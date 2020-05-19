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Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Нардепи від "Слуги народу" підписали звернення до президента Володимира Зеленського з приводу проведення праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Про це написав нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - зазначив Качура.

Нардепи від Слуги народу хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва 01

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Автор: 

мер (506) праймеріз (29) Качура (170)


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Топ коментарі
+30
У них так много уродов, что лучшего урода трудно выбрать.
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19.05.2020 18:05
+26
На прошлых выборах выбирали между ЗЕ и Порохом. ЗЕ - результат уже виден, Порох спас страну во время наступлений кацапской армии, отвоевал 2/3 Донбасса, благодаря Пороху наложили на кацапов санкции и не пускали в ПАСЕ 5 лет, 5 лет подряд увеличивался ВВП, зарплаты, пенсии. Где тут выбор между плохим и очень плохим?
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19.05.2020 18:11
+19
Зебилы пшли нах, В Киеве уже около 85% ненавидят зебилов, так что шансов против Кличко у зебилов 0
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19.05.2020 18:05
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У них так много уродов, что лучшего урода трудно выбрать.
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19.05.2020 18:05 Відповісти
Зебилы пшли нах, В Киеве уже около 85% ненавидят зебилов, так что шансов против Кличко у зебилов 0
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19.05.2020 18:05 Відповісти
чому українців примушують обирати між поганим та дуже поганим?
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19.05.2020 18:08 Відповісти
Це загальносвiтова тенденцiя....
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19.05.2020 18:10 Відповісти
Разве что Киву назначат.Там же условие есть-мэром Киева должен быть самый тупой это традиция.
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19.05.2020 18:13 Відповісти
"Подходящая" кандидатура. Он с Кернесом одной "крови" - оба со справками.
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19.05.2020 18:52 Відповісти
Ківа це Опзж

поки що Дубинський найбільш рейтинговий з Слуг, але ОП не ризикнае висунути 'людину Бєні'..
Ткаченко здувся,решта 'киян' у СН або відверті злодії,або просто сміття..
тому скоріше всього домовлятимуться з ,..Кличком
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19.05.2020 19:08 Відповісти
Якщо там донецький сепар дубінський самий рейтинговий,то зрозуміло,що там за барахло решта.
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19.05.2020 19:19 Відповісти
... о рейтинговости дубинского знатно повеселил......)))))
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19.05.2020 19:59 Відповісти
На прошлых выборах выбирали между ЗЕ и Порохом. ЗЕ - результат уже виден, Порох спас страну во время наступлений кацапской армии, отвоевал 2/3 Донбасса, благодаря Пороху наложили на кацапов санкции и не пускали в ПАСЕ 5 лет, 5 лет подряд увеличивался ВВП, зарплаты, пенсии. Где тут выбор между плохим и очень плохим?
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19.05.2020 18:11 Відповісти
а я думав добровольці та волонтери врятували прості громадяни які йшли записуватись у військомати,дякую що просвітив
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19.05.2020 18:27 Відповісти
Ну ты тупой ,тебе простительно, к тому ангажирован ******* пригожинскими ,коротенько вывод- ты просто негодяй и подонок
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19.05.2020 18:45 Відповісти
Так где же сегодня одни и другие? Почему всё к чертям собачьим летит? Видимо не хватает вклада простых граждан для решения государственных задач. Хот их, а точнее наш вклад, безусловно неоценим.
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19.05.2020 20:18 Відповісти
, Порох спас страну во время наступлений кацапской армии, отвоевал 2/3 Донбасса, благодаря Пороху наложили на кацапов санкции и не пускали в ПАСЕ 5 лет, 5 лет подряд увеличивался ВВП, зарплаты, пенсии.
Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва - Цензор.НЕТ 6777
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19.05.2020 19:10 Відповісти
Кто там кого принуждает? Хотели голосовать кто по приколу, кто по "принципу хуже не будет" вот и навыбирали. Если бы принуждали было бы как на параше - 20 лет одно и тоже *****.
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19.05.2020 18:17 Відповісти
да ну, год назад стадно голосовали, неужто так всё поменялось??)) а если не любят зебилов, то проголосуют за кличку??
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19.05.2020 18:10 Відповісти
НЕ трынди. В Киеве БОЛЬШИНСТВО голосовало за Зелю. А был Город.....
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19.05.2020 19:08 Відповісти
Нардепы от "Слуги народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева - Цензор.НЕТ 376
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19.05.2020 18:06 Відповісти
"народу" всегда нравилось, когда у него были типа "слуги" - холопы, имеющие рабов
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19.05.2020 19:10 Відповісти
Если только за свой счет - нехер ещё и на этот бред наши деньги тратить...
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19.05.2020 18:08 Відповісти
Почитай, что такое "праймериз".
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19.05.2020 18:15 Відповісти
это они за свой счет проведут. А не хрена в Раде не делают, так то за наш счет
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19.05.2020 18:19 Відповісти
Марна справа.
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19.05.2020 18:09 Відповісти
Неужели наконец-то Лысого пристроят к службишке?
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19.05.2020 18:09 Відповісти
Праймеріз у виконанні зекоманди - результат все одно визначатимуть не вони ...
Нардепы от "Слуги народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева - Цензор.НЕТ 2386
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19.05.2020 18:09 Відповісти
Нардепы от "Слуги народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева - Цензор.НЕТ 3040
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19.05.2020 18:11 Відповісти
Копия Арахамия. А я думал , где то я его уже видел)))
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19.05.2020 18:21 Відповісти
праймериз на выборы в парламент был? интересно как все эти люди попали в парламент, явно по блату, без праймериз
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19.05.2020 18:11 Відповісти
от прямо так и написали праймериз? шо то значить трускавецкая школа! в стране то турборежим, то праймериз, и, вообще, скоро Байрам (официально!) Блин, ну чем эти олигофрены занимаются?!
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19.05.2020 18:14 Відповісти
Кричат огня, огня.
Несут огонь,
а ху...и толку,
коза отгрызла яй...а волку )))
Х...р вам на все лицо, а не Киев, зебилье.
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19.05.2020 18:14 Відповісти
Дебільні слуги відомого урода! Що таке'' праймеріз'' по українські. Можете пояснити нормальною мовою, паяци?
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19.05.2020 18:15 Відповісти
Чим не влаштовує теперішній мер?
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19.05.2020 18:19 Відповісти
Кличко не дает зебилам возможности прибарахлится.
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19.05.2020 18:38 Відповісти
Бо він не "слуга зЕ- бені"
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19.05.2020 18:41 Відповісти
Тяжело будет выбирать в этом году мера Киева!!!! Нужно что то выбрать между тупым взяточником и хитрым взяточником. Другого, к сожалению, не будет!!!!!!!!!!!!!! Наверное лучше тупой!!
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19.05.2020 18:21 Відповісти
прислуги каломойши праймериз будут проводить в киевском цирке среди клоунов, акробатов и жонглеров?!
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19.05.2020 18:37 Відповісти
Лапті не зняли а на бал лізуть ,типа молодая поросль иммитирует свежий подход на "старих костилях".
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19.05.2020 18:37 Відповісти
Хай себе проводят. Нет у вас хорошего кандидата, и на выборах вы пролетите со своими ткаченками, богданами и т.д.
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19.05.2020 18:44 Відповісти
Совсем Рамсы попутали, у них кто-то спрашивал? С такими делами вспомнят что пардаментно президентская страна. И зеля лох
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19.05.2020 18:45 Відповісти
Не на х..й досить зеленого лайна.
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19.05.2020 18:46 Відповісти
Зайва й шкідлива посада посередника між головою обласної адміністрації та головами районних адміністацій обласного центру. Ніщо не заважає голову обладміністрації вважати мером обласного центру. Слід позбавлятися таких посередників в усіх обласних центрах.
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19.05.2020 18:49 Відповісти
Предлагаю Юзика без альтернативы. Одна проблема: двери в мэрию придётся расширить.
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19.05.2020 18:57 Відповісти
Це їх внутрішня справа. Нехай виявляють свого кандидата. Сподіваюсь, земляки-кияни щось вже зрозуміли і голосувати за слуг не будуть.
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19.05.2020 19:04 Відповісти
то агрохимия говорит, что партии не будут выдвигать меров, то теперь праймериз его же депутаты делают.
и все это в один день. молодцы, единство в "партии".
https://censor.net/news/3196423/na_mestnyh_vyborah_my_hotim_prodoljit_nashe_politicheskoe_tsunami_no_ne_isklyuchaem_pobochnyh_effektov
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19.05.2020 19:04 Відповісти
Юзіка висувайте під гаслом "Вдаримо кілограмами по Києву!"
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19.05.2020 19:30 Відповісти
не мучайтесь, мером будет Кличко и будет метро на Троещину
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19.05.2020 19:43 Відповісти
Ну посмотрим на результаты переписи Зебилов.
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19.05.2020 20:03 Відповісти
 
 