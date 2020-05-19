Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

Нардепи від "Слуги народу" підписали звернення до президента Володимира Зеленського з приводу проведення праймеріз на висунення кандидата в мери Києва.

Про це написав нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро", - зазначив Качура.

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