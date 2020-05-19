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Новини Хабарники
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Старший сержант Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 2,1 тис. євро, - військова прокуратура. ФОТО

18 травня правоохоронцями задокументовано факт вимагання та отримання хабаря техніком-інспектором прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

Старший сержант Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 2,1 тис. євро, - військова прокуратура 01

За даними слідства, старший сержант отримав через свого товариша по службі хабар у сумі 2 100 євро за сприяння жителям прикордонних районів у безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним і прикордонним контролем тютюнових виробів до Румунії.

Дивіться також: ДБР зловило двох чиновників Одеської митниці на систематичних хабарях. ФОТОрепортаж

Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Автор: 

Буковина (846) хабар (4691) прикордонники (1093) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+3
70 косарей гривен, три года пенсии почти
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19.05.2020 18:42
+2
Сраные две штуки, яка держава такі й хабарі - стидоба.
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19.05.2020 18:18
+1
Теж на Мальдіви хотів )
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19.05.2020 18:17
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Теж на Мальдіви хотів )
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19.05.2020 18:17 Відповісти
Сраные две штуки, яка держава такі й хабарі - стидоба.
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19.05.2020 18:18 Відповісти
70 косарей гривен, три года пенсии почти
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19.05.2020 18:42 Відповісти
так то сєржант.. цікаво скікі майор коштує?
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19.05.2020 18:49 Відповісти
Старший сержант Черновицкого погранотряда попался на взятке 2,1 тыс евро, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5307
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19.05.2020 18:18 Відповісти
Слава украине!!!😂😂😂менталитет нации во всей красе😂😂
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19.05.2020 18:23 Відповісти
Ого сколько сигарет было, если для местных такая такса
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19.05.2020 18:40 Відповісти
50 євро за короб.
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19.05.2020 18:45 Відповісти
А румынам сколько? Дальше все равно не толкнешь, у румын границы. Раньше помню поездами возили в Польшу или на себе, или скидывали при подъезде в Польшу.
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19.05.2020 19:40 Відповісти
Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:49 Відповісти
Капля в море коррупции. В Украине можно брать всех держиморд, её ошибёшься.
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19.05.2020 19:08 Відповісти
коррупция начинается ещё ниже - с цветов преподам в школе и шоколадок медсестричкам, чтобы "задобрить". Но виноват, конечно же, клятый порох, как же без этого.
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19.05.2020 19:13 Відповісти
Он всего лишь никому не мешал.
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19.05.2020 22:42 Відповісти
ну да, всего лишь поднял украину в рейтинге транспаренси интернешнл. Сколько там, на 20 или больше пунктов, напомните?
Сейчас доверия к государственным институтам даже меньше, чем год-два назад.
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19.05.2020 22:51 Відповісти
 
 