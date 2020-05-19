Проваливши постанову про формування конкурсної комісії, Рада залишила ДБР без керівника на невизначений термін, - нардеп Осадчук

Верховна Рада порушила терміни, в які повинна була делегувати трьох членів у конкурсну комісію ДБР для обрання директора ДБР, а проваливши нинішнє голосування за постанову про формування цієї комісії, залишила цей орган без керівника на невизначений термін.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив перший заступник глави Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

"Те, що відбулося, це і добре, і погано. Добре, тому що в процесі підготовки цього рішення неодноразово звучала чітка позиція юридичних експертів, представників громадськості, наших західних партнерів про те, що неприйнятно включати в конкурсні комісії депутатів Верховної Ради. Тому що кожен депутат потенційно може бути об'єктом розслідування Держбюро розслідування. Відповідно ті, кого можуть розслідувати не повинні вибирати того, хто буде це потім робити, - зазначив Осадчук. - Ця позиція озвучувалася на комітеті і була донесена фракції "Слуга народу", яка запропонувала після тривалих зволікань три кандидатури і це були не депутати. Але комітет у порушення рекомендацій і рішення фракції "Слуга народу" запропонував і підтримав двох депутатів від цієї фракції і одного науковця. Постановою, яку сьогодні розглядав парламент, пропонувалося до складу конкурсної комісії обрати людей, які там просто не можуть бути за визначенням. Тому провал цієї постанови дає можливість перевести роботу конкурсної комісії у виразно правове русло".

Говорячи про негативну сторону питання, Осадчук нагадав, що відповідно до закону, Верховна Рада повинна була визначитися з кандидатами в комісію ще до 22 січня цього року. А сам конкурс на главу ДБР на цей момент мали б уже закінчити. Проваливши сьогодні постанову про формування конкурсної комісії, Верховна Рада залишила Держбюро розслідувань без керівника на невизначений термін.

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