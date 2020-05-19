Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва
Нардепи від "Слуги народу" підписали звернення до президента Володимира Зеленського з приводу проведення праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.
Про це написав нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - зазначив Качура.
Топ коментарі
+30 Утилизация ватников
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поки що Дубинський найбільш рейтинговий з Слуг, але ОП не ризикнае висунути 'людину Бєні'..
Ткаченко здувся,решта 'киян' у СН або відверті злодії,або просто сміття..
тому скоріше всього домовлятимуться з ,..Кличком
Несут огонь,
а ху...и толку,
коза отгрызла яй...а волку )))
Х...р вам на все лицо, а не Киев, зебилье.
и все это в один день. молодцы, единство в "партии".
https://censor.net/news/3196423/na_mestnyh_vyborah_my_hotim_prodoljit_nashe_politicheskoe_tsunami_no_ne_isklyuchaem_pobochnyh_effektov