Старший сержант Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 2,1 тис. євро, - військова прокуратура. ФОТО
18 травня правоохоронцями задокументовано факт вимагання та отримання хабаря техніком-інспектором прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.
За даними слідства, старший сержант отримав через свого товариша по службі хабар у сумі 2 100 євро за сприяння жителям прикордонних районів у безперешкодному переміщенні через державний кордон України поза митним і прикордонним контролем тютюнових виробів до Румунії.
Фігуранта затримано, йому повідомлено про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішуються питання про обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.
Топ коментарі
+3 Слава Украинец #327684
показати весь коментар19.05.2020 18:42
+2 Николай Морозов #446358
показати весь коментар19.05.2020 18:18
+1 Креп де Шин
показати весь коментар19.05.2020 18:17
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Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
Сейчас доверия к государственным институтам даже меньше, чем год-два назад.