Ворог від початку доби 19 травня 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС
19 травня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібром 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Богданівки, Красногорівки і Тарамчука противник застосовував гранатомети різних систем.
По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120 мм і 82 мм, загалом випустивши 14 мін.
Недалеко від населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також використовували великокаліберні кулемети.
Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.
У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах.
Завдяки відвазі і рішучості військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються".
Будь ласка, зачекайте...
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