодного, взагалі жодного дослідження, що доводить, що сарс-ков-2 є збудником якоїсь хвороби людини
те, що про це сказала ВООЗ, яка скомпрометувала себе багато разів, не є доказом, а сліпо вірити ЗМІ, які належать політикам, я теж нікому не рекомендую
і останнє, найголовніше: тести - фуфло та не мають жодного значення, лише впливають на "страшні числа" з типу "офіційної статистики"
Антитело, известное как S309, является «особенно сильным» в нацеливании и отключении белка шипа в SARS-CoV-2, согласно https://newsroom.uw.edu/news/antibody-neutralizes-sars-and-covid-19-coronaviruses%C2%A0 заявлению Университета Вашингтона, которое участвовало в исследовании. В настоящее время антитело быстро отслеживается для разработки и тестирования в Vir Biotechnology.
«Примечательно, что мы считаем, что S309, вероятно, охватывает все семейство родственных коронавирусов, что говорит о том, что, даже несмотря на то, что SARS-CoV-2 продолжает эволюционировать, ему может быть довольно сложно стать устойчивым к нейтрализующей активности S309», - сказал Герберт. «Пропустить» Virgin, MD, Ph.D., главный научный сотрудник Vir, в отдельном https://investors.vir.bio/news-releases/news-release-details/identification-and-characterization-potential-therapeutic-covid заявлении .
ПЦР-тест сравнивает изучаемые фрагменты РНК с известным образцом (праймером).
1) Праймер может быть чем угодно. Это вообще самая простая возможность манипулировать результатом. При желании всех людей с симптомами простуды или даже без оных можно сделать "ковид-положительными".
Вместо генетического кода вируса это может быть экзосома, о чем я уже писал раньше. Или просто нуклеотид какой угодно ОРВИ. В конце концов РНК всех вирусов на 99% совпадают.
2) Подробнее о методике ПЦР в ходе обработки теста в лаборатории. Пропущу этап "превращения" РНК в ДНК. Это на суть не влияет.
Найденный в соскобе с носоглотки фрагмент РНК дублируется многократно ("энное число раз"), при этом после каждого цикла дублирования от праймера к изучаемому фрагменту отправляется специальная флуоресцентная молекула, которая должна вернуться обратно к праймеру в виде световой волны определенной длины. Вот эта световая волна, которую для простоты назовем "откликом", и анализируется.
Если после "энного числа" циклов приходит должный "отклик" (то есть когда итоговая флуоресценция достаточна) - результат теста положительный, если не приходит - отрицательный. Чем больше количество циклов удвоения тем больше вероятность того, что "отклик" произойдет.
"Энное число" устанавливается производителем, а не лаборантом, по стандарту оно ДОЛЖНО БЫТЬ равно 36 или 37.
Это та граница, невыход или выход за которую интерпретируется, как результат теста "не заражен" или "заражен".
Но, если производитель решит установить, например, 20 циклов, все тестируемые окажутся "не зараженными", если 50 циклов, все тестируемые окажутся "зараженными".
Таким образом производитель имеет простую возможность непосредственно влиять на "чувствительность" теста и, соответственно, на итоговый результат: НА СТАТИСТИКУ.
ось що пи..діли ще недавно
https://domestic-lynx.livejournal.com/235718.html МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ ВОЙНА С… КОРОНОВИРУСОМ
Меж тем количество заболевших, а паче того - умерших, во всём мире ничтожно. На эпидемию уж точно не тянет. На 30 марта в мире было 722 000 заражённых. Умерло 34 000.
В России 1552 заражённых и 9 умерших. Исчезающе малая величина.
А тем временем, по данным ВОЗ, гриппом заболевает ежегодно 3-5 млн. человек в мире. Умирает ежегодно 280-640 тыс. человек. То есть за ¼ года, когда «бушует» короновирус, от него умерло в два раза меньше людей, чем в то же самое время от гриппа. Это в мире.
Аргументи ,що Лахті ЗАБУЛО.
БО ВЖЕ Coronavirus Cases:4,938,712
Deaths:321,567
І ЛИШЕ ОФІЦІЙНО В РАШЦІ 300 ІНФІКОВАНИХ...
навіть не співчуваю, що в твоїй срашці такі проблеми
В связи с огромной важностью для мировой общественности эпидемии Covid-19 и ее последствий, особое внимание должно быть уделено ПЦР-тесту SARS-CoV-2 - единственному доступному инструменту для измерения вируса и возможности говорить о новом распространении вообще.
Моя оценка этого не изменилась с конца февраля: без теста ПЦР на вирусы SARS-CoV-2, разработанного немецкими учеными, мы не заметили бы коронную «эпидемию» или даже «пандемию».
После того, как ВОЗ рекомендовала это («не для медицинских диагностических целей»), тест был использован по всей стране в попытке найти фрагменты вируса атипичной пневмонии. Учреждение в Китае, чье имя не было упомянуто одним из разработчиков теста ПЦР, профессором Дростеном во время интервью на немецком общественном радио «Deutschlandfunk», подтвердило вирусологу, что использованный им тест обнаружил фрагмент SARS, который они искали в вирусе атипичной пневмонии Ухань.
Моя оценка этого теста, который официально не аккредитован и не одобрен для медицинских целей, а теперь используется для поиска «случаев» во всем мире, заключается в следующем:
!!! Как можно использовать тест, который оказался положительным для многих различных вирусов атипичной пневмонии летучих мышей, собак, тигров, львов, домашних кошек и людей, которые на протяжении многих лет менялись и распространялись по всему миру, как специфические для обнаружения предположительно только четырех -месячный SARS-CoV-2? !!!
По-видимому, это чувствительный тест, который дает слишком много положительных результатов. Поэтому он может также обнаружить многие - в то же время естественно рекомбинированные - SARS-подобные патогены. Это не отрицает, что среди них были и вирусы из Ухани.
Однако, по-видимому, тест также измеряет более ранние варианты SARS, которые постоянно меняются, могут быстро менять хосты и не обнаруживаются в базах данных вирусологов. Однако они были и, очевидно, не считаются чрезвычайно опасными.
Итак, как мы узнаем, что несоответствие между многими безвредными инфекциями и несколькими более серьезными заболеваниями не связано с тем, что различные варианты одинаково хорошо сочетаются с используемым тестом? Тем более, что это оказывается положительным даже для животных вариантов!
Тем не менее, положительный - хотя, возможно, бессмысленный - результат теста всегда пугает и вызывает немедленное и предсказуемое соответствующее поведение со стороны тех, кто пострадал и ответственных.
Широкое тестирование сомнительными, непроверенными, неточными, неподтвержденными тестами таким образом стало своего рода фундаментом для всей последующей деятельности, связанной с коронавирусом (освобождение и перепрофилирование клиник для объявленного коллапса системы здравоохранения, необъективный и пессимистически однобокий сверхажиотаж в СМИ, введение бессмысленных карантинных мер, в частности масочного режима и многое другое), что вызвало панику, гарантировало продолжительную эпидемию страха и, как результат, послушание чрезвычайно запуганного населения.
(С) Доктор Вольфганг Водарг - врач-терапевт и специалист по легочным заболеваниям.
давно "на підкормці' Кремлем..
з медициною 'розминувся' багато років тому..
Земне ядро може бути величезним резервуаром, в якому сконцентрована велика частина існуючої на нашій планеті води. До такого висновку прийшли дослідники з наукових установ різних країн світу, які зацікавилися вмістом води в центрі Землі.
Вчені кажуть, що у науки досі немає точних даних про розподіл води на Землі. «Ми мало що знаємо про вміст води в глибоких шарах планети, тому в розрахунках про розподіл води занадто багато неточностей. Нові дослідження показують, що Земля могла поглинути величезні обсяги води на ранніх стадіях свого існування, і в такому випадку досить велика ймовірність того, що більша частина води на планеті зібралася в ділянці ядра», - відзначають автори нової статті.
Дослідження, за підсумками яких вчені встановили розподіл водню в сплавах з заліза і силікатів, з яких, імовірно, складається земне ядро, показали, що гіпотеза про те, що ядро планети складається переважно з води, може виявитися не такою вже й фантастичною. Якщо ядро Землі дійсно зберігає величезну кількість води, то це пояснює деякі аномалії, які спостерігаються при сейсмічних вимірах.
Так, теперь так...осталось выяснить, что это за вода? Какая это вода? Как раньше называли эту воду? Почему ей поклонялись? Ну тщательнеее....