Люди, які перехворіли COVID-19, із повторним позитивним результатом тесту не заразні, - дослідження

У Південній Кореї знайдено докази того, що пацієнти, тести на коронавірус яких знову були позитивними після повного одужання, не можуть передавати інфекцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що вчені з Центру контролю і профілактики захворювань Південної Кореї вивчали випадки 285 людей, які перехворіли COVID-19 і повністю одужали, але потім у них знову знайшли коронавірус. Пацієнти з так званими "повторно позитивними" тестами виявилися не здатними поширювати небезпечну інфекцію, а зразки коронавірусу, які у них взяли, не вдалося штучно розмножити. Це свідчить про те, що люди, які видужали, насправді були носіями незаразних або мертвих частинок вірусу.

Ці висновки стали позитивним сигналом для регіонів, які шукають спосіб безпечно зняти карантин на тлі того, що дедалі більше пацієнтів одужують. Докази з Південної Кореї вказують на те, що ті, хто видужали від COVID-19 не будуть поширювати коронавірус після ослаблення соціального дистанціювання.

У результаті дослідження, влада Південної Кореї заявила, що відповідно до переглянутих протоколів від людей більше не вимагатимуть отримання негативного результату при тестуванні перед тим, як вони повернуться на роботу або в школу після одужання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мухи і комарі не переносять коронавірус, - МОЗ