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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог від початку доби 19 травня 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Ворог від початку доби 19 травня 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

19 травня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібром 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки, Красногорівки і Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120 мм і 82 мм, загалом випустивши 14 мін.

Недалеко від населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також використовували великокаліберні кулемети.

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Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах.

Завдяки відвазі і рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються".

Автор: 

обстріл (28196) операція Об’єднаних сил (6725)


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Держитесь ребята, говорят Кулеба с Ермаком в Берлин собрались, будут там скулить про мир, и завывать о помощи, не повезло вам с командирами...
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19.05.2020 17:53 Відповісти
А было ли оно ?
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19.05.2020 17:53 Відповісти
Ага, полный бред, враг все нарушает и нарушает, а у нас все перемирие, ипаный стыд...
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19.05.2020 17:58 Відповісти
Подождите заклоун ещё будет извиняться перед народом бамбаса от нашего имени и украинцы всё схавают,вот такие мы дружелюбные.
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19.05.2020 18:06 Відповісти
\Татаро-Монгольского ига не было. Михаил Веллер\ Послушайте,это интересно.
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19.05.2020 18:07 Відповісти
Ворог від початку доби 19 травня 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6063
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19.05.2020 19:26 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам!!!!
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20.05.2020 00:14 Відповісти
 
 