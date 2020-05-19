Старший сержант Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 2,1 тис. євро, - військова прокуратура. ФОТО

18 травня правоохоронцями задокументовано факт вимагання та отримання хабаря техніком-інспектором прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, старший сержант отримав через свого товариша по службі хабар у сумі 2 100 євро за сприяння жителям прикордонних районів у безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним і прикордонним контролем тютюнових виробів до Румунії.

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Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.